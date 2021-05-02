Gặp ‘bà nội trợ nhiều fan hâm mộ’ nhất MXH, món ăn đẹp hơn tranh vẽ, ngắm thôi đã đủ ‘no mắt’

Hội những chị em yêu bếp chắc không còn xa lạ với tên Khánh Linh (SN 1974), chị là một người phụ nữ được cho là "khéo tay nhất hội" vì những món ăn chị nấu đều hội tụ đủ 2 yếu tố "ngon miệng - đẹp mắt".

Nếu nói nấu ăn là một nghệ thuật, người nấu ăn là một nghệ nhân thì quả không sai. Chị Khánh Linh là một ví dụ điển hình, những món ăn chị nấu không còn ở những món ăn thông thường mà trở thành tác phẩm nghệ thuật, bởi sự đầu tư về hình thức lẫn "nội dung". Những bài chia sẻ cắt tỉa rau củ, bày trí mâm cơm của chị mỗi khi đăng tải đều nhận được lời khen ngợi của hội chị em. Điều khiến cư dân mạng ngạc nhiên chính là chị Khánh Linh chưa từng học qua trường lớp đào tạo nào về bếp núc. Tất cả đều là do chị học hỏi từ người thân hoặc tìm tòi trên sách báo. Các món ăn của chị món nào trang trí đơn giản thì chị mất khoảng 15 đến 30 phút nhưng với những món cầu kỳ thì có thể mất đến hàng tiếng đồng hồ.

Không ai nghĩ đây lại là một món ăn - Ảnh: FBNV Những chú ngựa được chị tỉa tót bằng củ cải đỏ - Ảnh: FBNV Một cư dân mạng bình luận: "Hãy nói với em đây là một bức tranh chứ không phải món ăn" - Ảnh: FBNV Đây đích thị là nem công, chả phượng - Ảnh: FBNV Chị Khánh Linh cũng hóm hỉnh chia sẻ câu chuyện dở khóc dở cười của các con với món ăn chị nấu: "Con mình riết cũng thành quen mắt với các tác phẩm của mẹ hôm nào mà mẹ bận quá nhiều việc không có thời gian bày trí thì ảnh chê không thèm ăn cho nên vì con ngày nào mình cũng cố gắng nấu món đơn giản nhất nhưng cũng phải đẹp để bọn trẻ thích thú ăn". Với biệt tài "thổi hồn" vào món ăn nên chị Khánh Linh trở thành một trong những bà nội trợ có nhiều "fan hâm mộ" nhất trên mạng xã hội. Rất nhiều người bình luận ngưỡng mộ sự khéo léo của chị, cũng không ít cư dân mạng "đòi" chị mở lớp hướng dẫn.

Món canh hàng ngày cũng được chị phù phép thành tác phẩm nghệ thuật - Ảnh: FBNV Chị Khánh Linh được mệnh danh là "bà nội trợ nhiều fan hâm mộ" nhất mạng xã hội - Ảnh: FBNV Chỉ với những nguyên liệu đơn giản chị đã biến nó thành bức tranh sống động - Ảnh: FBNV Chị Khánh Linh còn có biệt danh là "công chúa hoa hồng" vì chị thường "điêu khắc" hoa hồng trong các món ăn - Ảnh: FBNV Một giỏ hoa hồng từ "cá" - Ảnh: FBNV Xin nhắc lại đây là thức ăn, không phải bức tranh - Ảnh: FBNV Chia sẻ về quan điểm nấu ăn của mình, chị Khánh Linh nói: "Nấu ăn này nó lạ lắm nó không có tiêu chuẩn chuẩn mực cho ta là nấu như thế này mới đúng nấu như thế kia sai rồi. Mình xin thưa với các bạn rằng tùy theo khẩu vị sở thích vùng miền mà mình nấu món mình thích theo cách của mình là ngon nhất. Có những món ngon của người này nhưng không ngon của người khác. Có những bạn vùng miền này nấu như thế này là ngon nhưng về vùng miền khác cũng món đó mà người ta nấu theo khẩu vị sở thích của họ nên cũng là ngon chứ không hề sai hay dở như một số bạn hay định lượng là phải nấu như thế này mới chuẩn vị v.v...." Chân dung mẹ đảm đam mê nấu nướng - Ảnh: FBNV Bà mẹ "khéo tay bậc nhất Sài Thành" cũng cho biết, để có được khả năng "kể chuyện bằng món ăn" này chị đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để luyện tập và tìm hiểu. Vì vậy chị cũng nhắn nhủ đến các chị em phụ nữ: "sau cùng chúc cho tất cả phụ nữ chúng mình luôn là phụ nữ giỏi đảm đang không chỉ trên mọi mặt trận mà còn cả trong căn bếp của mình. Các bạn luôn là mặt trời chiếu sáng sưởi ấm cho gia đình mình và cân bếp nhỏ thân yêu của mình rực nắng. Ở đâu có phụ nữ ở đó có mặt trời".

Học làm 'chạo ngan, chạo gà', chồng 'mê mệt' bữa cơm gia đình, chẳng thèm đoái hoài 'bạn nhậu' Nếu bạn đang có ý định thay đổi khẩu vị cho các thành viên trong gia đình thì chạo ngan là một món không thể bỏ qua. Với công thức được chị Trang Nguyen chia sẻ, chắc chắn bạn sẽ dễ dàng có ngay một món ăn 'đưa cơm' cho cả nhà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gap-ba-noi-tro-nhieu-fan-ham-mo-nhat-mxh-mon-an-dep-hon-tranh-ve-ngam-thoi-da-du-no-mat-402235.html