Ông xã 'yêu bếp' nấu những món ăn kiêng 'ngon ngất ngây', giúp vợ giảm 10kg sau khi sinh dễ ợt

Nấu gì hôm nay 27/06/2021 18:30

Không chỉ nỗ lực tập luyện thể dục, việc giảm cân của các mẹ bỉm sau sinh còn phụ thuộc vào một chế độ ăn kiêng hợp lý và tốt cho sức khỏe. Với thực đơn từ anh chồng đảm đang này, hội chị em phụ nữ có thể "tích lũy" cho mình vài món ngon vừa bổ vừa giảm cân hiệu quả.

Sau khi sinh con, các mẹ bỉm sữa thường lo lắng và tự ti với vóc dáng "phì nhiêu" và mất cân đối của mình. Để mau lấy lại một thân hình chuẩn đẹp, các chị em phải nỗ lực rèn luyện cơ thể và cần có một chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và hợp lý. Vì vậy, thực đơn healthy dưới đây sẽ giúp hội chị em đáp ứng ngay mục tiêu này. 

Mới đây, trong hội dành cho những người "Yêu bếp", cô nàng có biệt danh là Hạnh Omachi đã khoe khéo ông xã đảm đang của mình. Cụ thể, cô nàng đã tăng cân "không phanh" sau khi sinh. Vậy nên, anh chồng đã làm những món ăn kiêng vừa đẹp mắt và vừa ngon miệng. Cô chia sẻ: "Chồng em là một người rất yêu bếp và chăm làm việc nhà. Các bữa ăn của em chế biến rất đơn giản, hầu như nhà có gì ăn nấy nên cũng không cầu kì lắm. Chỉ có mình em ăn eatclean nên anh cũng chỉ nấu riêng phần của em thôi. Tuy rằng bàn tay hơi cứng và thô ráp nhưng có cố gắng lên Youtube học hỏi nên vợ vẫn chấp nhận nha". Với "góc khoe chồng" của cô nàng này, khiến hội chị em không ngừng trầm trồ và khen ngợi. 

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Phở lứt trộn bò bulgogi sốt rau củ - Ảnh: FBNV

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Cơm lứt kết hợp cùng đỗ đen, gà nướng teriyaki, củ cải cà rốt muối kiểu Hàn - Ảnh: FBNV
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Cơm lứt cuộn rong biển - Ảnh: FBNV
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Cơm lứt với cá hồi áp chảo và tôm hấp - Ảnh: FBNV
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Bánh mỳ đen - Ảnh: FBNV
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Cơm lứt, thịt nướng, ăn kèm cùng đậu phụ rán và rong nho - Ảnh: FBNV
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Cơm lứt 'độn' ngô và chả ức gà gói lá lốt - Ảnh: FBNV
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Cơm lứt nấu cùng lạc và cá hồi áp chảo sốt chanh dây - Ảnh: FBNV
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Salad tôm trứng sốt chanh dây - Ảnh: FBNV
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Sữa chua ít đường- Ảnh: FBNV
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Kem chuối xoài mít dừa làm từ sữa chua và sữa tươi không đường - Ảnh: FBNV
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Chè ngô ít đường - Ảnh: FBNV
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Chân dung anh chồng 'yêu bếp' xây dựng một thực đơn ăn kiêng cho vợ của mình - Ảnh: FBNV

Với thực đơn ăn kiêng này, hội chị em phụ nữ có thể tham khảo và tự nấu cho mình những món ăn vừa kích thích thị giác lẫn vị giác, vừa bổ dưỡng và cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Đây chính là "cứu cánh" để các mẹ bỉm sớm sở hữu vòng eo "con kiến", vóc dáng chuẩn "không cần chỉnh" cùng một sức khỏe dẻo dai. 

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