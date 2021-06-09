Cơm Bento ‘đáng yêu hết nấc’ qua bàn tay của mẹ đảm, con biếng ăn cách mấy cũng chén sạch mâm

Món ngon mỗi ngày 09/06/2021 12:28

Với công thức đơn giản và nguyên liệu gần gũi, cơm Bento vừa đa sắc màu rực rỡ, vừa đầy đủ chất dinh dưỡng và đem đến sự ngon miệng lẫn “ngon mắt” cho người thưởng thức.

Bento là một loại cơm hộp nhỏ gọn và thuận tiện dễ dàng mang theo bên mình. Đây cũng là trong những nét đặc sắc trong văn hoá ẩm thực của Nhật Bản. Bởi cơm Bento có thể biến tấu thành nhiều hình thù và trang trí đa dạng màu sắc, nên các mẹ bỉm sữa thường sáng tạo để kích thích sự hứng thú trong việc ăn uống của con trẻ. Song, với nhiều người Việt thì cơm hộp Bento vẫn khá xa lạ và chưa phổ biến.

 

Với bài viết trong hội dành cho những người “Yêu bếp”, bạn Hồng Nguyễn đã chia sẻ những mẫu cơm Bento vô cùng bắt mắt dành cho hội chị em. Mẹ bỉm tâm sự: “Thật lòng là em đã từng nghĩ là mình không làm được cơm bento vì với bộ môn này, em phải cắt dán nhiều mà em cắt dán khá là tệ. Nhưng mà sau một lần làm cơm bento vui vui cho con, bé nhà em hét ầm lên vui sướng, và ăn hết sạch cơm, ăn tự giác nữa, vậy là việc làm cơm bento của em đã bắt đầu từ đó". 

Trước lời chia sẻ đầy bình dị này, hội chị em đã dành nhiều lời khen cho cô nàng và học hỏi được phương pháp “chiêu dụ” khi trẻ bị biếng ăn.

 

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Bạn gấu đang ngắm đêm đầy sao - Ảnh: FBNV
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Những chú chim đang giận dữ trong trò chơi game yêu thích của trẻ con - Ảnh: FBNV
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Bạn cún đáng yêu - Ảnh: FBNV

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Vịt con đang nhõng nhẽo - Ảnh: FBNV
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Nhân vật hoạt hình Pikachu - Ảnh: FBNV
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Bạn thỏ nhút nhát - Ảnh: FBNV
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Bạn vịt cáu kỉnh - Ảnh: FBNV
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Bạn cún đang chờ cơm trưa - Ảnh: FBNV
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Bạn thỏ đang 'tắm' - Ảnh: FBNV

Để tạo hình cơm được đẹp, bạn nên bỏ cơm vào màng bọc thực phẩm để nắm cơm được chắc và tạo hình như ý muốn. Tiếp đó, bạn cắt lá rong biển để trang trí cho các chi tiết mắt mũi. Để cắt những chi tiết này, bạn cần có chiếc kéo nhỏ và một cây nhíp để gắn chi tiết lên cơm sao cho cân đối. Đối với màu để trộn cơm, bạn dùng màu củ dền, nước xay rau, nghệ, và xì dầu.

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Bạn ếch mắt tròn xoe - Ảnh: FBNV
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Bác gấu vui tính - Ảnh: FBNV
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Bạn thỏ đang đi hái cà rốt - Ảnh: FBNV
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Bạn gấu dễ thương - Ảnh: FBNV
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Bạn mèo con đội nón - Ảnh: FBNV
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Bạn cún siêu cưng - Ảnh: FBNV

Với một số mẫu Bento đẹp và dễ làm như thế này, bạn có thể tham khảo để thử "đổi gió" cho những bữa ăn của bé con nhà mình nhé!

Nguồn thông tin và hình ảnh: Hồng Nguyễn

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