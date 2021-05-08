Mùa BƠ đến rồi: Tín đồ nghiện bơ học ngay công thức 'làm một lần nhớ mãi', món nào món nấy ngon 'u mê không lối thoát' ngay nào!

Dưới đây là một loạt công thức siêu đơn giản làm từ trái bơ bổ dưỡng được bạn Đặng Xuân Uyên chia sẻ trong nhóm dành cho những người yêu bếp. Các tín đồ "nghiện bơ" vẫn có thể thoải mái thay đổi khẩu vị thông qua nhiều món bơ siêu đơn giản.

Bơ không chỉ là loại trái cây thơm ngon mà còn là nguồn cung cấp vô số dưỡng chất cần thiết cho cơ thể như chất béo và calories nên rất được phái đẹp ưa chuộng. Đồng thời, quả bơ còn giúp ổn định huyết áp, kiểm soát cân nặng, bảo vệ tim mạch,... thậm chí ngăn ngừa ung thư vô cùng hiệu quả.

Món ăn này "sinh ra" dành cho những người muốn giảm cân và giữ dáng. Bạn chỉ cần cắt lát bơ, kèm các loại rau củ quả khác tuỳ theo sở thích rồi trộn đều tay. Và để những miếng bơ không bị thâm đen thì bạn nên vắt một ít nước cốt chanh hay giấm táo là có thể giữ được độ tươi ngon.

Một món ăn không hề ngán cho những người đang giảm cân - Ảnh FBNV

Sốt trái bơ

Sốt làm từ trái bơ cực béo ngậy và thơm ngon. Bơ xay với một ít sữa đặc, sữa tươi cho loãng và ngọt nhẹ, thêm một ít mayonnaise, một ít mù tạt vàng. Bạn có thể dùng sốt bơ này để chấm kèm với các món chính, thậm chí các trẻ nhỏ cũng có thể thể ăn kèm cùng với khoai tây hoặc khoai lang chiên giòn.

Sốt béo thơm ngậy được dùng để ăn cùng với các loại bánh, thích hợp ăn vào bữa sáng - Ảnh FBNV Sốt bơ cũng có thể dùng để chấm khoai tây hoặc khoai lang chiên giòn - Ảnh FBNV

Bơ nướng trứng hồng đào

Ai cũng biết rằng bơ và trứng luôn cung cấp nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể con người. Song, khi kết hợp chúng lại, chúng ta sẽ như "nạp" một nguồn năng lượng đầy đủ để hoạt động cả một ngày dài.

Để làm món này, bạn chỉ cần đập 1-2 quả trứng gà ta vào lòng trái bơ. Đồng thời, rắc một ít muối tiêu, ớt bột, rau thơm cho đậm vị hơn. Để món ăn "xịn xò" hơn thì bạn có thể rắc thêm phô mai hoặc bacon chiên giòn.

Vấn đề của món này là mọi người nướng hay bị đắng, nên bí quyết là chỉ nướng lửa trên thôi bởi lửa dưới làm cho vỏ bơ nóng lên và gây đắng.

Đây là món ăn lý tưởng cho những người muốn giữ dáng nhưng luôn bận rộn với công việc - Ảnh FBNV

Sinh tố bơ

Nhắc đến trái bơ, ai cũng nghĩ phải ngay đến món sinh tố gây nghiện với mọi lứa tuổi, nhất là trong mùa hè nắng nóng. Loại quả béo bùi này mà kết hợp thêm tí đường, sữa rồi xay nhuyễn với đá thì còn gì tuyệt vời hơn. Nếu muốn thêm hương vị, bạn có thểì xay với kem dừa hoặc kem sầu riêng.

Bạn cũng có thể biến tấu một chút với nước cốt dừa ngâm hạt é, hoặc hạt chia. Và rồi cứ một lớp bơ, một lớp cốt dừa, bạn sẽ có ly sinh tố quá ngon rồi.

Món sinh tố bơ mát lạnh, 'giải cứu' khỏi cái nóng của mùa hè - Ảnh FBNV

Pudding trái bơ

Đây được xem là món ăn "lấy lòng" rất nhiều người, thích hợp để thưởng thức cho những ngày hè nóng nực. Bơ được đem xay nhuyễn mịn với kem đã được đánh bông, thêm sữa đặc để tạo vị ngọt nhẹ. Lượng công thức để làm ra món này là cứ 250ml bơ xay nhuyễn thì dùng 2-3 lá gelatine hoặc 5 gram bột gelatine. Sau đó, bạn đổ khuôn, cho vào tủ lạnh và chuẩn bị thưởng thức thôi.

Món tráng miệng ngay cả trẻ nhỏ cũng thích mê - Ảnh FBNV

Không chỉ những cách trên, bạn cũng có thể ăn bơ với công thức "độc lạ" này… Đó là dùng kèm với cơm trắng dẻo vô cùng thơm ngon.

Món ăn 'độc lạ' dành cho hội người nghiền bơ - Ảnh FBNV

Với nguyên liệu vừa dễ tìm, dễ mua, công thức chế biến lại đơn giản, bạn sẽ phải "lăn xả" ngay vào căn bếp nhỏ để cho ra là và thưởng thức ngay đấy!

Nguồn: Đặng Xuân Uyên