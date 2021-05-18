Hoa hậu Ngọc Hân khoe ‘cây quất mini’ ngọt ngào, thơm phức khiến dân tình ‘lác mắt’, chỉ dám nhìn không nỡ ăn

Món ngon mỗi ngày 18/05/2021 18:26

Ngọc Hân được biết đến là nàng Hậu đa tài. Ngoài là nhà thiết kế thời trang thì cô nàng cũng khéo tay như một đầu bếp. Mới đây, cô nàng khiến dân tình trầm trồ thán phục trước món bánh ngọt được làm thành cây quất mini y như thật.

Thế giới bánh ngọt luôn là niềm yêu thích không chỉ của trẻ nhỏ, mà ngay cả những người lớn cũng dễ dàng trở thành một tín đồ "cuồng ngọt". Những món bánh thường có vị ngon “gây nghiện”, một vẻ ngoài "xinh xắn" không nỡ ăn. 

Trong hội những người yêu bếp, hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ loạt hình ảnh cùng kinh nghiệm "xương máu" của mình khi người đẹp thực hiện món bánh với tên gọi là cây quất mini"Tết qua lâu rồi, nhưng sáng nay mở cửa ra thì nhận được chú quất mini này, bé bé xinh xinh yêu quá cơ, lại còn ăn được cả chậu lẫn quả nữa, liền khoe ngay với cả nhà! Mình xạo vậy chứ, kỷ niệm Tết Covid năm 2 mình lọ mọ làm để các bạn xút thôi ý mà. Nguyên liệu dễ kiếm, cách làm dễ ợt luôn, ăn lại mát và đượm vị xoài". 

Món bánh với vẻ ngoài "xinh lung linh" bất ngờ thu hút được sự chú ý và quan tâm của những người "nghiện bánh". Đồng thời, người đẹp cũng nhận được nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng bởi sự đảm đang và khéo tay của mình.

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Món bánh quất khiến bao người 'lác mắt' vì độ xinh và thơm - Ảnh FBNV

 

Trước tiên, khi bắt đầu thực hiện món bánh này, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết sau đây:

 

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Những nguyên liệu cần thiết để tạo thành thành phẩm - Ảnh FBNV

- 100 gram socola

- 100 gram creamchesse

- 150 ml whipping cream

- 60 gram bánh quy

- 100 gram thịt xoài

- 9 gram gelatin bột

- 75 ml sữa tươi không đường

- 40 gram đường

 

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'Chậu' được dùng để định hình cây quất mini - Ảnh FBNV

 

Đầu tiên, bạn chuẩn bị 2 cốc giấy, sau đó đun chảy 100 gram socola rồi dàn đều vào cốc, rồi giữ trong tủ lạnh cho cứng lại.

Thứ hai, bạn tiến hành làm khuôn của chậu cây. Bạn có 3 lớp, mỗi lớp sẽ dùng 3 gram gelatin ngâm với 15 ml sữa tươi trong 15 phút, sau đó đun chảy trong 1 chén nước nóng. Sau đó, mỗi lớp đổ cách nhau 30 phút.

- Với thịt xoài, bạn xay nhuyễn với 10 gram đường và 30 gram sữa tươi không đường, rồi rây qua cho hỗn hợp được mịn.

- Đánh 150 ml whipping cream với 15 gram đường cho bông mềm.

- Tán nhuyễn 100 gram creamcheese với 15 gram đường

- Phết đều whipping và creamcheese, chia đôi hỗn hợp

- Lấy gelatin đã làm chảy, cho vào nửa hỗn hợp trên, rồi cho vào cốc giấy, bạn được lớp đầu tiên

- Lớp thứ 2, trộn đều hỗn hợp còn lại với 1/2 lượng thịt xoài và 3 gram gelatin đã làm chảy, đổ vào cốc

- Lớp thứ 3, lượng thịt xoài còn lại, với 3 gram gelatin đã làm chảy, phết đều rồi cho ra cốc.

Cuối cùng, bạn để lạnh thành phẩm trong tủ lạnh khoảng 3 tiếng.

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Thành phẩm hoàn thiện vô cùng đẹp mắt và 'hớp hồn' bao tín đồ bánh ngọt - Ảnh FBNV

Đến phần trang trí "lác mắt" người nhìn, bạn cần làm theo các bước sau đây:

- Bạn lấy cốc giấy ra khỏi tủ lạnh và nhẹ nhàng bóc giấy ra sẽ được chậu socola.

- Bạn phủ 1 lớp bánh quy bơ xay vụn, hoặc bánh Oreo để trông như màu đất. Sau đó, bạn chọn loại cây yêu thích, rồi tạo hình quả quất cho chúng.

 

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Những miếng bánh tơi xốp vô cùng thơm ngon khi được 'xắt' thành miếng - Ảnh FBNV
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Lớp kem tự động chảy ra khi cắt những miếng bánh đầu tiên - Ảnh FBNV
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Quả quất 'quật' lòng người mê đắm không chừa một ai - Ảnh FBNV

Với công thức làm đơn giản và nguyên liệu dễ tìm kiếm, bạn có thể tự tay làm những món bánh ngọt nhỏ xinh. Những món bánh ngọt tự tay làm sẽ trở nên ý nghĩa hơn, vừa đảm bảo chất lượng lại vừa đảm bảo sức khỏe cho bản thân, cũng như gia đình của bạn.

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