Bày biện món ăn 'đẹp hơn nhà hàng' mẹ trẻ Buôn Mê Thuột tung chiêu 'bách phát bách trúng' khiến trẻ biếng ăn cũng mê tít

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày nên việc bỏ bữa sáng có thể ảnh hưởng tới sức khỏe và năng suất học tập và làm việc của mình. Đối với con trẻ, bữa ăn sáng chắc chắn là không thể thiếu và vô cùng quan trọng bởi nó ảnh hưởng tới sự phát triển trong tương lai của con trẻ.

Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", bạn Đan Vy đã chia sẻ thực đơn ăn sáng được trang trí vô cùng đẹp mắt dành cho con của mình. Cô nàng tâm sự: "Con mình có những thời gian bé biếng ăn kinh khủng. Thế nên mỗi ngày, mình lại học thêm 1 món mới cho con thử. Tính đến giờ số món ảnh ăn được cũng kha khá rồi. Bây giờ, mình đi học hay đi chơi bất cứ đâu, đi với ai, mình cũng không hề lo lắng chuyện ăn uống của con, không sợ phiền ai cả".

Bánh mì áp chảo - Ảnh: FBNV Sandwich cắt viền cán mỏng, quết bơ đậu phộng và chuối chín cuộn chặt - Ảnh: FBNV Bánh mì ngọt - Ảnh: FBNV Bánh waffles khoai tây và tôm - Ảnh: FBNV Bánh mì cuộn khoai mật và rau quả - Ảnh: FBNV Bánh mì xíu mại - Ảnh: FBNV

"Lần xa nhau lâu nhất nhưng con vẫn rất ngoan, vui vẻ và ăn giỏi. Cả ở trường, các cô cũng không hề lo bạn Min ăn món này không được, món kia không thích ăn... Cô cứ yên tâm giao chén cơm cho bạn, bạn sẽ xử lý gọn gàng. Dùng đũa cũng được, dùng muỗng cũng được, khi tự đút xong sẽ lấy khăn lau miệng sợ dơ nên mình rất yên tâm về nết ăn của con", cô nàng chia sẻ thêm.

Xôi khúc nhân trứng muối - Ảnh: FBNV Bánh bông lan trà xanh trứng muối - Ảnh: FBNV Bánh mì áp chảo - Ảnh: FBNV Bánh mì bí đỏ - Ảnh: FBNV Crepe vị cacao nhân kem trứng - Ảnh: FBNV Nui bò viên sốt rau củ - Ảnh: FBNV Bún riêu tôm - Ảnh: FBNV

Những thực đơn trên không chỉ áp dụng cho trẻ mà ngay cả người lớn cũng có thể thưởng thức. Những món ăn được chế biến tại nhà vừa sạch sẽ vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chính vì vậy, bạn nên duy trì một bữa sáng lành mạnh và đầy đủ chất dinh dưỡng hàng ngày cho cả gia đình của mình, nhất là con trẻ đang trong thời kì phát triển.