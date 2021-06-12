Gái xinh truyền ‘bí kíp’ làm món ‘xôi đá quý’, không những ngon mà còn đẹp ‘đã con mắt’

Trong hội dành cho những người “Yêu bếp”, bạn Anna Vũ đã chia sẻ những hình ảnh về món xôi đa màu sắc của mình. Cụ thể, cô nàng đã biến món xôi đơn giản thường ngày trở nên rực rỡ màu sắc bằng nguyên liệu tự nhiên.

Nhắc đến xôi , từ nông thôn tới thành thị, từ người già đến trẻ nhỏ, không ai là chưa từng ăn qua món ăn này. Món xôi thơm ngon, nóng hổi, vừa thổi vừa ăn vào mỗi buổi sáng đi học, đi làm. Thậm chí, món xôi còn xuất hiện trong các dịp giỗ chạp và các bữa tiệc. Tuy là món ăn phổ biến với mọi nhà, nhưng không phải ai cũng có thể “nằm lòng” cách làm món xôi.

Nguyên liệu cần thiết để bạn chuẩn bị cho món xôi đa sắc màu như sau:

Xôi được xem là món ăn truyền thống của người Việt - Ảnh: FBNV

- Gạo nếp.

- Lá dứa.

- Dừa nạo sợi.

- Nước cốt dừa.

- Muối

- Dầu dừa

- Nguyên liệu tạo màu: Củ dền (màu đỏ), hoa đậu biếc (màu xanh dương), lá cẩm (màu tím), hoa nghệ tây (màu vàng), lá dứa (màu xanh lá).

Tận dụng nguyên liệu từ thiên nhiên an toàn, xôi trở nên nhiều màu sắc hơn - Ảnh: FBNV

Với món “xôi đá quý” này, cách làm thì không quá cầu kì nhưng kỹ thuật chế biến thì cần phải chăm chú và tỉ mỉ một chút.

- Bạn ngâm nếp trong những dung dịch màu tự nhiên đã chuẩn bị sẵn trong 3-4 giờ.

- Sau đó, bạn để hơi ráo rồi cho một chút muối với dầu dừa để tạo độ bóng đẹp và giữ màu tuyệt đối khi hấp. Tiếp đó, bạn lần lượt làm giống với những màu xôi còn lại, rồi bỏ vào cái chõ xôi riêng biệt từng màu.

- Sau khi nước đã sôi già với lá dứa, bạn để chõ xôi lên hấp. Song song đó, bạn đậy 1 lớp khăn dưới cái nắp để không bị hơi nước quá nhiều và làm nếp bị vữa.

- Khi hấp được tầm 5 phút, bạn có thể đảo trộn các màu chung với nhau. Nếu hạt nếp vẫn còn ướt, chín bên ngoài, giữ màu đẹp và không bám cục thì việc trộn tất cả các màu lại với nhau trở nên dễ dàng hơn.

- Bạn tiếp tục hấp tầm 45 phút và cho thêm ít nước cốt dừa để tạo hương thơm.

- Sau khi cho nước cốt dừa, bạn nấu thêm khoảng 10 phút nữa và món xôi đã hoàn toàn chín.

Thành phẩm xôi thơm ngon và bắt mắt sau quá trình được chế biến - Ảnh: FBNV

Với loại xôi này, bạn nên thưởng thức kèm với nước cốt dừa nấu keo, muối đường mè rang, ít mỡ hành và dừa nạo sợi. Món “xôi đá quý” không chỉ nhiều màu sắc mà còn có hương vị béo thơm và ngon ngầy ngậy.

Món 'xôi đá quý' này sẽ kích thích mùi vị hơn khi bạn thưởng thức kèm với nước cốt dừa nấu keo, muối đường mè rang, ít mỡ hành và dừa nạo sợi - Ảnh: FBNV

Thay vì mỗi sáng bạn phải chạy ra ngoài mua, thì hôm nay chúng ta cùng nhau học cách làm món xôi đa màu sắc vô cùng bắt mắt và thơm ngon ngay tại nhà, vừa đảm bảo vệ sinh mà ai trong gia đình cũng có thể thưởng thức.