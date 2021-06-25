Thay vì bỏ phí cơm nguội, mẹ đảm ‘biến hoá’ thành cơm cháy ngon giòn rụm, nhai 'rộp rộp’ thật đã miệng

Nấu gì hôm nay 25/06/2021 12:30

Với công thức bí mật sắp được bật mí này, hội chị em có thể tận dụng ngay phần cơm nguội để làm món ăn vặt khiến con trẻ “vui miệng” ngay lập tức.

Những phần gạo nếp còn thừa khiến các chị em luôn phải đắn đo suy nghĩ rằng mình nên giải quyết như thế nào. Thay vì mang hấp lại cho cả nhà ăn thì các mẹ nên chế biến thành món ăn vặt vừa lạ miệng vừa thơm ngon.

 

Không đâu xa lạ, trong nhóm dành cho những người “Yêu bếp”, bạn Nguyễn Thị Thùy Linh đã chia sẻ công thức giản đơn về món cơm cháy chà bông được làm từ cơm nếp. Cô nàng cho biết: “Nhân dịp nắng này mọi người tranh thủ phơi cơm nếp rồi vào ngày mưa buồn buồn lôi ra rán vàng thêm sốt và chà bông, mỡ hành sẽ có món ngon ăn cho đỡ”.

 

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Món cơm cháy chà bông ăn một lần là thích mê - Ảnh: FBNV

 

Công thức để thực hiện món cơm cháy chà bông bao gồm:

 

- 300g gạo nếp

 

- Muối

 

- Mỡ hành

 

- Ruốc bông

 

- Bò khô

 

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Những nguyên liệu chính không thể thiếu trong món ăn vặt 'giải sầu' này - Ảnh: FBNV

 

Dựa theo công thức này, bạn không phải lo lắng về mức độ thành công khi bắt tay làm món ăn vặt này rồi.

 

- Đầu tiên, bạn đem đi hấp lại, cho thêm ít muối để cho nếp tơi dẻo và thơm.

 

- Khi nếp đã chín, bạn trộn cùng ít dầu ăn sau đó ép vào nắp hộp cho đều và mỏng hoặc cán dẹp và cắt miếng tuỳ sở thích. Tiếp đó, bạn đem toàn bộ nếp đã ép phơi 1-2 nắng cho khô hoàn toàn. Nếu nếp càng khô thì lúc rán sẽ càng giòn.

 

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Những miếng cơm nếp được ép dẹp và mang đi phơi nắng - Ảnh: FBNV

 

- Bạn phi thơm tỏi ớt cùng ít dầu ăn sau đó cho toàn bộ gia vị phần sốt vào nấu sôi và để nguội. Với mỡ hành, bạn thái nhỏ cọng hành lá, rồi cho dầu sôi già vào là xong.

 

- Đến khi chiên cơm cháy, bạn cho dầu ăn vào nồi sao cho có thể ngập miếng cơm cháy. Dầu nóng già rồi cho cơm vào chiên sao cho miếng cơm nổi và chín đều thì vớt ra để ráo.

 

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Bạn nên chiên cơm cháy ngập dầu thì bánh mới giòn rụm và thơm ngon - Ảnh: FBNV

 

- Về phần sốt, bạn pha theo công thức gồm: tương ớt 2 thìa cơm, đường 1 thìa, 1 thìa tỏi ớt băm nhuyễn, 1 thìa nước mắm ngon và 1 thìa nước lọc. Cuối cùng, bạn quét sốt và mỡ hành đều lên mặt miếng cơm đã rán sau đó rắc ruốc bông và bò khô theo khẩu vị.

 

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Cơm cháy chà bông thêm phần đậm đà hơn khi rắc thêm một ít khô bò - Ảnh: FBNV

 

Và với món ăn vô cùng đơn giản và tiện lợi này, bạn có thể nhâm nhi thêm một tách trà hay cốc nước uống mát lạnh kế bên nữa nhé!

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