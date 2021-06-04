Mẹ bỉm 'chiêu dụ' con trẻ với món kem sữa chua chuối mít béo ngầy ngậy, ngon ‘xỉu lên xỉu xuống’

Các món kem mát lạnh luôn được ưa chuộng hàng đầu trong những ngày hè oi bức. Tuy nhiên, việc kết hợp giữa kem và sữa chua thì ít ai có thể nghĩ tới. Với món kem sữa chua chuối mít này, bạn không những được thử cảm giác thơm ngon mà còn rất bổ dưỡng và tốt cho hệ tiêu hoá của bản thân.

Sau khi bài viết được đăng tải, hội chị em thi nhau dành lời khen cho mẹ bỉm sữa này, đồng thời còn dự định sẽ làm thử để chiêu đãi cả gia đình.

Trong hội dành cho những người “Yêu bếp”, bạn Huỳnh Kim Ngân đã chia sẻ những hình ảnh về món kem chuối mít tự làm của mình: “Nắng nóng như thế này thì gây nghiện cho cả nhà món kem vô cùng hấp dẫn này, là kem sữa chua chuối mít em làm. Cách làm này ngon xỉu lên xỉu xuống và đẹp nữa. Hai bạn nhỏ thích mê luôn, ăn mà miệng cứ tíu tít rằng mẹ số 1 luôn, mẹ làm cái gì cũng ngon”.

Món kem sữa chua mát lạnh này có thể 'giải cứu' bạn khỏi cái nóng của mùa hè - Ảnh: FBNV

Để thực hiện món kem mát lạnh này, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau:

Các nguyên liệu không thể thiếu trong món ăn vặt này - Ảnh: FBNV

- Mít chín, chuối chín, dừa non

- Hạnh nhân, đậu phộng rang lên cho thơm giòn

- Sữa chua: 2 hộp

- Sữa Đặc: 1/2 lon

- Lon nước cốt dừa: 1 lon

Với công thức làm siêu nhanh và siêu dễ, bạn có thể thành công ngay trong lần thử đầu tiên này.

Bước 1 : 1/2 lon sữa đặc, 1 lon nước cốt dừa, 2 hộp sữa chua đổ ra xong trộn đều tay.

Bước 2: Bắt hỗn hợp này lên bếp nấu, khuấy nhẹ tay để không bị dính nồi và nấu với lửa vừa. Chờ hỗn hợp sôi lăn tăn, bạn tắt bếp rồi để nguội.

Bước 3: Bạn xếp 1 lớp chuối, 1 lớp mít, 1 lớp dừa vào khuôn. Sau đó, cho hỗn hợp sữa đặc, sữa chua và nước cốt dừa đã nguội vào. Bạn xếp từng lớp và đổ hỗn hợp cho thành 2-3 tầng. Lớp trên cùng mọi người rắc đậu phộng rang, hạnh nhân lên trên.

Bước 4: Sau khi hoàn thành, bạn mang đi cấp đông cho kem sau khoảng 10-12 tiếng và cắt miếng vừa ăn.

Món kem sữa chua chuối mít khiến bạn vô cùng sảng khoái khi ăn lạnh - Ảnh: FBNV Bạn nên xắt thành từng miếng nhỏ để thưởng thức trọn vẹn hương vị của nó - Ảnh: FBNV

Món kem sữa chua mát lạnh với vị ngọt ngào của chuối, mít, bùi bùi của đậu phộng, hạnh nhân và béo của dừa và chút sữa chua chắc chắn sẽ khiến bạn mê tít - Ảnh: FBNV

Khi nghĩ đến cảm giác được tận hưởng món kem sữa chua mát lạnh với vị ngọt ngào này thì mọi người đã không thể cưỡng lại được. Với công thức đơn giản cùng nguyên liệu dễ tìm, hội chị em hãy “lăn vào bếp” làm thử ngay món kem sữa chua này nhé!