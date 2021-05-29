Chị đẹp 'tranh thủ' mùa sen tươi, chỉ 'bí kíp' làm sữa hạt sen nhằm 'diệt' chứng mất ngủ triệt để

Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", bạn Bình Minh đã chia sẻ những "bí kíp" từ bản thân về cách làm loại sữa ngon, bổ, rẻ này. Cô nàng chia sẻ: "Những ai bị mất ngủ nên uống sữa hạt sen mỗi ngày có thể giúp sâu giấc hơn, giảm căng thẳng, mệt mỏi....Sữa hạt sen còn có tác dụng thanh nhiệt, chống viêm và rất nhiều công dụng khác. Sen đang vào mùa mọi người không thể bỏ qua món sữa hạt siêu ngon, dễ làm này".

Sữa hạt sen là một trong những thức uống vô cùng bổ dưỡng và tốt cho cơ thể. Nó có công dụng rất tốt dành cho các chị em phụ nữ như giúp làn da trở nên sáng bóng, duy trì dáng vóc, chống lão hóa… Thậm chí, món sữa hạt này còn có thể giúp bạn thanh lọc cơ thể, chống bệnh mất ngủ, giúp giấc ngủ sâu hơn và giảm căng thẳng, mệt mỏi trong cuộc sống.

Mùa sen thì cứ phải tranh thủ làm sữa hạt sen vừa ngon vừa rẻ - Ảnh: FBNV

- 500 gram hạt sen tươi

- 200 mililit sữa đặc có đường

- 250 gram đường trắng/đường thốt nốt/đường phèn/đường nâu

- 3 lít nước

Những hạt sen trắng tròn mây mẩy - Ảnh: FBNV

Với cách nấu sữa hạt sen thuần khiết vô cùng đơn giản như sau:

- Hạt sen tươi mua về, các bạn tiến hành tách tâm sen, để khi nấu sữa không có vụ đắng.

- Đổ 3 lít nước vào nồi rồi cho hạt sen vào luộc cho mềm, khi hạt sen mềm thì vớt ra, nước luộc hạt sen lọc qua rây.

- Cho tất cả hạt sen vào máy xay sinh tố xay với chút nước luộc sen và đem xay thật nhuyễn.

- Hạt sen sau khi xay thật nhuyễn đem đổ ngược lại vào nồi nước luộc sen ban đầu. Đồng thời, bạn dùng muỗng khuấy đều hỗn hợp, lửa đun liu riu, ngoáy liên tục không ngừng, có như vậy sữa hạt sen mới sánh mịn.

- Sau đó, bạn cho đường và sữa đặc vào ngoáy cùng, độ ngọt phù hợp với gia đình và ngoáy trong vòng 5-10 phút rồi tắt bếp.

Sữa hạt sen vừa thơm ngon vừa bùi - Ảnh: FBNV Loại sữa vừa dễ làm lại vừa bổ dưỡng - Ảnh: FBNV

Sữa hạt sen có thể uống nóng hoặc để mát tủ lạnh uống rất ngon, nhưng bạn không nên cho đá vì sẽ làm loãng vị sữa. Đặc biệt, nếu bạn muốn uống sữa mịn hơn nữa, ở bước cuối sau khi hoàn thành bạn lọc qua rây một lần nữa.

Nguồn thông tin và hình ảnh: Bình Minh