Món bánh vừa thơm vừa bùi, chinh phục vị giác ngay từ lần thưởng thức đầu tiên - Ảnh: FBNV

Trong hội dành cho những người “Yêu bếp”, bạn Dương Linh đã chia sẻ những công thức làm món bánh pudding khoai lang kiểu Nhật của bản thân, khiến không ít người phải xuýt xoa và thèm “chảy nước miếng”.

“Pudding khoai lang này theo kiểu Nhật Bản, nguyên liệu chủ yếu vẫn là khoai, nhưng đánh nhuyễn cùng chút bơ sữa, nướng lên thơm ngào ngạt, ăn béo, ngậy, ngọt tan ngay trong miệng, thêm tí hương rượu rum nồng nàn nữa hết xảy lunn. Các bác xem ảnh cắt đôi là biết nó mịn thế nào rồi”, cô nàng chia sẻ thêm.

Trước khi thực hiện món bánh “lạ miệng” này, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu như sau:

- 250 gram khoai lang (khoảng 4 củ vừa)

- 5 gram đường

- 15 gram sữa đặc

- 10 gram bơ

- 30 gram sữa tươi không đường

- 30 gram kem tươi hoặc sữa

- 1 lòng đỏ trứng



Món pudding khoai lang kiểu Nhật đẹp mắt với màu vàng ươm - Ảnh: FBNV

Với cách làm cực đơn giản, bạn sẽ không thể làm hỏng được nếu dựa y công thức này.

- Khoai lang rửa sạch, bọc 3 lớp giấy ăn, 2 lớp màng bọc thực phẩm. Sau đó, bạn quay ở chế độ cao nhất trong 3 phút, mở ra lật mặt khoai rồi quay thêm 3 phút nữa là được. Bạn thể hấp khoai nhưng cần để ý không hấp quá lâu làm vỏ khoai nứt nha.

- Bóc bỏ màng bọc, cắt đôi khoai theo chiều dọc. Dùng thìa nạo lấy ruột khoai.

- Trong lúc khoai còn nóng, cho đường, sữa đặc, bơ, kem tươi vào, dùng nĩa nghiền nhuyễn hoặc máy xay cầm tay xay nhuyễn. Sau đó, bạn miết khoai qua rây cho mịn hoàn toàn. Lòng đỏ trứng cho vào và trộn đều.

- Sau khi cho khoai vào nồi, đảo ở lửa nhỏ nhất khoảng 3 - 4 phút đến khi khoai róc khỏi nồi, quyện thành 1 khối dẻo.

- Đặc biệt, bạn có thể cho thêm khoảng 1/2 thìa nhỏ hương rượu Rum để kích thích mùi hương.

- Múc khoai trở lại vào vỏ, dùng thìa nén và miết cho khoai mịn.

- Đánh tan 1 lòng đỏ trứng, quết đều 1 lớp mỏng lên mặt khoai, rắc chút vừng đen lên trang trí.

- Sau khi làm nóng trước 15 phút, bạn cho khoai ở khoảng 190 độ trong khoảng 15 phút, đến khi thấy hơi xém xém là được.

- Cuối cùng, bánh cho món bánh vào tủ lạnh để ăn mát.

Thành phẩm 'hút mắt' sau khi hoàn thiện - Ảnh: FBNV Hương vị kích thích mọi giác quan ngon - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, nếu bạn lỡ nạo khoai “quá tay” làm rách vỏ khoai thì trước khi nướng bọc 2 lớp giấy bạc ngoài củ khoai, làm khuôn nâng đỡ cho vỏ đỡ “sập”. Ngoài ra, khoai lang với sữa tươi là một sự kết hợp “không hề sai trái” bởi chúng đem lại hương vị vừa ngọt vừa béo vừa bùi, ngon hết sẩy.

Nguồn thông tin và hình ảnh: Dương Linh