Những cách làm chả cá thơm ngon, an toàn ngay tại nhà

Đa số mọi người đều nghĩ làm chả cá rất cầu kỳ và tốn nhiều thời gian. Nhưng với cách làm chả cá siêu ngon với nguyên liệu cực dễ tìm mà chúng tôi sắp hướng dẫn sau đây, chị em chắc chắn sẽ có thêm một công thức món ngon cho cả gia đình vào dịp cuối tuần hay thiết đãi bạn bè vào những dịp lễ tết.

- 1 bó hành lá (chừng 10 tới 15 cây)

- 1/2 thìa cà phê bột nở

- 1 thìa bột nêm

- 1 thìa nước mắm ngon

- 1 thìa cà phê tiêu trắng xay

- 1 thìa cà phê đường cát

- 1 chút muối

Chuẩn bị 500gr cá rô phi đã lóc xương và để đông đá

Cách thực hiện:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

- Cá rô đã lóc xương mang thái miếng nhỏ (để xay cho dễ). Hành lá nhặt bỏ gốc rửa sạch rồi cắt thành những khúc ngắn.

- Cho thêm vào bát muối, tiêu, hạt nêm và ướp trong vòng 10 phút. Khi ướp nhớ trộn đều để tất cả nguyên liệu được thấm đều gia vị.

Cho thêm vào bát muối, tiêu, hạt nêm và ướp trong vòng 10 phút

- Cá sau khi ướp cho vào máy và xay vài vòng. Nên ngừng một lát rồi lại xay tiếp. Cho thêm bột bắp, bột nở, nước mắm loại ngon và đường vào rồi tiếp tục xay. Đến khi được hỗn hợp hòa quyện với nhau thì tắt máy. Nếu xay lâu quá sẽ làm cho chả bị bở không ngon.

- Nếu có máy trộn bột thì bạn cho thịt cá vừa xay vào máy và trộn trong vòng 2 phút để chả cá dẻo và dai hơn.

- Trải 1 tấm màng bọc thực phẩm ra bàn và sau đó cho hết hỗn hợp chả cá vào tấm màng bọc và dàn phẳng thành hình vuông hoặc tròn tùy ý rồi mới bọc kín lại.

Bước 2: Hấp chả cá rô phi

Rán chả cá rô phi

- Đầu tiên, bắt xửng nước lên bếp rồi mới xếp miếng chả cá vào và hấp trong vòng 20 phút cho chả chín. Lấy miếng chả ra rồi để nguội hẳn.

- Đun sôi 1 lượng dầu ăn vừa phải trên bếp rồi thả miếng chả cá vào chiên vàng 2 mặt, sau đó vớt ra để ráo dầu và đem thái miếng là có thể ăn được.

- Chả cá rô phi nên ăn kèm với bún hoặc cơm trắng và nước mắm.

Chả cá rô phi

2. Cách làm chả cá thu siêu dai

Chuẩn bị nguyên liệu:

- Cá thu tươi:1kg (nên mua trong siêu thị cho đảm bảo)

- Thịt heo xay: 300g

- Thì là: 2 bó

- Hành lá: 1 bó nhỏ

- Hành tím: 2 củ

- Đường cát: 1 muỗng cà phê

- Nước mắm Hàn Quốc: 1 muỗng

- Gia vị nêm nếm thông thường: Bột canh, hạt nêm, hạt tiêu, bột ngọt

- Dầu ăn

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm chả cá thu

Cách thực hiện:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

- Cá thu mua tươi sống về tự làm sạch sẽ hoặc nhờ người bán hàng làm hộ. Khi làm sạch, dùng 1 con dao sắc dao cắt đôi cá theo chiều dọc và khéo léo lách dao loại bỏ phần xương cá rồi dùng thìa nạo thịt cá và cho vào bát.

- Nên cố gắng nạo thật kỹ khi lấy thịt. Xương cá có thể dùng để nấu cháo cũng rất ngon và nhiều chất dinh dưỡng.

- Hành tím bóc vỏ, đập dập rồi băm nhuyễn. Hành lá nhặt bỏ gốc, rửa sạch rồi thái nhỏ. Làm tương tự như vậy với thì là.

Nạo thịt cá thu và cho vào bát

Bước 2: Ướp cá

Xay thịt heo sau đó ướp gia vị và cho vào bát thịt cá vừa nạo. Nêm nếm thêm nước mắm và hạt nêm, đường, tiêu, rồi đảo thật đều cho ngấm gia vị. Ướp trong 15 phút.

Bước 3: Tiến hành xay cá

- Sau khi nguyên liệu đã thấm đều gia vị, bạn cho hỗn hợp thịt cá và thịt heo vào máy xay và cho thêm 1 thìa hành tím đã băm nhuyễn và xay. Sau đó, cho dầu ăn vào và xay cho tới khi hỗn hợp nhuyễn mịn là được.

- Tiếp đến cho hành lá và thì là vào xay thêm vài vòng để các nguyên liệu hòa quyện với nhau rồi mới tắt máy. Trút hỗn hợp vào chiếc bát sạch. Chú ý, không nên xay hành lá và thì là nát quá.

- Muốn món chả dai ngon thì không nên mang đi hấp chả ngay sau khi xay thịt cá và thịt lợn mà nên tiến hành thêm bước quết chả.

- Cách thực hiện rất đơn giản, dùng một chiếc thìa to bản và quết hỗn hợp lên xuống nhiều lần trong khoảng 15p. Khi nào thấy hỗn hợp dính và nặng tay dần là được. Đây là cách giúp chả cá làm ra dai giòn hơn rất nhiều.

