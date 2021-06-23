Chung tay "giải cứu" khoai lang tím, gái xinh sáng tạo món chè khoai dẻo béo ngậy, thơm nức mũi

Nấu gì hôm nay 23/06/2021 18:30

Với khả năng biến tấu khéo léo, đầu bếp tại gia đã chia sẻ công thức làm món khoai dẻo vừa thơm ngon, vừa bổ dưỡng khiến hội chị em không khỏi rời mắt và trầm trồ khen ngon.

Mặc dù, khoai lang tím không ngọt tự nhiên, cũng như không sánh được với các loại khoai lang thường gặp nhưng nếu dùng nấu chè sẽ tạo ra một món ăn thanh mát, hài hoà về hương vị và màu sắc. Đây là một món ăn ngọt khiến ai nấy cũng phải mê mẩn và tíu tít khen ngon.

 

Trong hội dành cho những người “Yêu bếp”, bạn Bùi Trúc Mai mách hay “bí kíp” để nấu chè khoai dẻo vô cùng thơm béo và bùi bùi. Cô nàng chia sẻ: “Em là thành viên đã lâu, mong muốn chia sẻ với mọi người công thức chè khoai dẻo, và nhằm mục đích kêu gọi mọi người cùng chung tay giải cứu khoai lang tím cho người dân. Với công thức này, mọi người có thể tự gia giảm điều chỉnh cho phù hợp với số lượng cũng như khẩu vị nhé”.

 

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Món chè khoai dẻo thanh lọc tâm hồn ngày hè - Ảnh: FBNV

 

Để làm được món chè béo “ngầy ngậy” này, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu gồm:

 

- 500g khoai (tím, vàng hoặc trắng)

 

- 75g bột năng

 

- 100ml nước cốt dừa

 

- 100g đậu xanh không vỏ

 

- 1 ít lá dứa và gừng

 

- Đường phèn hoặc đường thốt nốt

 

- 150ml nước

 

- Sương sáo

 

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Bạn hãy chọn khoai lang tím để thành phầm có màu đẹp mắt nhé - Ảnh: FBNV

 

Dựa theo công thức này, bạn có thể thành công ngay từ lần “lăn xả” đầu tiên.

 

Bước 1: Làm bột

 

- Khoai gọt vỏ ngâm nước muối loãng cho hết nhựa và thâm. Tiếp đó, bạn cắt miếng vừa bỏ vào hấp tầm 10 đến 12 phút

 

- Sau khi khoai được hấp chín, bạn lấy khoai ra nghiền đến khi nát mịn và trộn với bột năng. Bạn nên trộn lúc khoai vẫn còn nóng.

 

- Sau khi được hỗn hợp, bạn để khoai nguội khoảng 10 phút. Bạn chia khoai thành từng phần rồi se lại, có thể để vuông hoặc viên tròn tuỳ ý.

 

- Đồng thời, bạn chuẩn bị một nồi nước thật sôi, thả viên bột vào. Bạn nên thả viên trắng đến vàng, cuối cùng là tím. Khi thấy bột nổi lên, bạn nấu thêm tầm 3 phút nữa cho bột dẻo mềm và vớt bột ra cho vào một thau nước lạnh.

 

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Bước 2: Làm nước gừng và nước cốt dừa

 

- Bạn đổ 150ml nước vào nồi cùng một ít đường thốt nốt hoặc đường phèn và đun sôi cho tan đường.

 

- Sau đó,bạn cho gừng đã thái sợi, lá dứa vào và nấu cho đến khi thấy gừng trong hơn nước hơi sệt lại rồi tắt bếp.

 

- Bạn cho vào nồi 100ml nước cốt dừa cùng 80ml nước lọc, 1 xíu muối, nữa muỗng bột năng, đảo đều trên bếp lửa nhỏ đến khi nước cốt sôi nhẹ có độ sệt vừa phải thì tắt bếp.

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Bước 3: Sên đậu xanh

 

- Đậu xanh ngâm nước ấm 2 tiếng, rửa sạch, cho nước vừa tới đậu và nấu đến khi nước rút lại đậu mềm nhuyễn là được.

 

- Bạn bỏ phần đậu vừa nấu lên chảo sên với lửa vừa, cho 1 ít nước dừa và đường vào sên cùng.

 

- Bạn sên đến khi đậu xanh thành khối dẻo, mềm mịn thì tắt bếp.

 

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Với công thức đơn giản và nguyên liệu dễ tìm, bạn có thể nấu một món chè khoai vừa dẻo ngọt, thơm ngon và có vẻ ngoài “hút mắt” trong những ngày tránh dịch tại gia.

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