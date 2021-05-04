Đã đẹp lại còn khéo: ‘Đầu bếp’ Hà Tăng 'cân' hết các món từ Á sang Âu không thua đầu bếp chuyên nghiệp

Sao Việt 04/05/2021 06:09

"Ngọc nữ" Tăng Thanh Hà tuy đã vào làm dâu nhà giàu có, nhưng vẫn thường xuyên vào bếp trổ tài với những món ăn ngon miệng, bắt mắt.

Nổi tiếng là "ngọc nữ" của màn ảnh Việt, sau khi kết hôn cùng doanh nhân Louis Nguyễn, Tăng Thanh Hà cũng không còn hoạt động showbiz. Cô chọn rời xa ánh hào quang để lui về hậu phương giúp chồng trong việc kinh doanh và chăm sóc con cái.

Cũng từ đây, “cô Trúc” không còn “bỗng dưng muốn khóc” nữa, cô có cuộc sống hạnh phúc viên mãn, ngày ngày chăm sóc gia đình nhỏ và trở thành sao nữ đảm đang nhất nhì Vbiz. Dù làm con dâu hào môn, Tăng Thanh Hà vẫn thường xuyên đích thân vào bếp trổ tài nấu nướng các món ăn ngon cho gia đình, bạn bè cùng thưởng thức.

Trên trang cá nhân, cô cũng thường chia sẻ hình ảnh những món ăn ngon bắt mắt do chính mình nấu, khiến cả mạng xã hội đều xuýt xoa.

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'Trúc' tự tay chuẩn bị bữa tiệc hải sản thết đãi những người bạn
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Bữa ăn của nàng 'ngọc nữ' rất 'healthy' và bắt mắt
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Không chỉ nấu ăn, Hà Tăng cũng rất khéo pha chế

Từ những bữa sáng kiểu Âu, món ăn kiểu Á cho đến thực đơn kiểu dân dã đồng quê, Tăng Thanh Hà đều làm rất tốt. Chưa kể, phần trình bày của ngọc nữ cũng ghi điểm tuyệt đối bởi luôn đảm bảo sự sạch sẽ, gọn gàng, đẹp mắt, mang tính nghệ thuật cao nhưng lại không quá cầu kỳ.

Tăng Thanh Hà đã đẹp lại còn nấu ăn rất khéo, không kém gì đầu bếp chuyên nghiệp. Mỗi lần “ngọc nữ” vào bếp và khoe thành quả là mỗi lần dân tình thêm thán phục.

Rời showbiz đã lâu nhưng Tăng Thanh Hà vẫn luôn nhận được sự quan tâm, yêu mến của khán giả bởi lối sống "sạch", không vướng thị phi.

Ảnh: FBNV

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