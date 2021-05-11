Đăng Khôi hì hụi làm cua xốt tiêu đen kiểu Hoa ngon ‘bá cháy’, bà xã chỉ việc ngồi ăn và up ảnh ‘sống ảo’

Theo công thức nhà Đăng Khôi – Thủy Anh, để nấu món cua xốt tiêu đen thơm ngon tròn vị, cần chuẩn bị:

Đăng trong nhóm Yêu Bếp, Lê Thủy Anh – bà xã ca sĩ Đăng Khôi chia sẻ công thức nấu món cua xốt tiêu đen cực hấp dẫn mà lại dễ làm, thu hút nhiều quan tâm của cộng đồng Yêu Bếp.

- 500gr mỡ tươi làm tóp mỡ (làm dầu ăn thì không ra hương vị món này)

- 1 bát tỏi đập sơ để cả vỏ

- Đường 1 bát ăn cơm

- 3 muỗng cafe tiêu

- 3 muỗng cafe muối ăn

- 1 muỗng cafe bột năng

- 1 tô nước

- Bánh mì ăn kèm

Nguyên liệu món này không cầu kỳ, thành phần chính là cua thịt tươi ngon

Cách làm

- Cua rửa sạch, bỏ yếm, tách mai cua để riêng, mình cua chặt làm đôi theo chiều dọc cua, càng cua đập dập vừa để khi nấu thấm gia vị.

- Mỡ tươi thái miếng to bằng ngón tay cái, luộc sơ với muối rồi để ráo, chiên vàng vừa phải, không để mỡ teo lại (cách luộc mỡ trước khi chiên cũng giúp mỡ mọng mẩy hơn). Mỡ dùng để chiên, còn tóp mỡ sẽ cho vào xốt sau.

- Cho cua lên chảo (dùng chảo lòng sâu để nấu), mai cua để ngửa lên, bật lửa lớn cho se nước lại rồi bắt đầu cho mỡ vào. Mỡ cho vừa phải, sâm sấp nửa con cua, luôn để lửa lớn khi chiên để cua có mùi áp chảo.

Cua chiên trong chảo sâu lòng để chín đều

- Sau đó đảo, lật mặt cua, mai cua vẫn giữ nguyên, tưới mỡ lên cho chín bên trong. Cho nửa bát tỏi vào đảo với cua cho thơm. Sau khi cua vàng, cho 1 bát nước vào, cho muối ăn vào cùng với hạt tiêu xay, giảm lửa, đậy nắp cho cua chín.

- Đun 7 phút rồi mở nắp, cho đường vào, cùng với số tỏi còn lại và tóp mỡ, đảo đều cho thấm. Nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Đun cho nước sệt lại rồi cho bột năng vào.

Chân dung 'chồng nhà người ta' với món cua sốt tiêu 'thần thánh'

Thành phẩm là cua chín tới, ngọt thịt, đậm vị, thơm mùi tóp mỡ quện với tỏi chiên, vị thơm nồng của hạt tiêu.

Thịt cua thơm ngon, đặc biệt nước xốt tiêu đen chấm bánh mì thì ngon 'nuốt lưỡi'

'Hôm nay, hai bố con vào bếp nấu món cua xốt tiêu đen cho mẹ nhé'

Chụp ảnh, viết công thức và đăng bài, nhưng thực chất người nấu là chồng – ca sĩ Đăng Khôi. Một cách khoe khéo chồng của Thủy Anh khiến bao người ngưỡng mộ.

Ảnh: Lê Thủy Anh - nhóm Yêu Bếp