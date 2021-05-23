Mẹ bắt ‘lăn xả’ vào bếp từ cấp 1, hot girl du học Nhật Bản khoe món Việt tự nấu ngon như nhà hàng, ai thấy cũng thèm

Món ngon mỗi ngày 23/05/2021 06:23

Tuy đã sang Nhật ngót nghét 3 năm, nhưng cô nàng du học sinh này vẫn luôn tự mình 'lăn xả" vào căn bếp, chế biến những món ăn đậm chất Việt từ mặn cho tới ngọt.

Những mâm cơm đậm vị Việt luôn là những điều "xa xỉ" đối với những du học sinh phải học tập và làm việc ở nước ngoài. Mới đây, bạn Nguyễn Hảo hiện là du học sinh tại Nhật Bản chia sẻ những mâm cơm mang hương vị Việt khiến nhiều người không khỏi rời mắt và trầm trồ ngợi khen.

Chưa soi xét đến hương vị của món ăn nhưng các món ăn được trang trí cực "hút mắt" và kích thích thị giác lẫn vị giác của người xem. Thực đơn món ăn không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn đẹp mắt, đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết để nạp cho cơ thể hoạt động mỗi ngày.

 

Cô nàng được mẹ cho "lăn xả" vào bếp từ khi học cấp 1, những món ăn từng thất bại thảm hại như luộc trứng cháy nồi, nấu canh mặn chát, thịt rang bóng đêm,... Nhưng cô nàng vẫn không ngừng trau dồi kinh nghiệm bếp núc của mình: "Lúc nào, mẹ cũng chê nấu dở thế rồi chẳng thằng nào nó thèm. Nhưng mà ai rồi cũng phải trưởng thành thôi, phải tự mình nếm những món kinh khủng do chính mình làm ra thì mới rút được những bài học kinh nghiệm cho sau này được. Đến bây giờ lớn rồi, mình lại thầm cảm ơn mẹ vì những điều đó".

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Mâm cơm đầy đủ dưỡng chất gồm các món như ngao xào bơ tỏi, canh khoai sọ thịt bằm và chả nem - Ảnh FBNV

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Bún trộn bò xào chuẩn vị Nam Bộ - Ảnh FBNV
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Cơm gà xối mỡ thêm một ít gỏi gà cho đỡ ngán - Ảnh FBNV
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Mâm cơm với các món sườn rim chua ngọt và canh cá dưa chua - Ảnh FBNV
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Ba chỉ quay nổ da ăn kèm với bún và nem chả lá lốt - Ảnh FBNV
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Bún riêu cua chả lá lốt để thay đổi khẩu vị - Ảnh FBNV
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Nem lụi khiến bao người ăn hoài không chán - Ảnh FBNV
Mẹ bắt ‘lăn xả’ vào bếp từ cấp 1, hot girl du học Nhật Bản khoe món Việt tự nấu ngon như nhà hàng, ai thấy cũng thèm - Ảnh 8
Gỏi cuốn thập cẩm kích thích thính giác lẫn vị giác - Ảnh FBNV
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Không ai xa quê mà quên được hương vị đậm đà của phở bò Việt Nam - Ảnh FBNV
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Một trong những đặc sản gây thương nhớ của thủ đô chính là bún chả thịt - Ảnh FBNV
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Bánh xèo với lớp bột giòn, vàng và nhân thịt béo thơm- Ảnh FBNV

"Mình đã sang Nhật cũng ngót nghét 3 năm, là một người không thích ứng được với đồ ăn Nhật, một lòng chung thuỷ với những bữa cơm Việt, những món ăn Việt nên vẫn chăm chỉ tự mình nấu nướng. Có thể chưa bằng ai, nhưng cũng có thể tự mình nấu những khi thèm ăn gì đó", cô nàng chia sẻ thêm.

Không chỉ những món mặn mà ngay cả những móm ngọt ăn chơi để giải sầu, cô nàng cũng không ngần ngại "chinh phục" nó. 

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Bánh rán ngào đường và bánh cam vàng chín với nhân đậu xanh bùi bùi - Ảnh FBNV
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Chè khúc bạch đầy màu sắc 'cứu rỗi' khỏi những cơn nóng - Ảnh FBNV
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Bánh pie dứa nở căng tròn, thơm nức mũi - Ảnh FBNV
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Sữa chua nếp cẩm 'giải sầu' sau những giờ học tập và làm việc vất vả - Ảnh FBNV
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Kem bơ thanh mát, xoa dịu khỏi cơn nóng mùa hè - Ảnh FBNV

Trong thời gian xa quê hương, cô nàng đã “lăn vào bếp” và nâng giá trị bản thân từ 41 kí lên 49 kí. Với cách làm vô cùng đơn giản, không cầu kỳ, bạn có thể tự chiêu đãi bản thân, thay đổi  thực đơn của mình bằng các món hấp dẫn, đa dạng như trên đây.

'Chị đẹp' mời gọi ăn xoài 'giải nóng mùa hè', dân tình lác mắt với kỳ quan hoa lá xanh mướt

'Chị đẹp' mời gọi ăn xoài 'giải nóng mùa hè', dân tình lác mắt với kỳ quan hoa lá xanh mướt

Chỉ với một chiếc dao bén, cô nàng khéo tay đã tạo ra ngay một đĩa xoài vô cùng bắt mắt, khiến bao người không nỡ thưởng thức.

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Từ khóa:   du học sinh Nhật nấu nướng mâm cơm Việt

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