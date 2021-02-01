Muốn hệ miễn dịch khỏe mạnh mùa Covid-19, bạn cần chú ý những bí quyết dinh dưỡng sau

Sống khỏe 01/02/2021 12:02

Dịch Covid-19 đang lây lan với tốc độ cao trong cộng đồng tại Việt Nam. Để giúp bản thân và gia đình luôn khỏe mạnh, bạn cần có một chế độ dinh dưỡng đầy đủ và hợp lý.

Đảm bảo đủ 3 bữa 1 ngày

Hiện nay, công việc bận rộn, nhiều người có thói quen bỏ bữa, đặc biệt là bữa sáng. Điều này vô cùng nguy hiểm vì khiến cơ thể mệt mỏi do cơ thể không được cung cấp đủ năng lượng. Ngoài ra, hệ miễn dịch của bạn cũng sẽ bị suy giảm, dễ bị bệnh. Chúng ta cần đảm bảo đủ 3 bữa chính 1 ngày và lưu ý thêm các bữa phụ giữa giờ để bổ sung dinh dưỡng, với các món ăn như sữa, đậu, sữa chua,...

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Ăn 3 bữa 1 ngày giúp cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Nên chú ý ăn nhiều protein (thịt, cá,...), khoáng chất (bí ngô, súp lơ, đu đủ,...) và bổ sung vitamin từ trái cây (cam, bưởi ổi,...), chất kẽm (trứng, tôm, ngũ cốc,...). 

Ngoài ra, bạn cũng nên tăng cường ăn các loại gia vị có chức năng kháng khuẩn như tỏi, hành, gừng, sả để giúp cơ thể hạn chế bệnh tật.

Các loại thực phẩm cần đặc biệt quan tâm

Trong các bữa ăn cho gia đình, bạn nên bổ sung cá và các loại hải sản vì các loại thực phẩm này chứa nhiều vitamin A và omega-3. Hai chất này đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch đường hô hấp. Hãy ăn cá ít nhất 2 lần mỗi tuần bạn nhé.

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Cá rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Người cao tuổi, trẻ nhỏ, những người vừa ốm dậy hoặc suy dinh dưỡng nặng cần ăn nhiều các chế phẩm giàu năng lượng và đạm. Mỗi ngày bổ sung khoảng 500 calo - 2 cốc sữa. Nên hỏi ý kiến các chuyên gia để lựa chọn những thực phẩm phù hợp.

Các loại vitamin tổng hợp, khoáng chất và dầu cá cũng cần được cơ thể hấp thụ thường xuyên. Tốt nhất nên hỏi ý kiến bác sĩ về việc bổ sung các loại vitamin A, C, D hay khoáng chất như Zn, Se trước khi sử dụng nhé. Đây là những hợp chất giúp tăng cường hệ miễn dịch mùa Covid-19 nhưng nếu dùng quá nhiều cũng sẽ gây phản tác dụng đấy. 

Một vài lưu ý cần thiết khác

Bạn hãy chú ý uống nhiều nước, đặc biệt là nước ấm. Lưu ý mỗi ngày uống không dưới 1.500ml nước ấm, và cũng không được uống một lần quá nhiều sẽ rất có hại cho thận. Thay vào đó, bạn hãy uống từ từ, từng ngụm nhỏ trong nhiều lần. Trẻ em và người cao tuổi cần bổ sung nước thường xuyên chứ không đợi khát mới uống.

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Không nên để khát rồi mới uống nước - Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia y tế, để bổ sung dinh dưỡng mùa dịch, không ăn kiêng quá khắt khe mà hãy ăn đa dạng thực phẩm. Cố gắng ăn không dưới 15 loại thực phẩm mỗi ngày, kể cả gia vị.

Bạn cũng cần hạn chế đồ dầu mỡ, đồ chiên và cả thức ăn ngọt. Chúng có thể cung cấp nhiều năng lượng nhưng cũng rất khó tiêu, gây ra hiện tượng không dung nạp vitamin.

Một lưu ý quan trọng là hãy đảm ăn chín, uống sôi. Thực phẩm tươi, chưa sử dụng phải cho vào ngăn đá tủ lạnh. Thực phẩm đã nấu nhưng chưa ăn ngay thì cho vào ngăn mát. Cần rửa tay trước khi ăn, và sau khi đi vệ sinh và không nên ăn hàng quán thường xuyên.

Ngoài ra, hãy hạn chế bia rượu, tiệc tùng, tụ tập đông người để tránh Covid-19 lây lan.

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Từ khóa:   virus Corona hệ miễn dịch khỏe mạnh dinh dưỡng màu Covid-19

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