Với công thức 'không đụng hàng', gái xinh Hà Thành làm bánh gà nhân phô mai trong tan chảy ngoài giòn rụm 'ngon hết sảy'

Mới đây, trên hội dành cho những người "Yêu bếp", bạn Hoàng Vân Hà đã hướng dẫn cách làm bánh gà nhân phô mai ngon "hết sảy". Cô nàng chia sẻ: "Tuy công thức không giống ai, nhưng món bánh gà làm bằng ức gà và rau củ thực sự thơm ngon và bổ dưỡng. Món bánh còn "đượm" thêm nhân phô mai chảy khiến cả trẻ con cũng thích mê".

Với mùa dịch Covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp, mọi người cùng chung tay chống dịch bằng cách hạn chế ra đường. Và với món ăn làm từ thịt gà này, bạn hoàn toàn có thể tự làm ở nhà mà chẳng cần mất công đi xa để thưởng thức.

Để làm được món ăn này, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu gồm:

- 100 gram bột chiên xù

- 100 gram bột chiên giòn

- 300 gram phô mai mozzarella

- 2 quả trứng gà

- Cà rốt, bột hành, bột ớt paprika, bột năng, hạt tiêu, ngũ vị hương, sốt mayonnaise

- Dầu ăn, dầu hào

Món bánh gà nhân phô mai cực "bắt" khẩu vị này được làm dựa trên công thức như sau:

- Bạn xay thịt ức gà xay hoặc băm. Song, bạn không nên xay nhuyễn quá bởi thịt gà sẽ bị bở và không ngon.

- Trộn nhân gồm: ức gà, cà rốt, hành tây thêm hạt nêm, hạt tiêu, bột hành, paprika, một nửa thìa cafe ngũ vị hương, dầu hào và sốt mayonnaise.

- Về phần nặn viên nhân phomai mozzarella, bạn nên cất tủ đá khoảng 30 phút cho cứng để công đoạn tẩm bột sẽ dễ làm hơn.

- Đồng thời, bạn chuẩn bị 3 bát: 1 bát bột khô (bột năng, hạt tiêu, paprika, bột hành), 1 bát bột chiên xù, 1 bát trứng đánh nhuyễn.

Sau khi chuẩn bị 3 bát như trên, bạn nhúng lần lượt bánh gà qua bột khô, sang trứng và bột chiên xù. Sau đó, bạn đem chiên ngập dầu.

- Sau khi dầu nóng, bạn cho viên gà vào chiên ngập dầu với lửa vừa đến khi bánh vàng đều thì vớt ra để ráo dầu.

Bánh gà nhân phô mai được chiên vừa vàng ánh, vừa thơm lừng, kích thích cả thị giác lẫn vị giác của mọi người. Bánh này ngon nhất là ăn khi còn nóng và có thể ăn kèm với tương ớt hoặc sốt mayounaise là ngon "hết sẩy".

Với công thức dễ làm và nguyên liệu dễ tìm kiếm, bạn dễ dàng thực hiện một món bánh gà với những thớ thịt mềm, chín tới hòa cùng phô mai béo ngậy bên trong ăn hoài không biết ngán.