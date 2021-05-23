Mẹ bắt ‘lăn xả’ vào bếp từ cấp 1, hot girl du học Nhật Bản khoe món Việt tự nấu ngon như nhà hàng, ai thấy cũng thèm

Tuy đã sang Nhật ngót nghét 3 năm, nhưng cô nàng du học sinh này vẫn luôn tự mình 'lăn xả" vào căn bếp, chế biến những món ăn đậm chất Việt từ mặn cho tới ngọt.
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Những mâm cơm đậm vị Việt luôn là những điều "xa xỉ" đối với những du học sinh phải học tập và làm việc ở nước ngoài. Mới đây, bạn Nguyễn Hảo hiện là du học sinh tại Nhật Bản chia sẻ những mâm cơm mang hương vị Việt khiến nhiều người không khỏi rời mắt và trầm trồ ngợi khen.
Chưa soi xét đến hương vị của món ăn nhưng các món ăn được trang trí cực "hút mắt" và kích thích thị giác lẫn vị giác của người xem. Thực đơn món ăn không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn đẹp mắt, đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết để nạp cho cơ thể hoạt động mỗi ngày.
Cô nàng được mẹ cho "lăn xả" vào bếp từ khi học cấp 1, những món ăn từng thất bại thảm hại như luộc trứng cháy nồi, nấu canh mặn chát, thịt rang bóng đêm,... Nhưng cô nàng vẫn không ngừng trau dồi kinh nghiệm bếp núc của mình: "Lúc nào, mẹ cũng chê nấu dở thế rồi chẳng thằng nào nó thèm. Nhưng mà ai rồi cũng phải trưởng thành thôi, phải tự mình nếm những món kinh khủng do chính mình làm ra thì mới rút được những bài học kinh nghiệm cho sau này được. Đến bây giờ lớn rồi, mình lại thầm cảm ơn mẹ vì những điều đó".
"Mình đã sang Nhật cũng ngót nghét 3 năm, là một người không thích ứng được với đồ ăn Nhật, một lòng chung thuỷ với những bữa cơm Việt, những món ăn Việt nên vẫn chăm chỉ tự mình nấu nướng. Có thể chưa bằng ai, nhưng cũng có thể tự mình nấu những khi thèm ăn gì đó", cô nàng chia sẻ thêm.
Không chỉ những món mặn mà ngay cả những móm ngọt ăn chơi để giải sầu, cô nàng cũng không ngần ngại "chinh phục" nó.
Trong thời gian xa quê hương, cô nàng đã “lăn vào bếp” và nâng giá trị bản thân từ 41 kí lên 49 kí. Với cách làm vô cùng đơn giản, không cầu kỳ, bạn có thể tự chiêu đãi bản thân, thay đổi thực đơn của mình bằng các món hấp dẫn, đa dạng như trên đây.