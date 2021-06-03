Mẹ đảm học cách 'show' ngay mâm cơm 7 sắc cầu vồng, các ông chồng nhất định 'yên vị' ở nhà mùa dịch Covid-19

Nấu gì hôm nay 03/06/2021 11:56

Với những gợi ý cho mâm cơm gia đình của bà nội trợ dưới đây, các chị em phụ nữ không phải đau đầu vì suy nghĩ xem “Hôm nay ăn gì?”

Khi lên thực đơn cho mỗi bữa ăn trong gia đình, các bà nội trợ thường phải “cân não” để thay đổi món ăn và chi tiêu sao cho thật hợp lí. Tuy nhiên, với các món ăn hàng ngày dễ làm và không tốn nhiều thời gian dưới đây, hội chị em không cần phải lo lắng về việc thay đổi thực đơn liên tục cho mỗi bữa cơm của gia đình.

Chia sẻ trong hội dành cho những người “Yêu bếp”, bà nội trợ Kim Thoa trải lòng “Đây là mâm cơm đạm bạc của vợ chồng nhà em. Anh chồng của em rất dễ ăn nên vợ làm món nào cũng không có ý kiến gì cả nên thành ra vợ thoải mái lắm“. Sau khi được đăng tải, bài viết đã nhận được rất nhiều sự chú ý, quan tâm và tương tác cao. Song song đó, hội chị em không tiếc lời khen “có cánh” bởi nhờ cô nàng mà họ tích luỹ được thêm nhiều công thức của món ăn ngon mới.

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Giản dị cùng với mắm chưng kèm rau luộc - Ảnh: FBNV
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Cá đù một nắng chiên, canh chua và kho quẹt ăn kèm đậu bắp - Ảnh: FBNV
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Canh hẹ đậu hũ non, đậu hũ Tứ Xuyên, đậu hũ chiên sả - Ảnh: FBNV
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Canh sườn đu đủ, cá diêu hồng sốt chua ngọt, bắp cải xào - Ảnh: FBNV
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Canh bầu nhồi thịt nấm đông cô, thịt ba chỉ chiên sả ớt, cải thìa xào - Ảnh: FBNV
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Món kho với cá bống mú hấp - Ảnh: FBNV
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Cà tím nhồi thịt chiên, bắp cải kết hợp cà rốt xào thịt bằm và canh mướp rau ngót thịt bằm - Ảnh: FBNV
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Cá hú kho, cà tím chiên nước mắm và món canh bí xanh nấu với thịt bằm - Ảnh: FBNV
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Mắm chưng, thịt bò xào bông hẹ cà rốt và canh tôm bí xanh - Ảnh: FBNV
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Canh tôm rau ngót mướp, khoai môn bọc chả cá thác lác chiên giòn và ớt chuông xào thịt - Ảnh: FBNV
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Canh chua cá hú, cá hú kho tộ, cải thìa xào đậu hũ - Ảnh: FBNV
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Canh củ gồm su su, củ cải trắng, bắp non, ăn cùng trứng chiên củ cải, thịt bò xào măng tây - Ảnh: FBNV
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Canh thịt giá hẹ nấm rơm, cánh gà sốt me, bạch tuột xào khóm dưa leo cà chua - Ảnh: FBNV
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Canh bí đỏ nấu thịt, sườn chiên sả, su su xào - Ảnh: FBNV
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Cá lóc chiên giong cuốn bánh tráng - Ảnh: FBNV
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Canh rau củ, tôm rim và rau muống xào tỏi - Ảnh: FBNV

Với những thực đơn được gợi ý trong bài viết này, các bà nội trợ không phải “vắt óc” suy nghĩ xem hôm nay ăn gì mà vẫn có những bữa cơm thật ngon miệng và đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho sức khoẻ của các thành viên trong gia đình của mình.

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