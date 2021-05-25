Vợ xa nhà, chồng 'lăn xả' vào bếp làm mâm cơm 'ngon xỉu', trình nấu nướng 'xịn xò' không kém gì 'mát-tơ-chép'

Ông chồng được hội chị em khen ngợi nức nở bởi những mâm cơm vừa đẹp mắt vừa ngon miệng khi vợ vắng nhà.
- ‘Phê chữ ê kéo dài’ với ly kem bơ mát lạnh, mịn màng, béo ngậy và ngon như tiệm làm
- Thấy vợ nhăn trán, cau mày, chồng đảm lấy lòng bằng món ‘bánh ngô mùa hè’ giòn tan, ăn một cái ‘sướng run người’
Công việc nấu ăn hàng ngày của hội chị em phụ nữ chưa bao giờ đơn giản cả. Vấn đề nan giải là làm sao để vừa đầy đủ dinh dưỡng, vừa ngon miệng lại phù hợp với tất cả các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, với ông chồng khéo tay lại biết nấu nướng thế này, thì các chị vợ khi vắng nhà vài hôm, thậm chí là vài tháng cũng không cần phải lo lắng.
Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", bạn Nguyễn Đức Sơn chia sẻ những bữa cơm ngon miệng khi vợ vắng nhà: "Chả là những ngày không có vợ ở nhà chuẩn bị cơm tối, em lại tự loay hoay vào bếp chuẩn bị bữa cơm nhà một mình. Đợt này dịch dã nên cũng có nhiều cơ hội để tự nấu hơn, chứ bình thường em đi ra ngoài ăn thôi. Mỗi bữa cũng mất 40 phút chuẩn bị, mà ăn có 1 mình nên cũng hơi tốn thời gian tí. Dù không ngon như vợ nấu, nhưng thôi em ăn tạm đợi cuối năm vợ về. Thế mới thấy, 2 vợ chồng ở cạnh nhau vui như thế nào”. Dù bữa cơm chỉ một mình, những anh chàng rất biết cách khiến mỗi bữa cơm đều trở nên thi vị, kích thích thị giác lẫn vị giác hơn.
Mỗi khi các ông chồng vào bếp, món ăn được chế biến vừa khéo tay lại ngon mắt, ngon miệng, hội chị em không ngớt lời khen dành những lời "có cánh". Với những mâm cơm được chia sẻ trong bài viết này, chị em sẽ đỡ phải đau đầu nghĩ xem hôm nay ăn gì. Hoặc đơn giản là cứ gửi cho các anh chồng để học cách tự nấu cơm khi vợ vắng nhà.