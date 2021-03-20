Học làm 'chạo ngan, chạo gà', chồng 'mê mệt' bữa cơm gia đình, chẳng thèm đoái hoài 'bạn nhậu'

Món ngon mỗi ngày 20/03/2021 06:03

Nếu bạn đang có ý định thay đổi khẩu vị cho các thành viên trong gia đình thì chạo ngan là một món không thể bỏ qua. Với công thức được chị Trang Nguyen chia sẻ, chắc chắn bạn sẽ dễ dàng có ngay một món ăn 'đưa cơm' cho cả nhà.

Trước khi chia sẻ công thức làm món chạo ngan, chạo gà chọi thơm ngon, chị Trang Nguyen đã kể một câu chuyện hài hước về "sự tích" của món ăn này trong gia đình mình: "Món này ngày trước mẹ mình hay làm bằng gà chọi. Bố mình mê nuôi và chơi đá gà. Hôm nào thắng thì ôi nổ như pháo tôm, rôm hết cả nhà. Ngày thua thì lại có món gà chọi làm chạo thơm nức mũi cải thiện. Món này ăn thật thì tốn cơm, ăn chơi thì tốn mồi".

Nguyên liệu cần chuẩn bị

-Thịt ngan lọc/ hoặc thịt gà chọi (dùng 4 cái lườn ngan nặng 850g).

-1 củ tỏi băm nhuyễn (1 nửa ướp, 1 nửa dùng để trộn).

-1 củ hành tím băm nhuyễn.

-1 quả chanh.

-1 muỗng canh bột canh hoặc muối.

-1 muỗng cà phê đường để ướp, 3 muỗng canh đường để trộn sau.

-1 muỗng canh nước tương/ xì dầu.

-3 muỗng canh vừng rang.

-6-8 cái lá chanh thái chỉ.

-2 quả ớt cắt nhỏ.

chao ngan 1
 Những nguyên liệu để thực hiện vô cùng dễ tìm tại các chợ hoặc siêu thị
chao ngan 2
Cho mặt có da xuống chiên trước. Chiên chín vàng 2 mặt mất khoảng 8-10 phút mỗi bên 
chao ngan 3
Với cách làm đơn giản, bạn đã có ngay món ăn mới lạ cho gia đình mình

Cách làm đơn giản

Bước 1: Thịt ngan lọc bỏ xương, lau khô rồi ướp với 1 củ hành tím, 1/2 củ tỏi băm nhuyễn, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng canh bột canh. Ướp thịt trong ít nhất 20 phút.

Bước 2: Cho 2 thìa canh dầu ăn vào chảo. Đợi dầu nóng thì cho thịt ngan vào chiên. Cho mặt có da xuống chiên trước. Chiên chín vàng 2 mặt mất khoảng 8-10 phút mỗi bên. Dùng lửa trung bình.

Bước 3: Lấy thịt ra khỏi chảo, để thịt nghỉ trong 10 phút rồi thái mỏng.

Bước 4: Trong 1 cái âu/ bát to. Trộn thịt cùng với 3 muỗng canh hạt vừng/ mè rang, 3 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước tương, lá chanh thái nhỏ, nước cốt 1 quả chanh to ( khoảng 4 muỗng canh) và 2 quả ớt.

Bước 5: Trộn đều thịt và gia vị với nhau rồi để ra đĩa.

chao ngan 4
 Món ăn đầy đủ vị bùi béo, thơm ngon
chao ngan 5
Đừng chiên thịt kỹ quá, thịt bị khô trộn chạo sẽ mất ngon 
chao ngan 6
 Món chạo ngan thành phẩm có vị bùi bùi của vừng rang, thơm nồng của lá chanh

Một số lưu ý khi làm chạo ngan/chạo gà

- Đừng chiên thịt kỹ quá, thịt bị khô trộn chạo sẽ mất ngon.

- Lúc chiên thịt thì gạt bỏ hành tỏi ra để tránh bị cháy đen. Chiên thịt xong mới cho hành tỏi vào phi lên.

- Lúc trộn cho thêm 1 thìa hành tỏi phi vào cho thơm.

Món chạo ngan thành phẩm có vị bùi bùi của vừng rang, thơm nồng của lá chanh, thật hấp dẫn và kích thích vị giác, khi kết hợp cùng các loại rau củ tươi ngon càng thêm hấp dẫn. Chị em yêu bếp núc hãy lưu lại công thức này để có thể đổi món cho bữa cơm gia đình hôm nay nhé.

Đổi món với 'cá hấp bia' nóng hổi vừa thổi vừa ăn, đảm bảo ai cũng tấm tắc khen ngon

Đổi món với 'cá hấp bia' nóng hổi vừa thổi vừa ăn, đảm bảo ai cũng tấm tắc khen ngon

Cá hấp là món ăn được rất nhiều tín đồ mê ẩm thực yêu thích bởi sự thơm ngon và bổ dưỡng của nó. Gần đây, trên một group về nấu ăn, cư dân mạng được dịp "học lỏm" công thức làm món cá hấp bia hoàn toàn mới lạ từ cô nàng 9x Thu Uyên.

Xem thêm
Từ khóa:   ngan tái cách làm chạo ngan cách làm chạo gà

TIN MỚI NHẤT

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 36 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 47 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