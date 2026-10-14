Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Trong bài viết, Lê Tư bày tỏ sự xúc động khi nhận được nhiều lời chúc chân thành. Với cô, sinh nhật không chỉ là dịp đánh dấu tuổi mới mà còn là thời điểm để nhìn lại và biết ơn những điều đang có trong cuộc sống.

Ngày 1/10, Lê Tư chia sẻ loạt ảnh mừng sinh nhật trên trang cá nhân, đồng thời gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã dành cho cô những lời chúc tốt đẹp. Ở tuổi 55, nữ diễn viên Hong Kong cho biết điều khiến cô hạnh phúc nhất không phải những món quà vật chất mà là tình yêu thương và sự bình an của những người thân thiết.

Nữ diễn viên gửi lời cảm ơn bố mẹ vì đã sinh ra mình, đồng thời trân trọng những người bạn tốt và các đồng nghiệp luôn ủng hộ, đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống. Cô cho biết nhiều người hỏi muốn nhận món quà gì trong ngày đặc biệt, nhưng điều mong mỏi nhất của cô lại rất giản dị.

“Tôi chỉ cần tất cả họ đều khỏe mạnh, bình an và vui vẻ, đó chính là món quà tuyệt vời nhất”, Lê Tư chia sẻ. Cô cũng bày tỏ niềm vui khi mỗi năm đều có những người thân yêu ở bên trong ngày sinh nhật, đồng thời hy vọng tình yêu thương sẽ luôn hiện diện, giúp cuộc sống của mọi người thêm ấm áp và thuận lợi.

Bên cạnh những khoảnh khắc bên gia đình, Lê Tư còn đăng tải hình ảnh chiếc bánh sinh nhật đặc biệt do đội ngũ nhân viên chuẩn bị. Nữ nghệ sĩ gửi lời cảm ơn đến những cộng sự đã dành tặng món quà ngọt ngào, cho thấy mối quan hệ gắn bó giữa cô và những người đang đồng hành trong công việc.

Sau khi rời làng giải trí, Lê Tư tập trung phát triển sự nghiệp kinh doanh. Hiện cô giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Miricor, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp. Dù không còn thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh, cuộc sống và những chia sẻ của cô vẫn nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Sinh năm 1971, Lê Tư từng là một trong những mỹ nhân nổi bật của TVB trong thập niên 1990. Cô ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình, đặc biệt là vai Triệu Mẫn trong “Ỷ Thiên Đồ Long Ký”. Nhân vật này góp phần đưa tên tuổi nữ diễn viên đến gần hơn với khán giả châu Á.

Ở tuổi 55, Lê Tư vẫn thường được chú ý bởi diện mạo trẻ trung và phong thái thanh lịch. Tuy nhiên, qua những chia sẻ trong ngày sinh nhật, nữ diễn viên cho thấy điều cô trân trọng nhất hiện tại là sức khỏe, tình cảm gia đình và những mối quan hệ bền chặt, thay vì danh tiếng hay vật chất.