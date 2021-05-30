Món chiên đầy dầu mỡ 'thất thế', mẹ bỉm 'truyền tay' công thức ‘chân giò cuộn tiêu luộc’ vừa thanh đạm vừa bổ dưỡng

Nếu bạn đã quá chán và ngán với những thực đơn chiên xào thường ngày thì bạn hãy tham khảo công thức món chân giò cuộn tiêu luộc của mẹ bỉm sữa đã chia sẻ dưới đây.

Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", bạn Vũ Thúy Hằng đã chia sẻ những hình ảnh cùng công thức để làm ra món chân giò cuộn tiêu luộc thơm ngon và bổ dưỡng: "Mùa hè các món luộc được “lên ngôi” hơn, đơn giản mà thanh đạm; phù hợp với cái nắng chang chang mà con người ta nhìn gì cũng chán. Tuy nhiên, luộc nhiều thì cũng nhạt nhẽo lắm. Vẫn phải đổi món khác kiểu, mới lạ đi chứ nhỉ? Hôm nay mình giới thiệu tới mọi người món luộc nhưng biến tấu đi tý xíu. Hi vọng đây sẽ là gợi ý cho các bạn thêm về cách chế biến 1 món ăn cho bữa cơm gia đình ngày hè nhé!".

Với món chân giò cuộn tiêu luộc này, bạn có thể tìm thấy dễ dàng những nguyên liệu này:

- 1 chân giò khoảng 1,3kg đến 1,5kg.

- Muối, rượu trắng.

- Tiêu hạt rang sẵn hoặc tiêu xay, hạt nêm, hành khô, gừng.

- Dây buộc dùng trong nấu ăn hoặc chỉ trắng.

Dựa theo cách làm này, bạn sẽ có một món luộc không cầu kỳ mà lại rất dễ ăn. Cách làm như sau:

Chân giò mua về lọc bỏ xương ở giữa: Dùng dao lưỡi mỏng sắc cắt một đường theo chiều dọc chân, lách vào phần thịt và tách thịt ra khỏi xương - Ảnh: FBNV Bạn cho phần thịt vào chậu, thêm muối và rượu trắng vào xoa bóp kĩ để khử mùi hôi. Sau đó, bạn tiếp tục cạo sạch phần da cho hết lông và bụi bẩn, rồi rửa sạch lại với nước - Ảnh: FBNV Sau khi rửa sạch và ráo nước, bạn dùng dao rạch mỏng nó ra theo chiều dọc miếng thịt để thịt ngấm gia vị hơn - Ảnh: FBNV Bạn bắt đầu ướp gia vị tùy theo khẩu vị với hạt nêm và hạt tiêu - Ảnh: FBNV Bạn tiến hành cuộn thịt: Cầm một mép miếng thịt cuộn tròn, phần da ở phía ngoài - Ảnh: FBNV Khi cuộn tròn xong, bạn dùng dây bó bên ngoài - Ảnh: FBNV Bạn cuộn kín dây và nén thật chặt miếng thịt - Ảnh: FBNV Bạn cho vào nồi và đổ nước ngập thịt, kèm đó là cho thêm hành khô, gừng thái lát và nêm chút xíu hạt nêm cho ngọt thịt. Sau khi nước sôi hạ nhỏ lửa, vớt hết bọt, đậy kín vung luộc tiếp trong 25 đến 30 phút. Cuối cùng là tắt bếp ngâm tiếp tục 30 phút - Ảnh: FBNV Chân giò sau khi luộc chín, vớt ra để nguội rồi bọc kín màng bọc thực phẩm cho vào tủ lạnh để khoảng 4 tiếng - Ảnh: FBNV Khi thưởng thức, bạn nên thái thật mỏng - Ảnh: FBNV

Những món luộc cũng là một món ăn vừa không mất công chế biến, lại không dầu mỡ và ngấy. Bạn có thể đưa món chân giò cuộn tiêu luộc này vào thực đơn trong mỗi bữa ăn của gia đình.

Nguồn thông tin và hình ảnh: Vũ Thúy Hằng