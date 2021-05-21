‘Phê chữ ê kéo dài’ với ly kem bơ mát lạnh, mịn màng, béo ngậy và ngon như tiệm làm

Với công thức chế biến cực đơn giản và nguyên liệu dễ tìm kiếm, một phần kem bơ mát lạnh và béo ngậy dù ngày nắng hay mưa cũng "cân" sạch hết.
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Quả bơ là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, lại dễ ăn nên hầu hết mọi người đều ưa chuộng và yêu thích. Đồng thời, vào mùa hè nóng như "đổ lửa" thế này thì những món làm từ bơ, trong đó có món kem bơ luôn cực kỳ "đắt hàng". Với công thức kem siêu "xịn", bạn sẽ có ngay một phần kem bơ thơm béo mà chẳng cần phải đến quán đông đúc.
Trong hội dành cho những người đam mê nội trợ, bạn Thu Uyên chia sẻ công thức làm kem bơ vô cùng giản đơn, khiến mọi người nhìn đến phát mê. "Mấy ngày nắng nóng thế này mà được chén 1 cốc kem bơ mát lạnh mịn màng béo ngậy thì đúng là phê chữ ê kéo dài. Nên hôm nay, em xin chia sẻ một công thức với nguyên liệu đơn giản, dễ dàng làm cho gia đình luôn nè", chị Thu Uyên hào hứng cho biết.
Nguyên liệu cần thiết để chuẩn bị cho món ăn thanh mát này, gồm:
- Bơ: 4 quả
- Sữa đặc có đường: 1 lon
- Sữa tươi không đường: 2 túi (có thể dùng sữa tươi có đường)
- Đường
- Nước lọc
- Để tách vỏ bơ, bạn có thể cắt đôi quả bơ theo chiều dọc sau đó bỏ hạt và dùng tay bóc vỏ để không bị mất phần bơ sát vỏ. Bơ bỏ vỏ và hột, cắt thành từng miếng nhỏ dễ xay.
- Bạn cho bơ vào xay cùng chút nước lọc để xay dễ hơn và không bị đặc gây cháy máy. Đồng thời, bạn có thể xay chung với 1 túi sữa tươi cũng được. hãy xay thật mịn phần bơ rồi đổ ra bát to.
- Tiếp theo, nước lọc đong 3-4 bát con nước đun sôi, rồi lấy 1 chiếc bát tô to cho phần nước đun sôi vào rồi thêm đường, sữa đặc và khuấy đều tay cho đường sữa tan hết. Sau đó, bạn thêm sữa tươi vào khuấy đều lần nữa.
- Cuối cùng, bạn không cần đợi nước nguội, cứ trộn phần bơ mịn vào hỗn hợp sữa vừa pha.
- Sau khi trộn hỗn hợp, bạn có thể cho vào túi hoặc đổ vào khuôn làm kem. Và để tủ lạnh từ 8-10 tiếng là có thể ăn được.
Tuy nhiên, với công thức trên thì phần hỗn hợp sữa và phần bơ là khoảng 1:1 hoặc phần sữa nhiều hơn một chút. Điều này sẽ tránh hoà quá nhiều hỗn hợp sữa vì kem sẽ dễ dăm đá không được mịn.
Với cách làm siêu đơn giản nhưng thành phẩm lại vô cùng thơm ngon, bạn hãy tự thử sức mình với cách làm kem bơ mát lạnh theo như công thức "xịn xò" ở bài viết này.