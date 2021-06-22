'Đánh bay' thời tiết 40 độ với món rau câu chanh dây 'ngon tụt lưỡi', chỉ nhìn thôi đã muốn ăn luôn và ngay

Nấu gì hôm nay 22/06/2021 18:30

Món bánh rau câu được làm từ chanh dây mát lạnh và dễ làm, bạn không phải lo lắng về cái nóng như "đổ lửa" của mùa hè.

Rau câu luôn là một món tráng miệng, hay món ăn vặt để "giải nhiệt" ngày nóng được ưa chuộng trong mỗi gia đình. Với vị chanh dây vừa chua vừa ngọt, bài viết này sẽ mang đến cho bạn một công thức làm món rau câu chanh dây siêu mát lạnh để giải nhiệt vào mùa hè này.

Mới đây, trong hội dành cho những người "Yêu bếp", bạn Phương Oliver đã "tung" cách làm rau câu chanh dây siêu ngon siêu rẻ tại nhà. Cô nàng chia sẻ: "Mình đã từng ăn và làm qua nhiều loại rau câu với các loại màu sắc và hương vị khác nhau... Nhưng có vẻ món rau câu với chanh dây này là món mình cảm thấy thích và hợp với vị giác của mình nhất , ông xã mình bảo mùi vị của nó vừa ngọt vừa chua, cảm giác đánh thức vị giác rất nhiều, mình là tín đồ của món chua nên quả bánh này làm mình thích thú nhất"

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Nguyên liệu đơn giản và dễ kiếm - Ảnh: Internet

 

Nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị để làm món rau câu chanh dây "giải sầu" gồm có:

- 1 kg chanh dây 

- 250 ml sữa tươi

- 300 g đường

-1 gói rau câu giòn

 

Để cho ra thành phẩm thành công ngay từ lần đầu tiên, bạn nên làm theo "bí kíp" của mẹ đảm đang như sau:

 

- Chanh dây rửa thật sạch và để ráo nước.

 

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Chanh dây rửa sạch và để ráo nước - Ảnh: FBNV

- Bạn cắt một chút ở phần đầu quả chanh dây và dùng muỗng lấy ruột của quả chanh dây.

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Chanh dây bạn chỉ nên cát một chút ở phần đầu - Ảnh: FBNV

- Sau khi cắt chanh dây, bạn lấy phần ruột bên trong rồi rây lọc để lấy nước chanh và tách hạt ra. Bạn hãy giữ lại phần hạt để trang trí.

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Bạn dùng rây để tách hạt và nước cốt chanh - Ảnh: FBNV

- Kế tiếp, bạn chia thành 2 nồi nước và ngâm rau câu trong khoảng 30 phút. Khi bột rau câu đã nở ngậm hết nước, bạn bắt lên đun sôi.

-  Sau đó, cho đường vào khuấy đều và nêm vị ngọt theo sở thích của mình. Khi đường tan và nước sôi, bạn cho chanh dây vào một nồi và sữa tươi vào một nồi.

- Bạn giảm nhỏ hết mức lửa nhưng bạn vẫn để nồi trên bếp và đổ từng lớp rau câu ra khuôn. Về khâu đổ khuôn cho bánh, bạn đổ bao nhiêu lớp cũng được nhưng lớp cuối cùng, bạn nên cho lớp chanh dây dầy và rắc hạt chanh dây lên trên cho chiếc bánh của mình đẹp hơn.

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Món rau câu chanh dây 'giải nóng, vô cùng thơm và mát lạnh - Ảnh: FBNV

 

Thạch rau câu chanh dây có lớp màu vàng xen kẽ với lớp màu trắng của sữa tươi trông rất đẹp mắt và hấp dẫn mọi người. Đồng thời, vị chanh dây chua ngon, ngọt hậu và quyện cùng vị sữa béo ngọt, bùi bùi.

 

Món tráng miệng hay món ăn vặt này chắc chắn sẽ khiến các thành viên trong gia đình tíu tít khen ngon cho mà xem.

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