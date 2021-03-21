Làm ngay món lợn quay Thần Tài giòn rụm, thơm ngon chiêu đãi cả nhà, ai cũng thích mê

Nhiều người nghe xong câu chuyện đều bật cười và tò mò không biết "1 cây ba chỉ" mà người chồng mua về được làm ra sao và có mùi vị như thế nào?

Món lợn quay thần tài bắt nguồn từ một câu chuyện dở khóc dở cười của một người chồng trong ngày vía Thần Tài. Người vợ bảo anh đến tiệm kim hoàng mua "1 cây 3 chỉ" vàng về cho may mắn, thế là anh ta ra chợ, mua đúng 1 cây thịt ba chỉ (thịt heo) thơm ngon mang về. Người vợ sau khi thấy liều nổi giận và "đuổi" anh ta khỏi nhà. Và thế là anh chồng tếu này "chỉ kịp mang theo 1 cây ba chỉ mình vừa mua theo ăn không là chết đói mất".

- Một miếng ba chỉ ngon và đủ to để có thể quấn vào được.

Cách làm đơn giản

Bước 1: Thịt sau khi mua về rửa sạch bằng muối, khứa chéo theo bề rộng của thịt cách đều nhau khoảng 2 đốt ngón tay.

Bước 2: Sả bóc lớp vỏ ngoài rồi đập dập. Hành, tỏi bóc thái vỏ và thái nhỏ.

Bước 3: Dùng chày, dụng cụ nhọn dập lỗ liên tục ở phần da, sau đó massage phần da vừa dập, (cách này giúp da sẽ vàng đều và có độ giòn).

Bước 4: Lật phần thịt lên, rắc chút bột hồi, muối tinh, hạt tiêu sau đó xoa đều... cho phần thịt ngấm gia vị.

Bước 5: Cho từng cây sả đã chuẩn bị vào giữa các thớ thịt đã khứa chéo ở bước 1.

Bước 6: Rắc hành tỏi băm lên, có thể thêm ớt tươi, ớt bột hoặc ớt khô tùy khẩu vị của gia đình.

Bước 7: Cuộn tròn và chặt phần thịt đã tẩm gia vị. Dùng dây thép quấn quanh thật chặt để thịt không bị bung ra.

Bước 8:

-Quay bằng lu than: Treo thịt vào lu, để than ở mức nhiệt 220 độ khoảng 45 phút sau đó xoay chiều miếng thịt và để tiếp 45 phút để thịt chín đều.

-Nướng bằng nồi chiên không dầu: Cho thịt vào nồi, nướng ở nhiệt độ 220 độ và mỗi mặt 25 với nồi thấp còn nồi cao để 40 phút - 60 phút, lấy que xiên vào và gõ vào da để kiểm tra độ giòn.

Bước 9: Nước chấm:

- Pha ớt bột 1+1 mix đường (không bỏ hạt)

- Muối, chanh, ớt, chút đường và hạt mắc khén.

Các gia vị quen thuộc hàng ngày khi kết hợp lại sẽ tạo ra hương vị đặc biệt cho món ăn

Dùng dây kẽm cột chặt cho thịt không bị bung ra trong quá trình nướng

Món này có thể nướng bằng bếp hoặc nồi chiên không dầu

Món thịt quay thành phẩm có vị thơm từ sả và hành, thêm phần da vàng giòn bắt mắt

Khi đăng tải công thức làm món thịt lợn quay lên mạng xã hội, tài khoản Facebook Kien Tran nhận được rất nhiều lời khen từ các chị em yêu bếp, trong số đó còn không ít người bình luận hóm hỉnh: "Chồng người ta không làm mình thất vọng".

Nguồn: Kien Tran