Menu 50 món ăn dặm chuẩn nhà hàng 5 sao khiến hội bỉm sữa tủi thân, ngậm ngùi ghen tị

Gần đây, hội các bà mẹ bỉm sữa được dịp mở mang tầm mắt với thực đơn trên 50 món của mẹ Phương Võ chia sẻ, những món ăn vô cùng dễ làm nhưng lại giàu chất dinh dưỡng giúp con mau ăn chóng lớn.

Ăn dặm là vấn đề muôn thuở của các mẹ bỉm, đặc biệt là những mẹ lần đầu sinh con. Nhiều người đã phải đau đầu vì không biết trẻ em 6 tháng tuổi thì có thể ăn gì hoặc không ăn gì. Để giúp các mẹ không phải lăn tăn, mẹ bé Măng (chị Phương Võ) đã chia sẻ kinh nghiệm "cùng con vượt qua ăn dặm" bằng list thực đơn phong phú của mình. Những món ăn chị Phương chế biến không những ngon miệng mà còn vô cùng bắt mắt. Chị thay đổi nhiều loại rau củ quả cùng các loại thực phẩm khác nhau giúp con lạ miệng và ăn được nhiều hơn. Tuy nhiên, vì con còn trong quá trình lần đầu tiếp xúc với thức ăn, nên chị Phương rất cân nhắc, chị tham khảo ý kiến và tư vấn về dinh dưỡng của Bác sĩ nhi và cũng tuân thủ đúng nguyên tắc về ăn dặm cho bé theo từng tháng tuổi.

Thực đơn của mẹ Phương Võ vô cùng đẹp và ngon miệng - Ảnh: FBNV Chị cho con ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để lạ miệng - Ảnh: FBNV Chị Phương cố gắng chọn lựa những loại thực phẩm organic hoặc hữu cơ cho con - Ảnh: FBNV Những lưu ý về quy trình nấu ăn cho bé ngon, dinh dưỡng, đủ chất - Cố gắng chọn lựa những loại thực phẩm organic hoặc hữu cơ cho bé. Chọn mua những loại thức ăn tươi mới và hạn chế mua rau củ hay đồ đóng hộp sẵn. - Đồ dùng chế biến ăn dặm của bé riêng biệt. Và khi chế biến nên sơ chế sạch sẽ và nấu chín kỹ tránh cho bé nhiễm khuẩn đường ruột.

- Cần tìm hiểu kỹ về dinh dưỡng ăn dặm cho bé. Phân loại và chọn lựa thực phẩm phù hợp từng tháng tuổi của con. - Dưới 1 tuổi sữa vẫn là chính. Sau 1 tuổi nên cân bằng đủ 4 nhóm dinh dưỡng trong 1 bữa ăn cho bé như: Đạm - tinh bột - chất béo- vitamin rau củ. - Dưới 1 tuổi nấu không gia vị cho bé. Tác hại của việc sử dụng gia vị sớm như đường, muối, nước mắm... sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của bé về sau. - Cho bé ăn dặm đúng thời điểm. - Lựa chọn phương pháp ăn dặm phù hợp cho bé và mẹ. Thực đơn đa dạng và phong phú giúp con mau ăn chóng lớn - Ảnh: FBNV Mỗi ngày chị Phương Võ dành khoảng 30 phút cho việc nấu ăn của con - Ảnh: FBNV Mỗi ngày chị Phương Võ dành khoảng 30 phút cho việc nấu ăn của con. Chị thường lên một list các món ăn vừa chính lẫn phụ trong vòng 2 tuần. Tranh thủ những lần đi siêu thị hoặc chợ mua đồ ăn cho cả nhà chị sẽ chọn luôn các nguyên liệu như rau củ quả, thịt cá, cho con. Sau đó, chị sơ chế và chia hộp thực phẩm vào hộp để trữ đông dùng trong 3-5 ngày. "Thường bữa sáng thì mình chuẩn bị sẵn nguyên liệu từ tối hôm trước rồi sáng hôm sau chỉ việc nấu thôi. Trưa nấu thì mình sơ chế sẵn các nguyên liệu từ sáng. Vì vậy đa số các món mình nấu đều gói gọn trong thời gian 30 phút hoặc 45 phút thôi", chị Phương chia sẻ. Thực đơn ăn dặm phong phú của mẹ Phương Võ nhận được rất nhiều lời khen của hội chị em, nhiều người còn bình luận: "Bé Măng thật may mắn vì có mẹ là đầu bếp". Nhưng thật ra, chị Phương chẳng phải là thợ nấu gì cả, chỉ vì tình yêu dành cho con nên chị đã sáng tạo không ngừng để giúp con ăn ngoan, chóng lớn.

Mẹ vụng về, quyết tâm vào bếp chỉ vì 1 câu nói 'Mẹ ơi con muốn ăn sáng ở nhà, con muốn ăn đồ mẹ nấu' Câu nói của 2 con nhỏ đã khiến chị Linh vô cùng đau lòng, chị nhận ra mình đã quá quan trọng công việc và xã hội mà lơ là các con. Từ đó, chị quyết định thay đổi thói quen hàng ngày, thức dậy thật sớm để chuẩn bị cho các con những bữa sáng ngon lành.

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