Mẹ vụng về, quyết tâm vào bếp chỉ vì 1 câu nói 'Mẹ ơi con muốn ăn sáng ở nhà, con muốn ăn đồ mẹ nấu'

Từ đó, bữa sáng của 2 con chỉ là những món có sẵn trong nhà, hoặc trên đường đến trường chị tạt vội vào hàng quán nào đó để các con tự chọn. Bất chợt một hôm, ngay trước hàng bánh bao tấp nập câu con trai nhỏ vừa cầm chiếc bánh bao nóng hổi vừa khóc: “Mẹ ơi con muốn ăn sáng ở nhà, con muốn ăn đồ mẹ nấu cơ”.

Như bao người, chị Linh bắt đầu ngày mới với guồng quay công việc. 2 con luôn được bác giúp việc lo lắng, chuẩn bị đồ ăn sáng trước khi đến trường. Bỗng một ngày, bác giúp việc rời đi, chị vô cùng bối rối, không biết phải chuẩn bị gì cho con.

Từ đó, chị Linh bắt đầu thay đổi nhịp sinh hoạt của mình, chị dậy từ 5h45 mỗi ngày để nấu cho các con "bữa ăn sáng tại nhà". Ban đầu có đôi chút vất vả, vì không quen dậy sớm, nhưng khi nghĩ đến nụ cười vui vẻ của con trẻ là bao uể oải của chị cũng tan biến.

Câu nói của con đã khiến chị chạnh lòng. Bao lâu nay, chị cứ ngỡ mua cho con những món ăn ngon hay những chiếc bánh mà con thích là đã tròn "nghĩa vụ người mẹ". Cũng lúc này chị nhận ra, mình đã bỏ bê con rất lâu rồi, không cho con được bữa ăn sáng đàng hoàng.

Chị Linh chia sẽ: "Mình của trước đây khá là vụng về, đến năm học lớp 12 các chị trong họ Ngoại nhà mình vẫn luôn cho rằng “mình là một đứa vô dụng trong nấu nướng”. Đến khi mình lấy chồng vẫn chưa biết nấu nướng, bước ngoặt cuộc đời mình chính là khi làm Mẹ. Lúc đó ăn dặm kiểu Nhật rất được các mẹ tìm hiểu và học theo, mình cũng là một trong số đó. Nhưng vẫn là mình tìm hiểu nấu thử rồi lại chỉ cho bác giúp việc nấu, chứ mình vẫn chưa hứng thú với việc bếp núc. Chỉ đến khi những đứa trẻ của mình lớn hơn, hai đứa mong muốn ăn đồ mẹ nấu, lúc đó mình mới quyết tâm vào bếp".

Bữa sáng chị chuẩn bị cho các con không hề cầu kỳ và phức tạp đôi khi là món cháo gà, cháo nấm từ phần cơm nguội tối qua, hay món cơm rang nóng hổi được làm từ cơm nguội để ngăn mát tủ lạnh, nhưng các con đều ăn rất ngon miệng. Lúc này chị mới nhận ra đây chính là làm mẹ.

Chị Linh cũng chăm chỉ tìm hiểu các chế độ dinh dưỡng phù hợp cho các con - Ảnh: FBNV

Bánh mì cũng do chính tay chị tự mua máy về và làm - Ảnh: FBNV

Để các con có thể thay đổi và món ăn có nhiều dinh dưỡng hơn, chị bắt đầu mua sắm các dụng cụ nhà bếp, lên mạng tìm kiếm các công thức nấu ăn mới. Giờ đây, bữa sáng các con muốn ăn gì chị đều có thể làm được như một đầu bếp thực thụ, ngay cả món mì ý sốt bò bằm hay bánh crepe trái cây chị Linh cũng đều hoàn thành xuất sắc như nhà hàng.

Chị Linh cũng cho biết thêm: "Buổi sáng mình mất tầm 25p để hoàn thành. Mình thường đi chợ, đi siêu thị mua thực phẩm cho cả tuần, sau đó sơ chế sạch sẽ để vào các hộp bảo quản thực phẩm chuyên dụng. Trước khi đi mua đồ là mình đã lên kế hoạch tuần tới sẽ ăn món gì. Buổi tối mình thường để quỹ thời gian tầm 30p-1h chuẩn bị cho bữa sáng hôm sau ví dụ như: Cắm cơm, nấu cháo, thả nguyên liệu vào máy bánh mì rồi hẹn giờ máy chạy, làm mứt, cho sườn vào nồi hầm, làm mì… Phải đến 70% công việc đã được chuẩn bị từ tối hôm trước, nên sáng sau mình khá là nhàn. Mình chỉ cần nấu và bày biện decor bàn ăn sáng trong lúc lũ nhỏ đánh răng rửa mặt".

Bữa sáng cực ngon và bắt mắt luôn thu hút các con - Ảnh: FBNV

Hình ảnh mẹ con chị Linh cùng nhau vào bếp nấu ăn hàng ngày (con trai Mít - con gái Bống) - Ảnh: FBNV

Công việc làm mẹ tưởng khó lại không khó, nghĩ dễ lại không dễ, điều quan trọng là biết cách dành thời gian cho con, cùng con lớn lên và phát triển thật tốt. Chị Linh đã kịp nhận ra các con cần mình hơn bao giờ hết, chị thay đổi được thói quen vùi đầu vào công việc, thay vào đó là dành thời gian bên con nhiều hơn, nấu cho con những món ăn ngon, cùng con vào bếp và hướng dẫn con các kỹ năng sống...

Qua câu chuyện của mình, chị Linh cũng muốn tạo được ảnh hưởng tích cực đến các mẹ, truyền được cảm hứng vào bếp cho các mẹ có con nhỏ. Chị cũng nhắn nhủ: "Tụi nhỏ học ở trong nhà, học ở trường, học ở xã hội nên đừng phó mặc con mình cho bên ngoài, mà hãy dạy dỗ con cả từ bên trong".