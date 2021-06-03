Mẹ đảm học cách 'show' ngay mâm cơm 7 sắc cầu vồng, các ông chồng nhất định 'yên vị' ở nhà mùa dịch Covid-19

Khi lên thực đơn cho mỗi bữa ăn trong gia đình, các bà nội trợ thường phải “cân não” để thay đổi món ăn và chi tiêu sao cho thật hợp lí. Tuy nhiên, với các món ăn hàng ngày dễ làm và không tốn nhiều thời gian dưới đây, hội chị em không cần phải lo lắng về việc thay đổi thực đơn liên tục cho mỗi bữa cơm của gia đình .

Chia sẻ trong hội dành cho những người “Yêu bếp”, bà nội trợ Kim Thoa trải lòng “Đây là mâm cơm đạm bạc của vợ chồng nhà em. Anh chồng của em rất dễ ăn nên vợ làm món nào cũng không có ý kiến gì cả nên thành ra vợ thoải mái lắm“. Sau khi được đăng tải, bài viết đã nhận được rất nhiều sự chú ý, quan tâm và tương tác cao. Song song đó, hội chị em không tiếc lời khen “có cánh” bởi nhờ cô nàng mà họ tích luỹ được thêm nhiều công thức của món ăn ngon mới.