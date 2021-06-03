‘Giải toả cơn nóng’, chàng trai mách cách làm tô ‘mỳ pha lê’ dai giòn ‘sần sật’, ăn vào lại không muốn ‘phanh’

Nghe tên gọi “mỳ pha lê” có vẻ khá là sang chảnh, nhưng món ăn “độc lạ” này được làm từ thạch rau câu với dạng sợi mỳ siêu mát mạnh và được dùng với nước ngọt béo. Đây được xem là món ăn vặt cực kỳ hấp dẫn và thơm ngon.

Trong hội dành cho cho những người “Yêu bếp”, bạn Đạt Nguyễn đã chia sẻ những hình ảnh vô cùng bắt mắt của món “mỳ pha lê”: "Nghỉ dịch ở nhà thế này là tay chân em lại không ngừng táy máy. Bữa lướt thấy tô mỳ màu hồng xinh xinh thế là em bắt tay vào làm thử món mì thạch siêu ảo này ngay. Cách làm thì siêu dễ, coi chừng làm xong không nỡ ăn vì quá đẹp đó”.

Để có một màu xanh dương đầy thu hút và gợi cảm giác ngon miệng thế này, anh chàng đã sử dụng hoa đậu biếc để tạo màu cho những sợi mỳ làm từ rau câu này. Bài viết đã nhận được nhiều tương tác cao và lời khen “có cánh” dành cho anh chàng này.

Với nguyên liệu dễ kiếm, dễ mua trong các khu chợ và siêu thị... bạn có thể chuẩn bị đầy đủ gồm:

- Bột rau câu

- Đường

- Hoa đậu biếc

- Sữa tươi

Để món ăn được hoàn thiện một cách suôn sẻ, bạn cần làm theo công thức như sau:

- Tạo màu cho các sợi mỳ: Đun sôi nước và thả hoa đậu biếc vào nồi. Trong lúc đợi nước hoa sôi, trộn bột rau câu và đường.

- Nước hoa sôi, nước xanh thì hỗn hợp bột rau câu, vừa đổ vừa khuấy đều tay.

- Bạn khuấy khoảng một lúc thì đổ ra một khuôn có mặt phẳng. Bỏ tủ lạnh đợi 3-5 tiếng.

- Sau đó, bạn lấy ra và cắt thành các sợi mỳ. Nếu muốn chúng ta có thể đổ thêm chút sữa.

Món ăn vặt 'giải sầu' mùa hè ngon đúng điệu - Ảnh: FBNV

Món thạch rau câu dạng sợi mỳ giòn sần sật này dùng làm món tráng miệng hay chỉ là “ăn chơi giải sầu” cũng đều vô cùng lý tưởng để bạn giải nhiệt cho mùa hè này.

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