Học làm 'chạo ngan, chạo gà', chồng 'mê mệt' bữa cơm gia đình, chẳng thèm đoái hoài 'bạn nhậu'

Nếu bạn đang có ý định thay đổi khẩu vị cho các thành viên trong gia đình thì chạo ngan là một món không thể bỏ qua. Với công thức được chị Trang Nguyen chia sẻ, chắc chắn bạn sẽ dễ dàng có ngay một món ăn 'đưa cơm' cho cả nhà.
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Trước khi chia sẻ công thức làm món chạo ngan, chạo gà chọi thơm ngon, chị Trang Nguyen đã kể một câu chuyện hài hước về "sự tích" của món ăn này trong gia đình mình: "Món này ngày trước mẹ mình hay làm bằng gà chọi. Bố mình mê nuôi và chơi đá gà. Hôm nào thắng thì ôi nổ như pháo tôm, rôm hết cả nhà. Ngày thua thì lại có món gà chọi làm chạo thơm nức mũi cải thiện. Món này ăn thật thì tốn cơm, ăn chơi thì tốn mồi".
Nguyên liệu cần chuẩn bị
-Thịt ngan lọc/ hoặc thịt gà chọi (dùng 4 cái lườn ngan nặng 850g).
-1 củ tỏi băm nhuyễn (1 nửa ướp, 1 nửa dùng để trộn).
-1 củ hành tím băm nhuyễn.
-1 quả chanh.
-1 muỗng canh bột canh hoặc muối.
-1 muỗng cà phê đường để ướp, 3 muỗng canh đường để trộn sau.
-1 muỗng canh nước tương/ xì dầu.
-3 muỗng canh vừng rang.
-6-8 cái lá chanh thái chỉ.
-2 quả ớt cắt nhỏ.
Cách làm đơn giản
Bước 1: Thịt ngan lọc bỏ xương, lau khô rồi ướp với 1 củ hành tím, 1/2 củ tỏi băm nhuyễn, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng canh bột canh. Ướp thịt trong ít nhất 20 phút.
Bước 2: Cho 2 thìa canh dầu ăn vào chảo. Đợi dầu nóng thì cho thịt ngan vào chiên. Cho mặt có da xuống chiên trước. Chiên chín vàng 2 mặt mất khoảng 8-10 phút mỗi bên. Dùng lửa trung bình.
Bước 3: Lấy thịt ra khỏi chảo, để thịt nghỉ trong 10 phút rồi thái mỏng.
Bước 4: Trong 1 cái âu/ bát to. Trộn thịt cùng với 3 muỗng canh hạt vừng/ mè rang, 3 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước tương, lá chanh thái nhỏ, nước cốt 1 quả chanh to ( khoảng 4 muỗng canh) và 2 quả ớt.
Bước 5: Trộn đều thịt và gia vị với nhau rồi để ra đĩa.
Một số lưu ý khi làm chạo ngan/chạo gà
- Đừng chiên thịt kỹ quá, thịt bị khô trộn chạo sẽ mất ngon.
- Lúc chiên thịt thì gạt bỏ hành tỏi ra để tránh bị cháy đen. Chiên thịt xong mới cho hành tỏi vào phi lên.
- Lúc trộn cho thêm 1 thìa hành tỏi phi vào cho thơm.
Món chạo ngan thành phẩm có vị bùi bùi của vừng rang, thơm nồng của lá chanh, thật hấp dẫn và kích thích vị giác, khi kết hợp cùng các loại rau củ tươi ngon càng thêm hấp dẫn. Chị em yêu bếp núc hãy lưu lại công thức này để có thể đổi món cho bữa cơm gia đình hôm nay nhé.