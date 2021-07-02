Hot mom Hà Thành chia sẻ bí quyết làm lẩu cua ngon như ở nhà hàng ‘húp sùm sụp’, ăn thả phanh

Nấu gì hôm nay 02/07/2021 06:30

Lẩu cua là món ăn dễ thực hiện, không tốn nhiều thời gian chế biến và có thể ăn kèm với nhiều rau tươi rất tốt cho sức khoẻ. Dựa theo cách chế biến của hot mom này, bạn có thể thưởng thức món lẩu này ngay tại nhà.

Lẩu cua là một món ăn đồng quê dân dã rất quen thuộc và gần gũi với tất cả mọi người. Không chỉ thơm ngon, món lẩu này còn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể của mỗi người. Vậy nên, không ít người đã tìm tòi để thực hiện món lẩu này tại nhà để chiêu đãi người thân và bạn bè của mình.

 

Trong hội dành cho những người “Yêu bếp”, hot mom Tô Hưng Giang đã chia sẻ những bí quyết để làm món lẩu tại gia ngon như ở nhà hàng. Tuy món ăn không mấy xa lạ, nhưng hội chị em phải trầm trồ trước cách chế biến vừa bắt mắt, vừa tỉ mỉ của mẹ đảm đang này.

 

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Món lẩu cua thích hợp cho những dịp gia đình sum vầy - Ảnh: FBNV

 

Trước khi bắt tay vào thực hiện món lẩu nóng hổi này, ta cần phải chuẩn bị những nguyên liệu gồm:

 

- Cua gạch hoặc cua thịt: 1 kí

 

- Ngao: 500g

 

- Xương ống lợn: 500g

 

- Mẻ: 5-6 thìa canh

 

- Cà chua: 2 quả

 

- Hành tây: 1/2 củ

 

- Ngô ngọt: 1 bắp

 

- Bún: 1 kí

 

- Nấm kim châm

 

- Gia vị: muối, bột canh, hành củ.

 

- Các loại rau ăn kèm: rau muống, hoa bí, hoa thiên lý, bắp chuối bào mỏng, rau muống chẻ, rau mồng tơi...

 

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Nguyên liệu để hoan thiện món lẩu cua - Ảnh: FBNV

 

Dựa theo công thức này, cả gia đình bạn nhất định sẽ được thưởng thức một nồi lẩu cua “ngon lành cành đào”.

 

- Xương ống lợn mua về rửa sạch, trần qua nước sôi. Tiếp đó, bạn đổ 2 lít nước vào ninh đến khi nước xương màu trắng đục toả ra mùi thơm, xương và thịt thật mềm là đạt.

 

- Cua rửa sạch, dùng dao nhọn đâm vào phần yếm cua để cua chết. Bạn có thể để nguyên con hoặc tách mai.

 

- Ngao ngâm với nước cho vài lát ớt cay để ngao nhả cặn bẩn, rửa sạch và để ráo nước.

- Bạn phi thơm hành củ băm nhỏ, khều chút gạch cua vào xào thơm, đổ nước ninh xương vào. Sau đó, bạn cho mẻ lọc lấy phần nước bỏ bã, hành tây và cà chua vào.

 

- Cuối cùng, bạn nêm gia vị tuỳ với khẩu vị, vậy là đã được một nồi nước lẩu ngậy của mùi gạch cua. Bạn có thể bắt đầu cho nấm, ngô, ngao vào trước, các loại rau vào sau và thưởng thức.

 

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Món lẩu cua ngon từ thỉ cua, ngọt từ nước hầm - Ảnh: FBNV

 

Cách ninh xương lấy phần nước dùng để chế biến cho các loại nước lẩu:

 

- Bạn chọn phần xương tươi ngon, rửa sạch trần qua nước sôi già để loại bỏ chất bẩn bám vào xương, luộc sơ rồi đổ phần nước luộc lần đầu đi để nước xương thơm ngon hơn.

 

- Bạn nướng một củ hành tím, thả vào nồi nước ninh xương, cùng 1/2 củ hành tây để nguyên miếng. Sau đó, bạn đun sôi bùng lên sau đó hạ lửa liu riu, thỉnh thoảng hớt bọt để nồi nước được trong và không đậy vung tránh nồi nước ninh bị đục.

 

- Bạn cho vào chút muối tinh và không nêm bằng bột nêm. Nước hầm trong 3-4 giờ. Song, bạn có thể kết hợp các loại củ quả như: cà rốt, ngô ngọt, củ cải, su su... để tăng thêm độ thơm ngọt cho nước hầm xương. Tuy nhiên, thời gian ninh nước hầm không quá 6 giờ.

 

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Nồi lẩu cua 'ngon lành cành đào', nóng hổi vừa thổi vừa ăn cho cả gia đình - Ảnh: FBNV

 

Với cách làm đơn giản này, bạn có thể thưởng thức món lẩu đậm vị cua, ăn kèm với nhiều loại rau tươi nhúng lẩu như mồng tơi, rau muống, hoa chuối... vô cùng thơm ngon và bổ dưỡng.

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