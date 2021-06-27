Ông xã 'yêu bếp' nấu những món ăn kiêng 'ngon ngất ngây', giúp vợ giảm 10kg sau khi sinh dễ ợt

Sau khi sinh con, các mẹ bỉm sữa thường lo lắng và tự ti với vóc dáng "phì nhiêu" và mất cân đối của mình. Để mau lấy lại một thân hình chuẩn đẹp, các chị em phải nỗ lực rèn luyện cơ thể và cần có một chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và hợp lý. Vì vậy, thực đơn healthy dưới đây sẽ giúp hội chị em đáp ứng ngay mục tiêu này.

Mới đây, trong hội dành cho những người "Yêu bếp", cô nàng có biệt danh là Hạnh Omachi đã khoe khéo ông xã đảm đang của mình. Cụ thể, cô nàng đã tăng cân "không phanh" sau khi sinh. Vậy nên, anh chồng đã làm những món ăn kiêng vừa đẹp mắt và vừa ngon miệng. Cô chia sẻ: "Chồng em là một người rất yêu bếp và chăm làm việc nhà. Các bữa ăn của em chế biến rất đơn giản, hầu như nhà có gì ăn nấy nên cũng không cầu kì lắm. Chỉ có mình em ăn eatclean nên anh cũng chỉ nấu riêng phần của em thôi. Tuy rằng bàn tay hơi cứng và thô ráp nhưng có cố gắng lên Youtube học hỏi nên vợ vẫn chấp nhận nha". Với "góc khoe chồng" của cô nàng này, khiến hội chị em không ngừng trầm trồ và khen ngợi.