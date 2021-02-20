Bí kíp nấu chè trôi nước tạo hình thú cưng từ mẹ đảm: Cách làm cực dễ, trẻ con thích mê

Nấu gì hôm nay 20/02/2021 06:08

Rằm tháng Giêng sắp đến, bạn còn chờ gì mà không “đổi gió” với món chè trôi nước tạo hình siêu đáng yêu, vừa để mâm cỗ cúng Rằm tháng Giêng thêm mới mẻ, lại gây ấn tượng với các thành viên trong gia đình.

Mới đây, trong 1 group facebook, chủ tài khoản tên Huỳnh Ngọc Mỹ Phương đã chia sẻ bí kíp làm món chè trôi nước tạo hình vô cùng độc đáo. Bài viết đã ngay lập tức thu hút rất nhiều lượt like và chia sẻ từ các bà nội trợ, đặc biệt là khi rằm tháng Giêng đang đến gần.

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Những viên trôi nước được tạo hình hết sức dễ thương - Ảnh: FBNV
che troi nuoc tao hinh 2
Nhìn chẳng khác gì một quả cam được thả vào trong nước - Ảnh: FBNV
che troi nuoc tao hinh 3
Thành phẩm đáng yếu đến mức không nỡ ăn - Ảnh: FBNV 

CÔNG THỨC LÀM VỎ BÁNH:

-150gr bột nếp

-1/2 củ khoai tây hấp nghiền nhuyễn

-120gr nước nấu sôi già

Đầu tiên, bạn trộn khoai tây đã nghiền nhuyễn với bột. Tiếp theo, cho một ít nước sôi vào rồi khuấy đều. Để đến khi hỗn hợp đỡ nóng là bạn có thể chuyển sang nhồi tay, nhớ thêm từ từ nước vào để tránh bột bị nhão. Bạn cứ nhồi đến khi bột mịn, dẻo và không dính tay là được. Đậy kín bột và để nghỉ nửa tiếng.

CÔNG THỨC LÀM NHÂN BÁNH:

-100gr đậu xanh

-40gr đường

-Một ít muối

-Hành tím phi vàng

Bạn nấu chín đậu xanh với một ít muối (hấp hoặc nấu đều được). Sau khi nghiền nhuyễn đậu xanh, bạn cho hỗn hợp ra chảo, mở lửa nhỏ. Tiếp theo, bạn cho đường và đổ từ từ nước cốt dừa vào đến khi thu được hỗn hợp vừa đủ độ mềm đạt yêu cầu (không nên cho quá nhiều nước cốt dừa vào tránh quá lỏng không thể vo viên). Cho hành phi trộn đều và tắt bếp.

CÔNG THỨC LÀM NƯỚC CỐT DỪA:

-300ml nước cốt dừa

-50 gr sữa đặc

-Một ít muối

-10 gr bột năng

-1 muỗng cà phê nước

-2 cọng lá dứa

Đầu tiên, bạn cho nước cốt dừa vào nồi cùng với lá dứa, mở lửa vừa đến khi sôi nhẹ. Tiếp theo, bạn hãy cho sữa đặc và một ít muối vào khuấy tan. Khi hỗn hợp sôi lại thì hoà tan bột năng và nước rồi cho vào, khuấy đều đến khi hết lợn cợn thì tắt bếp. Phần nước cốt dừa thành phẩm để nguội và có thể bảo quản trong vòng 2 ngày.

HOÀN THÀNH BÁNH:

Nhân: 12gr

Vỏ bánh: 20gr

Đây chính là lúc phát huy khả năng sáng tạo khi bạn được thỏa sức nặn hình theo ý thích. 

Tiếp đến, bạn nấu một nồi nước nhỏ với một ít đường và gừng, cho viên chè vào luộc đến khi nổi lên mặt nước thì vớt ra. Đừng quên chuẩn bị thêm một chén nước sạch để thả viên chè vào. Cuối cùng, bạn nấu một nồi nước đường riêng, nêm vị ngọt vừa ăn, nhớ cho thêm vài cọng lá dứa và gừng giã nhuyễn vào. Sau khi trụng viên chè qua nước thì cho vào nồi nước đường này nấu thêm 5 đến 7 phút nữa là xong. 

Khi ăn bạn nhớ chan nước cốt dừa và cho thêm mè trắng đã rang lên trên để món ăn thêm phần hấp dẫn nhé.

Chè trôi nước vốn rất quen thuộc nhưng chỉ với chút ít biến tấu đã tạo ra một món ăn hoàn toàn mới vừa lạ mắt lại mang đầy tính nghệ thuật. Còn chờ gì nữa mà không vào bếp thử ngay món chè đáng yêu này, chắc chắn bạn và gia đình sẽ có những kỷ niệm không thể nào quên. Chúc bạn thành công.

Nguồn: Huỳnh Ngọc Mỹ Phương

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