Con kén ăn rau củ quả, mẹ đảm Sài Thành 'xuất chiêu' xay sinh tố vừa bắt mắt vừa bổ dưỡng giúp trẻ ăn thun thút

Với những gợi ý các món sinh tố vừa đầy đủ dưỡng chất lại kích thích thị giác lẫn vị giác, các nhóc tỳ biếng ăn chắc chắn sẽ không nỡ chối từ.

Sinh tố là sự kết hợp giữa trái cây, rau quả thông quá cách chế biến xay nhuyễn thành nước. Đây cũng là một trong những đồ uống bổ dưỡng, tăng cường sức khỏe cho cả gia đình. Đối với trẻ biếng ăn rau củ quả, các món sinh tố cũng là phương pháp chế biến để kích thích ăn uống cho trẻ nhỏ. Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", mẹ hai con - Donna Trương đã chia sẻ vài công thức trộn các loại trái cây hay rau củ quả để tạo ra các món sinh tố đầy bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe. Cô nàng tâm sự: "Không nhiều thời gian nhưng cần bữa ăn giảm cân hoặc bổ sung rau xanh thì theo mình là cứ sinh tố mà làm. Bản thân mình là người bận tối mắt mũi với công việc nên cần những thứ gì rất tốc độ và không phải bày vẽ nhiều. Nhà lại có 2 bé đang tuổi ăn tuổi lớn và lười ăn rau củ trái cây. Thế nên, mình tập trung làm nước ép và sinh tố hàng ngày cho 2 bạn ý". Đặc biệt hơn, những món sinh tố này không chỉ cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, mà còn khiến hội chị em trầm trồ bởi cách bady trí vô cùng "hút mắt" như tác phẩm nghệ thuật, đến nỗi không nỡ ăn.

Món sinh tố gồm 3 trái chuối, nước cốt dừa, tảo biển và đậu phộng - Ảnh: FBNV Món sinh tố gồm các thành phần chuối, tảo biển và sữa yến mạch - Ảnh: FBNV Phần sinh tố này được trộn với 1trái bơ, 1 bó cải bó xôi, 1 trái xoài cát và sữa tươi. Phần trái cây ăn kèm: kiwi, dừa xay, hạt bí, hạnh nhân cắt lát, hạt chia, hạt thông và việt quất - Ảnh: FBNV Món gồm 1 trái đu đủ nhỏ, 1 trái chuối, sữa chua Hi Lạp và tầm bóp Nam Phi - Ảnh: FBNV

"Sau gần 4 năm thì thật lòng là cả nhà không hề đụng đến viên thuốc. Sức khoẻ và sức đề kháng tăng cao. Nói thẳng ra thì nước ép hay sinh tố thì mình bắt chước từ Tây mà ra. Vì vậy, mình kết hợp giữa sự cân bằng về tính (tính âm dương trong Đông y) và chất (vitamin, khoáng chất) để tránh tình trạng cơ thể bị lạnh sau thời gian dùng thường xuyên", cô nàng chia sẻ thêm. Sinh tố gồm 2 trái bơ, 1 trái xoài, sữa yến mạch, hạnh nhân, nho và raspberry - Ảnh: FBNV Phần sinh tố gồm 2 trái chuối, 1 trái xoài, 5 trái dâu, sữa chua không đường, mapple syrup và ăn kèm cùng nho, dâu - Ảnh: FBNV Sinh tố được kết hợp 2 trái xoài, 1 trái bơ, sữa yến mạch, ăn kèm cùng các loại quả như việt quất, dâu tâu, mâm xôi, phúc bồn tử - Ảnh: FBNV Sinh tố xay cùng 2 trái chuối, 10 trái dâu, 5 múi mít, sữa và ăn cùng thanh long, phúc bồn tử - Ảnh: FBNV Với công thức sẵn có và tiết kiệm khá nhiều thời gian, việc chế biến một món sinh tố lành mạnh trở nên dễ dàng hơn cho hội chị em. Sinh tố luôn thức uống đậm đà, ngọt ngào và dễ chịu cho mọi người, nhất là với trẻ nhỏ. Đây cũng là món uống bổ dưỡng và là một sự thay thế tốt cho cách ăn rau thông thường giúp các bé bổ sung dưỡng chất đầy đủ.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-ken-an-rau-cu-qua-me-dam-sai-thanh-xuat-chieu-xay-sinh-to-vua-bat-mat-vua-bo-duong-giup-tre-an-thun-thut-410088.html