Bước 4: Hấp chả cá

Khi xếp chả cá vào xửng thì nên để chúng cách nhau một khoảng để khi hấp chín, chả cá không bị dính vào nhau

- Đặt lên bếp 1 nồi nước, tiếp tục đặt xửng hấp lên trên. Lấy tầm 1 - 2 thìa dầu ăn cho bát rồi mới bắt đầu làm chả cá.

- Làm ướt lòng bàn tay bằng 1 ít dầu ăn, sau đó mức 1 thìa chả cá vừa phải cho vào rồi vo tròn. Tiếp tục ấn dẹt vừa phải thành những miếng vừa ăn là được. Cứ nặn được miếng nào thì mang đi hấp miếng đó.

Khi xếp chả cá vào xửng thì nên để chúng cách nhau một khoảng để khi hấp chín, chả cá không bị dính vào nhau. Thời gian hấp khoảng 20-25 phút cho chín rồi gắp từng miếng chả cá ra ngoài.

Bước 5: Chiên chả cá

Do chả cá thu đã chín trước đó nên chỉ cần chiên vàng là được

- Chả cá sau khi hấp xong đã có thể ăn luôn, nhưng nếu muốn chả dai ngon hơn và giữ được thời gian lâu thì nên chiên thêm 1 lần nữa.

- Đun nóng chảo với dầu ăn trên bếp. Khi dầu ăn nóng già thì thả những miếng chả cá vào và chiên vàng hai mặt. Khi chả vàng thì vớt ra bỏ vào đĩa có lót giấy thấm dầu.

- Do chả cá đã chín trước đó nên chỉ cần chiên vàng là được, không nên chiên quá kỹ sẽ khiến chả cá của bạn bị khô ăn không ngon.

- Chả cá vừa chiên xong nóng hổi, đem bày ra đĩa cùng rau sống và nước mắm chua ngọt thì không còn gì ngon bằng.

Chả cá thu

3. Cách làm chả cá basa đơn giản tại nhà

Chuẩn bị nguyên liệu:

- 500gr phi lê cá basa

- 1 lòng đỏ trứng gà ta

- 1 muỗng cà phê curry paste (giúp cho chả có màu sậm và thơm)

- 35gr bột bắp

- 1 muỗng cà phê tiêu xay

- 1 muỗng canh nước mắm ngon

- 1 muỗng cà phê đường cát- 1 nhánh hành lá thái nhỏ

- 1 muỗng cà phê bột nêm

Nguyên liệu để làm chả cá basa

Cách thực hiện:

- Cá sau khi mua về mang đi rửa sạch rồi thái thành những miếng nhỏ và cho vào ngăn đá tủ lạnh chừng 2 tiếng. Sau 2 tiếng lấy cá ra xay nhuyễn cùng với lòng đỏ trứng và các gia vị. Xay trong vài phút đến khi được 1 hỗn hợp nhuyễn dẻo đồng nhất.

- Đeo bao tay vào rồi thoa thêm chút dầu ăn cho khỏi dính, sau đó múc từng miếng chả cá cho vào tay vo tròn và ấn dẹt vừa ăn

- Cho 3 thìa dầu ăn vào chảo đun nóng trên bếp rồi thả từng miếng chả cá vào và chiên vàng 2 mặt. Nhớ chú ý khi chiên chỉ dùng lửa vừa.

- Cuối cùng, xếp chả cá ra đĩa đã bày trí rau xà lách và dưa chuột. Món ăn này nên ăn kèm nước mắm chua ngọt và cơm trắng.

Xếp chả cá ba sa ra đĩa

4. Cách làm chả cá mối lạ miệng

Chuẩn bị nguyên liệu:

- Cá mối: 500 gr

- Gia vị nêm nếm thông thường

- Sả, ớt, bột năng

Cách thực hiện:

- Chị em nên đi chợ sớm chọn cá tươi, còn sống và làm sạch vảy, móc bỏ hết ruột và đầu. Rửa sạch lại với rượu gừng và muối để khử hoàn toàn mùi tanh.

- Nếu có thời gian thì tốt nhất nên dùng chày giã nhuyễn. Còn không thì cho chúng vào máy xay mịn.

- Ướp cá đã xay cùng 2 thìa đường, 1 thìa muối, 2 thìa hạt nêm, nửa thìa mắm và các nguyên liệu khác như hành tỏi băm, sả băm, tiêu xay. Sau đó, trộn thật đều các nguyên liệu và ướp trong 20 phút.

- Tiếp theo dùng 1 chiếc thìa quết chả cá nhiều lần để chả dai ngon hơn. Xong thì cho vào trong ngăn mát tủ lạnh chừng 1-2 tiếng hoặc mang ra chiên luôn cũng được.

Chả cá mối

- Nên chia chả cá thành từng miếng nhỏ vừa ăn rồi thả vào chảo đã được đun nóng dầu. Chiên với lửa vừa đến khi cá chín đều 2 mặt thì gắp ra.

Riêng món chả cá mối này bạn ăn với bánh mì thì ngon vô đối.

Với cách làm chả cá siêu đơn giản, từng miếng chả cá vừa dẻo vừa thơm lại có chút giòn dai thơm lừng chắc chắn sẽ khiến người thưởng thức ăn 1 miếng lại muốn ăn thêm miếng nữa. Chị em có thể biếu tặng người thân, bạn bè món chả cá nhà làm sẽ rất giàu ý nghĩa đấy!