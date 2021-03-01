Nước đường hoa bưởi: Công thức bí mật cho các món chè giải nhiệt mùa hè

Dưới đây là các bước thực hiện để có thể hô biến hoa bưởi thành 1 chai nước đường, phục vụ các món chè mát lạnh mùa hè.

Bài viết ngay lập tức thu hút sự quan tâm đông đảo từ các mẹ đảm với hơn 3.000 lượt tương tác. Chị Tuyền chia sẻ thêm: “Ngoài làm nước đường cho các món chè giải nhiệt mùa hè, hoa bưởi có thể dùng để ướp trà để thanh lọc cơ thể trong những ngày hè oi bức”.

-Hũ thủy tinh sạch, khô ráo.

Hoa bưởi cần chuẩn bị - Ảnh: FBNV

Cách chế biến nước đường hoa bưởi ngọt vị

Hoa bưởi sau khi mua về, bạn nhặt bỏ đi phần cành và lá, chỉ giữ lại cánh hoa và nụ. Tuy nhiên, cánh hoa nên được ưu tiên sử dụng nhiều hơn để tránh nước đường có vị quá đắng từ nụ. Hòa tan một chút muối cùng nước sôi để nguội, cho cánh hoa vào để rửa sạch và để khô, ráo nước.

Chỉ nên giữ lại cánh hoa bưởi và nụ để làm nước đường - Ảnh: FBNV

Sau khi hoa đã khô ráo, bạn bắt đầu cho từng lớp hoa và đường cát vào hủ thủy tinh theo thứ tự 1 lớp hoa sau đó tới 1 lớp đường dựa trên tỉ lệ 1:1, cứ thế đến khi đầy hủ, lớp đường cuối cùng là vừa đủ.

Cánh hoa và đường cát theo tỉ lệ cân bằng - Ảnh: FBNV

Với công thức trên, nước đường hoa bưởi cho các món chè giải nhiệt mùa hè có thể sử dụng sau 10 – 15 ngày. Khi đường tan hết, bạn có thể vớt bã cánh hoa ra khỏi hủ, lọc qua túi lọc để lấy phần nước đường trong veo dùng cho các món chè giải nhiệt ngày hè trong khoảng thời gian dài.

Thành phẩm nước đường hoa bưởi - Ảnh: FBNV

Món chè giải nhiệt mùa hè - Ảnh: FBNV

Trên đây là công thức chế biến nước đường hoa bưởi cực kì đơn giản. Chắc chắn với nước đường hoa bưởi mới lạ, bạn có thể biến những món chè ngày hè thêm phần dịu ngọt, thanh mát.

Nguồn: Tuyền Nguyễn