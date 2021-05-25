Vợ xa nhà, chồng 'lăn xả' vào bếp làm mâm cơm 'ngon xỉu', trình nấu nướng 'xịn xò' không kém gì 'mát-tơ-chép'

Nấu gì hôm nay 25/05/2021 12:26

Ông chồng được hội chị em khen ngợi nức nở bởi những mâm cơm vừa đẹp mắt vừa ngon miệng khi vợ vắng nhà.

Công việc nấu ăn hàng ngày của hội chị em phụ nữ chưa bao giờ đơn giản cả. Vấn đề nan giải là làm sao để vừa đầy đủ dinh dưỡng, vừa ngon miệng lại phù hợp với tất cả các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, với ông chồng khéo tay lại biết nấu nướng thế này, thì các chị vợ khi vắng nhà vài hôm, thậm chí là vài tháng cũng không cần phải lo lắng. 

Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", bạn Nguyễn Đức Sơn chia sẻ những bữa cơm ngon miệng khi vợ vắng nhà: "Chả là những ngày không có vợ ở nhà chuẩn bị cơm tối, em lại tự loay hoay vào bếp chuẩn bị bữa cơm nhà một mình. Đợt này dịch dã nên cũng có nhiều cơ hội để tự nấu hơn, chứ bình thường em đi ra ngoài ăn thôi. Mỗi bữa cũng mất 40 phút chuẩn bị, mà ăn có 1 mình nên cũng hơi tốn thời gian tí. Dù không ngon như vợ nấu, nhưng thôi em ăn tạm đợi cuối năm vợ về. Thế mới thấy, 2 vợ chồng ở cạnh nhau vui như thế nào”. Dù bữa cơm chỉ một mình, những anh chàng rất biết cách khiến mỗi bữa cơm đều trở nên thi vị, kích thích thị giác lẫn vị giác hơn. 

bua com ngon mieng
Mâm cơm kích thích thị giác lẫn vị giác - Ảnh FBNV
bua com ngon mieng 1
Một mâm cơm đầy đủ các món luộc, xào, mặn... đầy đủ dưỡng chất - Ảnh FBNV
bua com ngon mieng 3
Anh chồng không những đảm mà còn chụp ảnh đẹp - Ảnh FBNV
bua com ngon mieng 4
Hội chị em ai cũng trầm trồ và không ngớt lời khen - Ảnh FBNV
bua com ngon mieng 5
Ai nhìn mà lại không muốn ăn chứ - Ảnh FBNV
bua com ngon mieng 6
Mâm cơm còn được trang trí với rau củ tỉa rất khéo tay - Ảnh FBNV
bua com ngon mieng 7
Tuy là những món đơn giản những nhìn vẫn rất thu hút - Ảnh FBNV
bua com ngon mieng 8
Bữa ăn luôn đầy đủ chất dinh dưỡng - Ảnh FBNV
bua com ngon mieng 9
Ăn cơm chiên để thay đổi khẩu vị - Ảnh FBNV
bua com ngon mieng 10
Thi thoảng anh chồng vẫn xào mỳ cho đỡ tốn thời gian - Ảnh FBNV

Mỗi khi các ông chồng vào bếp, món ăn được chế biến vừa khéo tay lại ngon mắt, ngon miệng, hội chị em không ngớt lời khen dành những lời "có cánh". Với những mâm cơm được chia sẻ trong bài viết này, chị em sẽ đỡ phải đau đầu nghĩ xem hôm nay ăn gì. Hoặc đơn giản là cứ gửi cho các anh chồng để học cách tự nấu cơm khi vợ vắng nhà.

Tận dụng nồi chiên không dầu, gái đẹp khéo tay làm món bánh khoai lang đẹp ‘nhức mắt’, ngon ‘nhức nhối’

Tận dụng nồi chiên không dầu, gái đẹp khéo tay làm món bánh khoai lang đẹp ‘nhức mắt’, ngon ‘nhức nhối’

Với cách làm bánh siêu đơn giản, nguyên liệu dễ tìm, cô nàng đã khéo tay chế biến ra món bánh khoai lang thơm phức, béo ngậy bằng nồi chiên không dầu.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng nấu ăn vợ xa nhà bữa cơm ngon miệng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 1 giờ 18 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 6 giờ 18 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực