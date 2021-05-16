'Chị đẹp' mời gọi ăn xoài 'giải nóng mùa hè', dân tình lác mắt với kỳ quan hoa lá xanh mướt

Món ngon mỗi ngày 16/05/2021 18:20

Chỉ với một chiếc dao bén, cô nàng khéo tay đã tạo ra ngay một đĩa xoài vô cùng bắt mắt, khiến bao người không nỡ thưởng thức.

Xoài là loại quả không chỉ là giải khát mà còn chứa nhiều công dụng cho sức khỏe. Ngoài món sinh tố từ xoài chín, xoài sống còn được dùng làm trái cây lạnh để tráng miệng sau bữa cơm trong gia đình. Dưới đây là những hình ảnh tỉa xoài đẹp, đảm bảo khi bày lên đĩa, đến thành viên khó tính trong gia đình cũng phải "lác mắt" kinh ngạc.

Điển hình như bạn Khánh Linh chia sẻ trên hội những người yêu bếp những hinh ảnh về đĩa xoài vô cùng đẹp mắt khiến nhiều người không khỏi trầm trồ và ngợi khen: "Để giảm nhiệt bớt con nóng mình mời cả nhà ăn xoài nhé. Đây là xoài xanh chấm nước mắm đường, mắm ruốc, muối tôm hay ăn không cũng rất ngon. Chua chua ngọt ngọt và cực kỳ giòn. Là món ăn vặt không thể thiếu dành cho những người hay ăn như mình. Chỉ là xoài xanh thôi mà nhưng khi rảnh rỗi không có việc gì làm thì nó ra thế này". Và đây là đĩa xoài "đánh thức" không chỉ thị giác mà cả thị giác của cô nàng xinh đẹp này!

 

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Chỉ với trái xoài, cô nàng đã tỉa tót được bao nhiêu hình dáng đẹp mắt - Ảnh FBNV
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Hoa hồng tỉa thành một khóm hoa hồng vàng cực xinh - Ảnh FBNV
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Một đĩa xoài được bày ra vô cùng đẹp mắt - Ảnh FBNV
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Tuy là món ăn quen thuộc nhưng trông lại cực sang chảnh - Ảnh FBNV
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Ai mà nỡ ăn những miếng xoài được tỉa công phu như thế này nhỉ - Ảnh FBNV

Nếu lỡ mê xoài xanh mắm ớt đường, bạn còn chần chừ gì mà không thử?

Nguồn: Khánh Linh

Bún đậu mắm tôm 'ăn là nghiền' với công thức làm thỏa lòng 'những người con xa xứ'

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