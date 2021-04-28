Những ‘tip’ đi chợ tiết kiệm mà vẫn đủ dinh dưỡng trong mùa Covid-19

Để đảm bảo cuộc sống đầy đủ trong đại dịch Covid–19 là điều rất khó. Các chị em nội trợ nên tham khảo những cách sau để đi chợ tiết kiệm chi phí mà vẫn đủ dinh dưỡng trong mùa dịch cho cả nhà.
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Sau đây là những cách hiệu quả và đơn giản mà ai cũng thực hiện được:
1. Hãy lên kế hoạch mua sắm trước khi đi chợ
+ Viết ra những món ăn muốn chuẩn bị trong tuần.
+ Kết hợp thực phẩm đã có trong tủ lạnh vào kế hoạch bữa ăn của bạn.
+ Tham gia những trang nấu ăn để học những món có nguyên liệu đơn giản.
+ Lên kế hoạch để có những bữa ăn cân bằng và bổ dưỡng.
2. Ưu tiên mua trái cây, rau củ theo mùa
Rau củ theo mùa thường có ít chất kích thích hơn và giá thành sẽ rẻ hơn khi mua rau củ trái mùa.
3. Hãy tự chuẩn bị trái cây và đồ ăn thay vì mua sẵn
Hạn chế mua những thức ăn nấu sẵn hoặc chế biến sẵn. Hãy tự mua và chuẩn bị sẽ giúp mua được đồ tươi ngon và tiết kiệm chi phí.
4. Lưu trữ thực phẩm đúng cách
Rau củ: làm sạch (không rửa), sau đó cho vào túi giấy hoặc túi có miệng zip.
Thịt, cá: Rửa sạch, chia ra từng phần nhỏ cho mỗi bữa và bỏ ngăn đá bảo quản.
Nếu thừa đồ ăn, hãy bỏ vào hộp rồi dùng lại sớm nhất khi có thể để tránh thức ăn bị hỏng.
5. Nấu những lượng thức ăn lớn
Nấu sẵn đồ ăn và chia nhỏ chúng ra các hộp, làm nóng lại có thể sử dụng được khi không có thời gian nấu ăn.
6. Luôn có đồ ăn khô trong nhà.
Sản phẩm tươi hầu như luôn là lựa chọn tốt nhất, nhưng khi không có sẵn, có rất nhiều lựa chọn thay thế lành mạnh dễ bảo quản và chuẩn bị. Ví dụ: Yến mạch, sữa tươi...
Hi vọng những cách đi chợ tiết kiệm được chia sẻ bên trên sẽ giúp các chị em nội trợ có thể tiết kiệm chi tiêu cho gia đình trong mùa dịch Covid-19 đầy khó khăn này.