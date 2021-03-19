Bỏ túi bí quyết làm trứng muối siêu tốc, có ngay chỉ sau 7 ngày, đảm thành công mỹ mãn

Nhiều người thích ăn trứng muối nhưng ngại làm, vì cách làm truyền thống khá phức tạp và thời gian thành phẩm quá lâu. Tuy nhiên, với nhu cầu sử dụng nhiều, hội chị em yêu bếp đã mách nhau những công thức làm trứng muối cấp tốc, chỉ sau vài ngày là đã có thể dùng chế biến món ăn.
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Trứng muối có nguồn gốc từ văn hóa ẩm thực Trung Hoa, sau khi du nhập đã trở thành món ăn được nhiều người Việt yêu thích bởi hương vị thơm ngon và có giá trị dinh dưỡng cao. Trứng muối truyền thống được làm bằng cách ngâm trứng vịt trong nước muối, hoặc đóng gói từng quả trứng trong than củi tẩm muối. Tuy nhiên, với những cách này, thời gian để có được một quả trứng thành phẩm mất khoảng 15-30 ngày.
Gần đây, tài khoản Facebook Xuan Kieu Kado đã có bài chia sẻ cách làm trứng muối cấp tốc, sử dụng được ngay sau 7 ngày thực hiện, giúp hội chị em có thêm mẹo nấu nướng cực hay.
Nguyên liệu cần chuẩn bị
-Trứng gà
-Giấm
-Muối
Cách làm đơn giản
-Bước 1: Trứng gà mua về cho giấm vào ngâm.
* Để tiết kiệm giấm bạn nên để nguyên trứng trong khay trứng, cho giấm vào ngập 1/2 trứng. Ngâm 30 phút sau đó trở đầu trứng để ngâm đều phần còn lại.
-Bước 2: Cho muối ra thau rồi cho trứng đang còn ướt đẫm giấm vào lăn cho muối bám đều vào trứng.
* Trứng phải còn ướt thì muối mới bám vào được. Lỡ để trứng khô thì nhúng giấm cho ướt lại.
-Bước 3: Cho trứng đã áo muối vào lọ thuỷ tinh sạch, đậy nắp kín, để nơi thoáng mát.
* Ủ muối 7 ngày là có thể sử dụng được.
-Bước 4: Trứng muối rửa nước cho sạch rồi cho rượu vào ngâm.
-Bước 5: Nướng trứng muối:
Phết lên trứng 1 lớp mỏng dầu mè, cho vào nướng với nhiệt độ 140~160°c 10 phút tuỳ lò nướng.
Với cách làm này mẻ trứng muối sẽ có thể sử dụng được ngay sau 7 ngày ủ, tuy thời gian ủ ngắn nhưng thành phẩm vẫn là những quả trứng muối thơm ngon, không bị mùi tanh hôi khó chịu.
Chúc các bạn thành công.
Nguồn: Xuan Kieu Kado