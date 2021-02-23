6 bước để ‘hô biến’ hoa hồng thành một loại trà siêu tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 23/02/2021 06:51

Mới đây, một chủ tài khoản Facebook đã chia sẻ bí quyết làm loại trà hoa hồng vừa đẹp “xỉu” lại vừa thanh mát.

“Sở dĩ em trồng hoa hồng nhiều hơn các loại hoa khác vì hoa hồng cho hoa quanh năm, hoa không chỉ đẹp mà còn có hương thơm và đem lại nhiều lợi ích khác trong cuộc sống”, tài khoản facebook Luyen Morrison chia sẻ.

Là một người sở hữu cả vườn hồng “siêu to khổng lồ”, cô nàng còn cho biết thêm: “Trà hoa hồng rất tốt cho sức khoẻ: Giúp làm đẹp da, điều hoà nội tiết tố nên giúp da giảm mụn, và chữa đau bụng kinh (ở phụ nữ), hỗ trợ điều trị đau họng, cảm cúm, giúp giảm căng thẳng và rất tốt cho hệ tiêu hoá và xương khớp”.

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'Chủ thớt' sở hữu một vườn hồng 'siêu to khổng lồ' như thế này đây - Ảnh: FBNV

Học theo 6 bước này từ Luyen Morrison, các “mẹ đảm” có thể xuất sắc hoàn thành món trà hoa hồng “healthy” đấy:

Bước 1: Hái những bông hoa hồng khi vừa bung nở, vì đây là lúc cánh hoa có được màu sắc tươi tắn nhất, như vậy sau khi hoa khô màu hoa cũng đẹp hơn.

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Bước 2: Nhẹ nhàng tách từng cánh hoa hồng ra khỏi đài hoa (cũng có thể phơi cả bông hoa hồng để làm trà nguyên bông).

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Bước 3: Rửa qua từng cánh hoa trong nước sạch (tránh làm cánh hoa bị dập).

Bước 4: Đặt cánh hoa đã rửa trong rổ và để nơi thoáng mát đến khi cánh hoa ráo nước. Trong trường hợp phơi hoa nguyên bông thì đặt úp bông xuống rổ để nước trong hoa róc hết ra ngoài trước khi hong.

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Bước 5: Rải cánh hoa thành một lớp mỏng lên bề mặt sạch sẽ, thoáng, kín gió và tránh ánh nắng (kể cả nắng xuyên qua cửa kính). Đảm bảo kín gió vì gió cũng thường mang theo hơi ẩm, đặc biệt nếu hoa đã gần khô mà gặp hơi ẩm sẽ làm cánh hoa bị thâm lại không đẹp nữa.

Bước 6: Thường xuyên kiểm tra và đảo cánh hoa để đảm bảo cánh hoa khô đều cả hai mặt.

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Cánh hoa sẽ khô hoàn toàn sau khoảng 1 tuần đến 10 ngày tùy điều kiện thời tiết, độ ẩm không khí nơi anh chị em sinh sống. Cánh hoa khô có màu đậm hơn cánh hoa tươi và thơm hơn.

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Thành quả chắc chắn sẽ không làm chị em thất vọng - Ảnh: FBNV

Ngoài việc làm trà hoa hồng (uống chung với mật ong, trái cây khô) thì cô nàng còn chia sẻ thêm hoa hồng có thể ngâm với dầu thực vật (dầu olive, dầu jojoba,...) để massage da hoặc trộn với nước hoa hồng làm nguyên chất đắp mặt nạ.

Nguồn: Luyen Morrison

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