Bật mí bí kíp trốn cảnh nấu 'cơm ngày 3 bữa' với hộp đựng thực phẩm cất trữ đồ ăn

Mẹo vặt trong bếp 19/02/2021 21:05

Bạn đau đầu vì phải tất bật chuẩn bị đồ ăn mỗi ngày. Bạn chán ngán với chiếc tủ lạnh “bừa bộn” chất đủ thứ thực phẩm từ thịt cá tươi sống đến rau quả. Vậy còn chờ gì mà không khám phá ngay “tuyệt chiêu” dùng hộp thực phẩm để cất trữ đồ ăn rất “nhẹ nhàng” và tiện lợi ngay sau đây.

Mới đây, trong một group Facebook, chủ tài khoản Hà Nguyễn vừa có những chia sẻ rất thú vị về một cái Tết nhẹ nhàng “vì đồ ăn đều đã chuẩn bị từ ngày 29,30 nên mấy ngày Tết đi chơi về nấu 5p là xong”.

“Chủ thớt” cho biết “bí kíp” của cô chính là những chiếc hộp đựng thực phẩm. Khi mọi thứ được đựng trong hộp, tủ lạnh sẽ trông gọn và không có mùi. Đặc biệt, với cách này, một số loại rau như xà lách, hành, mùi hay rau ăn lá đựng vào hộp 7-10 ngày mà vẫn tươi ngon. 

Dù đã qua Tết nhưng những bí quyết hay ho này được cộng đồng hưởng ứng nhiệt tình, vì giúp tủ lạnh gọn nhẹ và có thể giúp chị em nhẹ gánh "cơm ngày 3 bữa". 

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Hộp đựng thực phẩm giúp tủ lạnh gọn gàng và không ám mùi - Ảnh: FBNV

Một số tip dùng hộp đựng thực phẩm:

1. Sử dụng khay đá: Bạn nên mua hai loại màu - một màu đựng thịt và các đồ phải nấu, cái còn lại đựng các đồ ăn sẵn (sốt cà chua, đá). Hãy chọn loại khay đá đều có nắp kín để tránh làm thực phẩm mất nước và đảm bảo vệ sinh.  

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Nên chọn loại khây đá có nắp - Ảnh: FBNV

2. Sử dụng hộp nhiều kích cỡ: Lưu ý với ngăn đông, bạn nên dùng các loại hộp dẹt hơn hộp cao, hộp dẹt có diện tích rộng để có thể để 2 miếng thịt cạnh nhau và có 1 chút khoảng hở nhỏ, như vậy thịt sẽ không bị dính vào nhau khi lấy, thêm vào đó hộp dẹt nên miếng thịt mỏng khi rã đông sẽ nhanh hơn. 

3. Sử dụng hộp đựng thực phẩm tốt hơn so với sử dụng nilon và dễ dàng khi lấy đồ ăn hơn. 

Trước khi “đóng hộp” bạn cần lưu ý một số bước sau:

Các loại rau gia vị: Mua về, rửa sạch, để thật ráo nước sau đó xếp vào hộp là có thể dùng 1-2 tuần. Ở điểm này, bạn có thể đặt rau vào 1 chiếc rổ chuyên dụng rồi quay cho khô nước. Việc này sẽ tiết kiệm thời gian và mang lại hiệu quả bảo quản lâu hơn.

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Rổ quay khô nước rau củ quả chuyên dụng - Ảnh: FBNV

Đối với các thực phẩm khác:

- Rau sống: rRửa sạch và cũng quay khô sau đó mới xếp vào hộp.

- Thịt các loại: Cắt theo bữa và để vào từng hộp, có thể dùng lá chuối để lót hoặc dùng các loại hộp dẹt bản to và để cách nhau 1 chút để thịt không dính vào nhau.

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Thực phẩm được cho vào hộp sẽ bảo quản được lâu hơn - Ảnh: FBNV

-Thịt để xào: Thái sẵn và cho vào khay đá, mỗi lần nấu bỏ 3-4 viên rã đông và ướp gia vị là sẵn sàng xào nấu.

-Thịt băm nấu canh hoặc rim cho trẻ con ăn cơm: Cũng cho vào khay đá, mỗi lần nấu dùng 1-2 ô vừa tiện lợi lại tiết kiệm thời gian.

- Cá: Rửa sạch, ướp gia vị 2 mặt, khi rã đông xong miếng cá rất tươi ngon, nấu lên miếng cá đậm vị do đã có gia vị từ trước. 

Món canh chua:

Để chuẩn bị cho 1 nồi canh chua chua “ăn chống ngán” ngày Tết, bạn chuẩn bị sẵn dứa, sấu và cà chua. Dứa mua về gọt sạch, rửa và thái nhỏ rồi xếp vào khay đá có nắp, mỗi lần nấu lấy 1-2 viên. Sấu để đông dùng quanh năm. Về phần cà chua, nếu đã chín quá mà chưa ăn hết thì bạn nên chưng lên và rót vào các khay đá để dùng mỗi khi cần nấu. 

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Rau quả còn tươi như mới dù đã mua nhiều ngày trước- Ảnh: FBNV 

Chỉ với một số mẹo đơn giản, tủ lạnh nhà bạn đã vô cùng gọn gàng và ngăn nắp, còn không bị ám mùi khó chịu. Hy vọng những mẹo trên sẽ giúp cho công việc bếp núc của bạn đơn giản và nhẹ nhàng hơn không chỉ ở những ngày Tết mà cả trong cuộc sống hàng ngày nữa. Chúc bạn thành công.

Nguồn: Hà Nguyễn

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