Mẹ đảm học cách 'show' ngay mâm cơm 7 sắc cầu vồng, các ông chồng nhất định 'yên vị' ở nhà mùa dịch Covid-19

Chia sẻ trong hội dành cho những người “Yêu bếp”, bà nội trợ Kim Thoa trải lòng “Đây là mâm cơm đạm bạc của vợ chồng nhà em. Anh chồng của em rất dễ ăn nên vợ làm món nào cũng không có ý kiến gì cả nên thành ra vợ thoải mái lắm“. Sau khi được đăng tải, bài viết đã nhận được rất nhiều sự chú ý, quan tâm và tương tác cao. Song song đó, hội chị em không tiếc lời khen “có cánh” bởi nhờ cô nàng mà họ tích luỹ được thêm nhiều công thức của món ăn ngon mới.

Giản dị cùng với mắm chưng kèm rau luộc - Ảnh: FBNV Cá đù một nắng chiên, canh chua và kho quẹt ăn kèm đậu bắp - Ảnh: FBNV Canh hẹ đậu hũ non, đậu hũ Tứ Xuyên, đậu hũ chiên sả - Ảnh: FBNV Canh sườn đu đủ, cá diêu hồng sốt chua ngọt, bắp cải xào - Ảnh: FBNV Canh bầu nhồi thịt nấm đông cô, thịt ba chỉ chiên sả ớt, cải thìa xào - Ảnh: FBNV Món kho với cá bống mú hấp - Ảnh: FBNV Cà tím nhồi thịt chiên, bắp cải kết hợp cà rốt xào thịt bằm và canh mướp rau ngót thịt bằm - Ảnh: FBNV Cá hú kho, cà tím chiên nước mắm và món canh bí xanh nấu với thịt bằm - Ảnh: FBNV Mắm chưng, thịt bò xào bông hẹ cà rốt và canh tôm bí xanh - Ảnh: FBNV Canh tôm rau ngót mướp, khoai môn bọc chả cá thác lác chiên giòn và ớt chuông xào thịt - Ảnh: FBNV Canh chua cá hú, cá hú kho tộ, cải thìa xào đậu hũ - Ảnh: FBNV Canh củ gồm su su, củ cải trắng, bắp non, ăn cùng trứng chiên củ cải, thịt bò xào măng tây - Ảnh: FBNV Canh thịt giá hẹ nấm rơm, cánh gà sốt me, bạch tuột xào khóm dưa leo cà chua - Ảnh: FBNV Canh bí đỏ nấu thịt, sườn chiên sả, su su xào - Ảnh: FBNV Cá lóc chiên giong cuốn bánh tráng - Ảnh: FBNV Canh rau củ, tôm rim và rau muống xào tỏi - Ảnh: FBNV