Vợ xa nhà, chồng 'lăn xả' vào bếp làm mâm cơm 'ngon xỉu', trình nấu nướng 'xịn xò' không kém gì 'mát-tơ-chép'

Ông chồng được hội chị em khen ngợi nức nở bởi những mâm cơm vừa đẹp mắt vừa ngon miệng khi vợ vắng nhà.

Công việc nấu ăn hàng ngày của hội chị em phụ nữ chưa bao giờ đơn giản cả. Vấn đề nan giải là làm sao để vừa đầy đủ dinh dưỡng, vừa ngon miệng lại phù hợp với tất cả các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, với ông chồng khéo tay lại biết nấu nướng thế này, thì các chị vợ khi vắng nhà vài hôm, thậm chí là vài tháng cũng không cần phải lo lắng.

Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", bạn Nguyễn Đức Sơn chia sẻ những bữa cơm ngon miệng khi vợ vắng nhà: "Chả là những ngày không có vợ ở nhà chuẩn bị cơm tối, em lại tự loay hoay vào bếp chuẩn bị bữa cơm nhà một mình. Đợt này dịch dã nên cũng có nhiều cơ hội để tự nấu hơn, chứ bình thường em đi ra ngoài ăn thôi. Mỗi bữa cũng mất 40 phút chuẩn bị, mà ăn có 1 mình nên cũng hơi tốn thời gian tí. Dù không ngon như vợ nấu, nhưng thôi em ăn tạm đợi cuối năm vợ về. Thế mới thấy, 2 vợ chồng ở cạnh nhau vui như thế nào”. Dù bữa cơm chỉ một mình, những anh chàng rất biết cách khiến mỗi bữa cơm đều trở nên thi vị, kích thích thị giác lẫn vị giác hơn.

Mâm cơm kích thích thị giác lẫn vị giác - Ảnh FBNV

Một mâm cơm đầy đủ các món luộc, xào, mặn... đầy đủ dưỡng chất - Ảnh FBNV

Anh chồng không những đảm mà còn chụp ảnh đẹp - Ảnh FBNV

Hội chị em ai cũng trầm trồ và không ngớt lời khen - Ảnh FBNV

Ai nhìn mà lại không muốn ăn chứ - Ảnh FBNV

Mâm cơm còn được trang trí với rau củ tỉa rất khéo tay - Ảnh FBNV

Tuy là những món đơn giản những nhìn vẫn rất thu hút - Ảnh FBNV

Bữa ăn luôn đầy đủ chất dinh dưỡng - Ảnh FBNV

Ăn cơm chiên để thay đổi khẩu vị - Ảnh FBNV

Thi thoảng anh chồng vẫn xào mỳ cho đỡ tốn thời gian - Ảnh FBNV

Mỗi khi các ông chồng vào bếp, món ăn được chế biến vừa khéo tay lại ngon mắt, ngon miệng, hội chị em không ngớt lời khen dành những lời "có cánh". Với những mâm cơm được chia sẻ trong bài viết này, chị em sẽ đỡ phải đau đầu nghĩ xem hôm nay ăn gì. Hoặc đơn giản là cứ gửi cho các anh chồng để học cách tự nấu cơm khi vợ vắng nhà.

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