Tất tần tật mọi công dụng của cải bó xôi! Cải bó xôi kỵ với gì?

Chuyên gia nói gì 10/10/2022 15:15

Công dụng của cải bó xôi là gì? Cải bó xôi kỵ với gì? Đây là những câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Nội dung bài viết

Cải bó xôi là một loại thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt. Đây là một siêu thực phẩm với những công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe. Tuy nhiên, để tận dụng được tối đa nguồn dinh dưỡng này không đơn giản, bạn cần tránh những nhóm thực phẩm phản ứng tiêu cực với nhau. Vậy cải bó xôi kỵ với gì hay cải bó xôi không nên nấu với gì? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Giá trị dinh dưỡng của cải bó xôi

Trước khi tìm hiểu về vấn đề cải bó xôi kỵ gì, chúng ta cần biết rõ những lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe của cải bó xôi. Từ đó có những cách chế biến phù hợp, phát huy tối đa những lợi ích từ loại thực phẩm này. Trong cải bó xôi chứa nhiều vitamin, đặc biệt là vitamin K, phốt pho, thiamine, chất xơ, cùng các nguyên tố vi lượng sau: 

- Magie: Việc cung cấp nhiều magie giúp cải bó xôi duy trì chức năng hệ thần kinh, nhịp tim, tăng hệ miễn dịch, điều hòa huyết áp và rất cần thiết cho quá trình trao đổi năng lượng. Đặc biệt, những người nghiện rượu, người cao tuổi, người dùng kháng sinh, thuốc lợi tiểu hoặc mắc chứng rối loạn tiêu hóa thì nên ăn cải bó xôi vì những người này thường thiếu magie.

- Sắt: Khi thiếu sắt thì cơ chế tiêu hao năng lượng của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy hãy bổ sung cải bó xôi vào thực đơn của bạn.

- Kali: Thật bất ngờ khi trong một ly nước cải bó xôi tươi chứa đến 839mg kali, còn nhiều hơn một ly nước ép chuối (539mg).

- Canxi: Trong cải bó xôi chứa lượng lớn canxi, tuy nhiên bạn vẫn nên bổ sung canxi từ những sản phẩm chế biến từ sữa. Vì thông thường cơ thể chúng ta chỉ có thể hấp thu khoảng 5% canxi từ cải bó xôi trong khi đối với sữa là 28%.

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Cải bó xôi - siêu thực phẩm với nguồn dinh dưỡng tuyệt vời!

Công dụng của cải bó xôi

Nhờ vào thành phần dinh dưỡng tuyệt vời, cải bó xôi sẽ mang lại công dụng hữu ích, giúp hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý nguy hiểm như:

1. Ngăn ngừa ung thư

Chất diệp lục trong cải bó xôi nói riêng hay các loại rau xanh nói chung đều có tác dụng ngăn chặn các amin dị vòng được tạo ra khi nướng thực phẩm ở nhiệt độ cao. Do đó, cải bó xôi có thể giúp ngăn ngừa ung thư.

2. Kiểm soát tình trạng bệnh tiểu đường

Trong cải bó xôi chứa các chất oxy hóa như axit alpha-lipoic giúp giảm lượng đường trong máu, tăng tính năng nhận biết insulin, ngăn ngừa khả năng oxy hóa gây căng thẳng.

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Cải bó xôi chứa các chất oxy hóa như axit alpha-lipoic giúp giảm lượng đường trong máu!

3. Điều hòa huyết áp

Khi cơ thể chứa nhiều natri sẽ có nguy cơ làm huyết áp tăng cao. Kali trong cải bó xôi giúp khống chế hàm lượng natri, từ đó giúp điều hòa huyết áp tốt hơn.

4. Tăng cường thị lực, ngăn ngừa các bệnh về mắt

Beta carotene, lutein, xanthene trong cải bó xôi rất tốt cho thị lực. Cải bó xôi còn giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu vitamin A, ngứa mắt, loét mắt, khô mắt… Đồng thời còn giúp chống viêm mắt, giảm bọng mắt hay kích ứng mắt.

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Beta carotene, lutein, xanthene trong cải bó xôi rất tốt cho thị lực!

Ngoài ra, cải bó xôi còn hỗ trợ điều trị nhiều bệnh khác như: phòng chống các bệnh tim mạch, chống loét dạ dày, có lợi cho hệ bài tiết…

Bên cạnh những công dụng tuyệt vời đến từ cải bó xôi, vẫn còn có những lưu ý về cách kết hợp với các nguyên liệu với cải bó xôi để đạt được tốt nhất cho cơ thể người dùng. Vậy cải bó xôi kỵ với các nguyên liệu nào?!

Cải bó xôi kỵ với gì?

Cải bó xôi không được nấu với gì là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Cụ thể, bạn không nên kết hợp những thực phẩm sau:

1. Cải bó xôi với đậu, khoai lang

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 Không nên kết hợp cải bó xôi với đậu hoặc khoai lang, kẻo làm lãng phí canxi!

Cải bó xôi, đậu, khoai lang đều là những thực phẩm chứa nhiều axit phytic, loại axit này sẽ liên kết với canxi trong cơ thể để tạo thành muối và đào thải ra ngoài. Để tránh sự lãng phí canxi này bạn không nên kết hợp chúng lại với nhau.

2. Cải bó xôi và tôm

Cũng tương tự như trên, do cải bó xôi giàu axit phytic nên sẽ kết tinh với canxi trong cơ thể và đào thải ra ngoài. Vì vậy không nên kết hợp tôm với cải bó xôi để tránh việc lãng phí chất dinh dưỡng.

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Không nên kết hợp tôm với cải bó xôi để tránh việc lãng phí chất dinh dưỡng!

Ngoài ra, nếu trong món ăn đã có tôm, cua, các loại hải sản thì nên tránh đậu, đậu phụ, khoai lang, rau cải bó xôi, bí đỏ.

Những nhóm người không nên sử dụng cải bó xôi

1. Người sau phẫu thuật

Do cải bó xôi có thể làm giảm lượng đường trong máu nên sẽ có khả năng nó can thiệp vào việc kiểm soát lượng đường huyết trong và sau ca phẫu thuật. Vì vậy bạn không được dùng cải bó xôi ít nhất 2 tuần trước phẫu thuật và cần tham khảo ý kiến bác sĩ về thời gian có thể sử dụng lại loại thực phẩm này sau phẫu thuật.

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Người sau phẫu thuật không nên ăn cải bó xôi!

2. Người mắc bệnh thận

Trong cải bó xôi chứa nhiều kali nên sẽ không tốt cho những người mắc bệnh thận. Lý do là kali có thể hình thành tinh thể trong thận, không tan nên sẽ khiến bệnh nặng hơn.

3. Người mắc bệnh đái tháo đường

Do cải bó xôi có khả năng làm giảm lượng đường trong máu xuống thấp đối với những bệnh nhân đái tháo đường. Trước khi muốn sử dụng loại thực phẩm này hãy tham khảo ý kiến bác sĩ vì có thể liều thuốc của bạn sẽ phải thay đổi nếu bạn dùng cải bó xôi.

Tóm lại, mặc dù cải bó xôi là một loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe nhưng vẫn cần cẩn trọng khi sử dụng. Đặc biệt là những nhóm người có các bệnh lý kể trên, đồng thời cũng không nên kết hợp những nhóm thực phẩm triệt tiêu lẫn nhau. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ biết cách thưởng thức và chế biến cải bó xôi một cách thơm ngon và khoa học nhất nhé! 

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