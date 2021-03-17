Cải bó xôi nấu gì ngon vừa dinh dưỡng vừa tốt cho sức khỏe

Cải bó xôi là thực phẩm quen thuộc trong mỗi bữa ăn của gia đình Việt. Loại rau này còn có một cái tên gọi thân thương khác đó là rau chân vịt. Nó được trồng quanh năm tại các tỉnh miền núi phía bắc hay Đà Lạt có không khí mát mẻ.

Cải bó xôi là một trong những thực phẩm truyền thống của ẩm thực Việt Nam. Loại rau này rất dễ ăn và có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon. Mặc dù là thế nhưng không phải ai cũng biết cải bó xôi nấu gì ngon sao cho vừa hấp dẫn nhất lại tốt cho sức khỏe . Vì thế, bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn nhé!

Những dưỡng chất này rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Đặc biệt là với trẻ nhỏ, thúc đẩy quá trình phát triển thể chất và trí não. Hơn thế nữa, trong 100 gram cải bó xôi có 73 mg canxi. Đây là dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển chiều cao ở trẻ nhỏ. Canxi giúp củng cố khung xương, nâng đỡ toàn bộ cơ thể trong suốt quá trình phát triển. Đồng thời giúp duy trì sự hoàn chỉnh và đảm bảo sự hoạt động bình thường của các quá trình trao đổi chất, chức năng của tế bào cũng như phản ứng nhanh nhẹn và tác dụng của các hormone.

Hiện nay, cải bó xôi được xem là nguồn dinh dưỡng không thể thiếu đối với sự phát triển của trẻ. Bởi loại rau này chứa hàm lượng chất dinh dưỡng cao mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển thể chất cũng như trí tuệ ở trẻ. Theo các nghiên cứu dinh dưỡng, rau cải bó xôi chứa nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin B, C, caroten, B9, B12, natri, kali, đặc biệt giàu canxi, photpho, magie, sunfat, mangan, kẽm, sắt, đồng, iot, niken... cùng các hoạt chất niacin, arginin, lysin clorophin…

Cải bó xôi chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe chúng ta

Bên cạnh đó, lượng vitamin K trong cải bó xôi cũng được chứng minh là có tác dụng tuyệt vời trong việc duy trì sức khỏe ổn định của xương. Chỉ cần ăn một chén cải bó xôi luộc chín đã cung cấp gấp 10 lần nhu cầu Vitamin K cần trong 1 ngày.

Vitamin K cũng giúp giảm sự kích hoạt osteoclast nhưng lại thúc đẩy sự tổng hợp osteocalcin, một loại protein cần thiết cho việc duy trì sự chắc khỏe cho xương. Cùng với vitamin C, phốt pho, kali, kẽm… vốn có giúp tăng cường cơ bắp, giảm các vết rạn xương hiệu quả.

Trong Đông y, loại rau này được cho là có tính ngọt, mát, không độc, có tính năng bổ ngũ tạng, thanh nhiệt trường vị, giải độc rượu.. Ngoài ra còn có nhiều tác dụng khác như làm mắt sáng, chữa quáng gà, phòng chống các chứng lở môi, lưỡi, miệng, viêm bao tinh hoàn, trĩ… Đặc biệt, có công dụng bổ âm huyết, chống chảy máu, thanh nhiệt tiêu độc. Vì vậy, cải bó xôi được coi là siêu thực phẩm dành cho con người.

Cải bó xôi nấu gì ngon?

Cải bó xôi là thực phẩm rất dễ chế biến thành nhiều món ngon. Đặc biệt loại thực phẩm này rất tốt cho máu. Do đó, nếu gia đình có người thiếu máu, bạn hãy nấu ngay những món ngon sau đây để bồi bổ nhé!

Bánh nhân thịt cải bó xôi

Đây là một món bánh ngon, lạ miệng, bạn hãy làm ngay để cho gia đình thưởng thức. Bạn hãy chuẩn bị cải bó xôi 700g, nhân sâm 5g, thịt lợn 500g, bột mì 3kg và gừng tươi, hành, hạt tiêu, xì dầu, muối.

Cách làm: Bạn hãy giã nát lá rau bó xôi, cho thêm một ít nước lọc, rồi ép lấy nước. Nhân sâm xay mịn thành bột. Thịt lợn băm nhỏ rồi ướp với muối, xì dầu, bột hạt tiêu, bột gừng. Tiếp theo cho thêm hành, nhân sâm, trộn đều làm nhân bánh.

Bánh cải bó xôi thơm ngon, hấp dẫn, trẻ con cũng rất thích ăn

Phần bỏ bánh thì bạn hãy lấy nước ép của rau bó xôi trộn đều với bột. Sau đó chia thành những viên bột nhỏ, tán mỏng và cho nhân vào giữa rồi gói lại. Sau đó mang đi hấp chín. Món bánh này sẽ kích thích vị giác, ngay cả những em bé cũng rất thích ăn, vừa tốt cho hệ tiêu hóa đường ruột, đồng thời lại tốt cho quá trình phát triển chiều cao.

