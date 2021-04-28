Những ‘tip’ đi chợ tiết kiệm mà vẫn đủ dinh dưỡng trong mùa Covid-19

Món ngon mỗi ngày 28/04/2021 17:01

Để đảm bảo cuộc sống đầy đủ trong đại dịch Covid–19 là điều rất khó. Các chị em nội trợ nên tham khảo những cách sau để đi chợ tiết kiệm chi phí mà vẫn đủ dinh dưỡng trong mùa dịch cho cả nhà.

Sau đây là những cách hiệu quả và đơn giản mà ai cũng thực hiện được:

1. Hãy lên kế hoạch mua sắm trước khi đi chợ

+ Viết ra những món ăn muốn chuẩn bị trong tuần.

+ Kết hợp thực phẩm đã có trong tủ lạnh vào kế hoạch bữa ăn của bạn.

+ Tham gia những trang nấu ăn để học những món có nguyên liệu đơn giản.

+ Lên kế hoạch để có những bữa ăn cân bằng và bổ dưỡng.

Những ‘tip’ đi chợ tiết kiệm mà vẫn đủ dinh dưỡng trong mùa Covid-19 - Ảnh 1
Rất nhiều rau củ tươi ngon được bán ở chợ với giá thành phải chăng - Ảnh: Internet

2. Ưu tiên mua trái cây, rau củ theo mùa

Rau củ theo mùa thường có ít chất kích thích hơn và giá thành sẽ rẻ hơn khi mua rau củ trái mùa.

Những ‘tip’ đi chợ tiết kiệm mà vẫn đủ dinh dưỡng trong mùa Covid-19 - Ảnh 2
Ăn rau, củ theo mùa sẽ giúp tiết kiệm chi phí rất nhiều - Ảnh: Internet

3. Hãy tự chuẩn bị trái cây và đồ ăn thay vì mua sẵn

Hạn chế mua những thức ăn nấu sẵn hoặc chế biến sẵn. Hãy tự mua và chuẩn bị sẽ giúp mua được đồ tươi ngon và tiết kiệm chi phí.

Những ‘tip’ đi chợ tiết kiệm mà vẫn đủ dinh dưỡng trong mùa Covid-19 - Ảnh 3
Đồ ăn sẵn ngày càng phổ biến ở cả chợ và siêu thị - Ảnh: Internet

4. Lưu trữ thực phẩm đúng cách

Rau củ: làm sạch (không rửa), sau đó cho vào túi giấy hoặc túi có miệng zip.

Những ‘tip’ đi chợ tiết kiệm mà vẫn đủ dinh dưỡng trong mùa Covid-19 - Ảnh 4
Rau nên được bảo quản trong túi zip để tươi lâu hơn - Ảnh: Internet

Thịt, cá: Rửa sạch, chia ra từng phần nhỏ cho mỗi bữa và bỏ ngăn đá bảo quản.

Những ‘tip’ đi chợ tiết kiệm mà vẫn đủ dinh dưỡng trong mùa Covid-19 - Ảnh 5
Thịt cần rửa sạch, ướp gia vị và bảo quản trong tủ lạnh - Ảnh: Internet

Nếu thừa đồ ăn, hãy bỏ vào hộp rồi dùng lại sớm nhất khi có thể để tránh thức ăn bị hỏng.

Những ‘tip’ đi chợ tiết kiệm mà vẫn đủ dinh dưỡng trong mùa Covid-19 - Ảnh 6
Đồ ăn nên được đóng hộp để bảo quản tốt nhất cũng như tránh gây mùi hôi cho tủ lạnh - Ảnh: Internet

5. Nấu những lượng thức ăn lớn

Nấu sẵn đồ ăn và chia nhỏ chúng ra các hộp, làm nóng lại có thể sử dụng được khi không có thời gian nấu ăn.

Những ‘tip’ đi chợ tiết kiệm mà vẫn đủ dinh dưỡng trong mùa Covid-19 - Ảnh 7
Nấu sẵn những mẻ đồ ăn lớn sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian nấu ăn trong tuần cũng như đảm bảo lương thực cho cả tuần - Ảnh: Internet

6. Luôn có đồ ăn khô trong nhà.

Sản phẩm tươi hầu như luôn là lựa chọn tốt nhất, nhưng khi không có sẵn, có rất nhiều lựa chọn thay thế lành mạnh dễ bảo quản và chuẩn bị. Ví dụ: Yến mạch, sữa tươi...

Những ‘tip’ đi chợ tiết kiệm mà vẫn đủ dinh dưỡng trong mùa Covid-19 - Ảnh 8
Yến mạch rất tốt cho sữa khỏe, có thể kết hợp với sữa - Ảnh: Internet
Những ‘tip’ đi chợ tiết kiệm mà vẫn đủ dinh dưỡng trong mùa Covid-19 - Ảnh 9
Tôm khô có thể nấu chung với rau củ hoặc ăn trực tiếp - Ảnh: Internet

Hi vọng những cách đi chợ tiết kiệm được chia sẻ bên trên sẽ giúp các chị em nội trợ có thể tiết kiệm chi tiêu cho gia đình trong mùa dịch Covid-19 đầy khó khăn này.

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