Gợi ý các cách xử lý đồ thừa ngày Tết, xem ngay để có món ngon – bếp lại gọn

Mẹo vặt trong bếp 19/02/2021 05:45

Sau Tết, tình trạng đồ ăn thừa quá nhiều chắc hẳn không phải là vấn đề của riêng gia đình nào. Người đau đầu nhất vẫn là những bà nội trợ. Mới đây trong 1 group facebook, một chủ tài khoản tên Tô Thị Hương Giang đã chia sẻ những bí quyết siêu tiện lợi nhằm xử lý đồ thừa ngày Tết.

1. Thịt gà luộc

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Ảnh: FBNV

“Chủ thớt” gợi ý lọc lấy thịt cho vào hộp kín rồi cấp đông (-18 độ C) hoặc để vào ngăn lạnh sâu (0 độ C) để giữ hương vị và dùng làm nguyên liệu cho các món sau:

- Gỏi gà: Hành tây thái mỏng ngâm dấm đường, gà rắc chút gia vị, rau răm rửa sạch thái nhỏ. Trộn đều tất cả, vắt thêm chút chanh cho thơm, thêm lát ớt nếu thích ăn cay, vậy là được món gỏi đơn giản và dễ bay 1/2 con gà.

- Phở gà: Nước gà có sẵn, gà có sẵn, thêm chút bánh phở, hành mùi là có phở gà ăn sáng rồi. Dĩ nhiên nước gà cần được bỏ thêm chút rễ mùi, hạt mùi già, hành gừng nướng và hạt tiêu vỡ để có mùi thơm đặc biệt đúng vị.

- Cháo gà: Sử dụng nước gà và thịt gà. Cho vào nồi cơm điện và bật chế độ nấu cháo. Gà thì nên bỏ vào lúc sắp ăn sẽ ngon hơn, nhưng nếu bạn thích kiểu gà hầm nhừ cùng cháo thì càng tiện.

- Bún gà: Măng nứa khô xào và om kỹ cho mềm, thêm gà và mọc (nên cho nấm, mộc nhĩ, tiêu và chút nước mắm vào mọc sẽ ngon hơn).

- Phở gà trộn: Nguyên liệu gồm có gà, bánh phở, rau thơm mùi, hành phi, lạc rang và nước trộn chua mặn ngọt vừa miệng là được bát phở trộn cho bữa tối nhẹ bụng rồi nhé.

- Cơm gà Hội An: Nước gà nấu cơm, gà trộn cùng hành tây và hoa chuối, rau răm. Nếu có lòng gà xào nữa thì trọn vị.

- Xôi xéo gà: Món này ngại nhất làm hành phi nhưng ăn thì bao nhiêu cũng hết và nhà làm sẽ luôn ngon và hấp dẫn hơn quán nhiều.

2. Giò chả

- Thịt kho chả: Món này ăn xôi buổi sáng thì cực tốn, nhớ làm thêm ít dưa chuột dấm để chống ngán.

- Giò rim nước mắm và hạt tiêu: Đưa cơm cực kỳ.

- Bún thang: Dùng giò nạc thái chỉ.

- Giò thái sợi + thịt luộc + trứng tráng thái sợi + rau sống cuốn chấm nước mắm chua ngọt. Món này ăn vào Tết rất thích vì mát và nhẹ bụng.

3. Đầu và vỏ tôm

- Đầu tôm tươi xay và lọc (giống như cua xay), nấu canh với bầu/bí băm/thái sợi rất ngon và ngọt, gạch tôm và thịt tôm cũng nổi lên mặt bát canh nhìn rất hấp dẫn.

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Canh 'riêu tôm' - Ảnh: FBNV
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Đầu tôm còn thừa 'rất được việc' - Ảnh: FBNV

- Sấy sơ đầu tôm ở 150 độ trong 20-30p đến khi thấy đầu tôm khô hết nước và đỏ au. Đem đầu tôm đi nấu lấy nước dùng được rất nhiều việc. Ví dụ: Cho thêm vào nồi nước gà khi nấu canh bóng, hoặc nước bún thang thay cho nước đầu tôm. Hoặc nấu đầu tôm đã sấy với củ cải, su hào, cà rốt (mình dùng phần thừa sau khi tỉa hoa), thành một loại nước dùng rất ngọt và thanh. Nước dùng này buổi sáng chỉ cần thả vài viên sủi cảo, con tôm và quả trứng cút và mấy cái nấm hương, thêm chút hẹ là có được ngay bát sủi cảo ăn sáng siêu ngon. Nếu không có sẵn các món đồ đó mình có thể thả ngay túi Mandu mua ở siêu thị cũng được một bữa sáng ngon lành rồi.

4. Trái cây các loại

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Ảnh minh họa: Internet

- Trái cây trộn thập cẩm: Táo, lê, thanh long, cam, dưa hấu,... cắt miếng nhỏ (hạt lựu), cho chút rượu rum, nước cam và vài thìa đường trộn đều là cả nhà đánh bay 1 bát tô lớn.

- Trái cây trộn sữa chua: Cắt nhỏ và trộn với sữa chua.

- Trái cây sấy áp dụng với những loại như cam, táo, lê, thanh long: Chỉ đơn giản cắt lát và sấy trong lò nướng khoảng 3 tiếng ở nhiệt độ 100 độ C hoặc đến khi trái cây đủ khô. Trái cây sấy uống cùng trà tuyệt ngon, bảo quản bằng cách hút chân không và cất tủ lạnh dùng dần.

- Trái cây làm sinh tố thập cẩm.

- Nếu làm hết các món rồi mà chưa hết, mình sẽ đem hầm trái cây lấy nước cốt để làm nước dùng cho các món chay (nước canh, nước lẩu...) rất ngon ngọt tự nhiên.

Hi vọng những gợi ý của "mẹ đảm" trên đã phần nào giúp các bạn nhẹ đầu trong việc xử lý đồ thừa ngày Tết, để vừa có thêm món ngon thưởng thức mà căn bếp gia đình lại gọn gàng hơn rất nhiều.

Nguồn: Tô Thị Hương Giang

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