Món cải bó xôi hấp

Món ăn này giúp bổ âm, dưỡng huyết, chỉ huyết, ổn định huyết áp. Với món này bạn hãy chuẩn bị những nguyên liệu sau đây:

Cải bó xôi 300g, gừng 15g, hành 10g, xì dầu 10g, dầu vừng 10g, tỏi 5g cùng một chút muối. Sau khi sơ chế rửa sạch các nguyên liệu đã chuẩn bị thì bạn hãy bắt đầu công việc chế biến. Đầu tiên hãy lấy tỏi, gừng giã nhuyễn vắt lấy nước. Tiếp theo cho cải bó xôi vào một cái bát, cho nước tỏi gừng cùng xì dầu, dầu vừng và hành vào hấp cách thủy. Ngày ăn 2 lần với cơm. Món ăn này sẽ rất bắt cơm đấy, cung cấp nhiều chất xơ, cũng giúp cho trẻ em không bị táo bón.

Cải bó xôi hấp giúp bổ âm dưỡng huyết

Canh cải bó xôi thịt bằm

Vào mùa hè, món canh cải bó xôi sẽ giúp giải nhiệt, hạn chế bị rôm sảy. Cải bó xôi mềm, ngọt kết hợp với thịt heo tạo nên món canh ngọt thanh, đầy dinh dưỡng cho gia đình. Để làm món này, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau đây:

1 bó cải bó xôi

200g thịt thăn heo

Hành lá, tỏi.

Gia vị: dầu ăn, đường, muối...

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Thịt heo rửa sạch, ngâm muối khoảng 5 phút rồi băm nhuyễn. Sau đó, cho một ít muối, tiêu, bột ngọt vào thịt heo đã bằm rồi ướp trong 10 phút. Cải bó xôi cắt bỏ phần gốc, cắt ngắn từng khúc vừa ăn sau đó đem đi rửa sạch và để ráo. Hành lá rửa sạch rồi cắt nhuyễn còn tỏi lột sạch vỏ rồi băm nhuyễn.

Canh cải bó xôi thịt bằm giải nhiệt ngày hè

Bước 2: Chế biến

Bắc bếp lên và cho vào chảo một ít dầu ăn, khi dầu nóng lên thì cho tỏi vào, phi đến khi vàng thơm. Sau đó, cho thịt heo băm vào rồi đảo đến khi thịt săn lại thì cho nước lọc vào đun sôi. Tiếp theo cho phần cải bó xôi vào nấu trong 3 - 5 phút. Đợi cho nước sôi trở lại, nêm nếm gia vị cho vừa ăn rồi tắt bếp.

Cải bó xôi xào

Những ai đang bị ho, hạ huyết áp thì nên ăn món cải bó xôi xào. Món ăn đơn giản nhưng có công dụng rất hiệu quả. Do đó, bạn hãy ăn món này và cảm nhận.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Cải bó xôi 200g, ngân nhĩ 20g, tỏi 10g, hành 10g, dầu ăn 30g, gừng 5g, muối 5g.

Cách làm: Cải bó xôi rửa sạch cắt khúc vừa ăn. Tiếp theo trụng qua nước sôi rồi vớt ra. Ngân nhĩ bổ cuống, rang, xé nhỏ. Sau đó cho ngân nhĩ và cải bó xôi đã trụng vào xào cùng với gia vị. Ăn ngày 2 lần với cơm sẽ nhanh chóng giảm ho cho trẻ.

Cháo cá hồi cải bó xôi

Cháo cá hồi cải bó xôi là món một ăn vô cùng dinh dưỡng tốt cho các bé đang ăn dặm. Món này kích thích bé ăn ngon miệng, tốt cho hệ tiêu hóa và hỗ trợ hệ miễn dịch cho trẻ nhỏ. Đây cũng là một trong những món ăn giúp bé dễ đi ngoài, không bị táo bón, giúp mẹ nuôi con nhàn tênh. Chính vì vậy, một tuần mẹ hãy nấu cháo cá hồi cải bó xôi 2-3 lần cho bé 8 tháng tuổi ăn dặm nhé!

Nguyên liệu:

5 lá cải bó xôi .

30g cá hồi.

100g gạo.

Hành củ.

Gia vị: dầu oliu, nước mắm

Đầu tiên bạn hãy vo gạo sạch, để ráo, sau đó rang sơ qua cho thơm. Cải bó xôi rửa sạch, xay nhuyễn còn hành củ bóc vỏ, rửa sạch, băm nhuyễn. Tiếp theo, rửa sạch cá hồi với muối để khử bớt mùi tanh rồi rửa sạch. Luộc chín cá hồi, sau đó vớt cá ra cho nguội rồi tách phần thịt cá để riêng, còn phần xương để vào nồi đun tiếp khoảng 15 phút nữa cho nước ngọt. Phần thịt cá hồi xé nhỏ rồi cho vào chảo phi thơm cùng hành.

Cháo cá hồi cải bó xôi món ăn dinh dưỡng cho bé

Lọc bỏ xương cá hồi, cho gạo đã rang vào nước hầm. Ninh thật kỹ cho đến khi cháo nhừ. Cháo chín thì cho cá hồi, cải bó xôi xay nhuyễn vào khuấy và nêm nếm ít nước mắm để phù hợp khẩu vị bé. Sau đó chờ cháo sôi lại thì tắt bếp.

Qua đây có thể thấy được chỉ với một bó rau cải bó xôi lại có thể chế biến ra nhiều món ăn bổ dưỡng khác nhau như vậy. Vì vậy, bạn đừng phân vân cải bó xôi nấu gì ngon nữa, hãy thử nấu ngay những món ăn ở trên nhé, vừa thơm ngon lại giàu dinh dưỡng tốt cho sức khỏe của cả gia đình.