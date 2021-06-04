Món chân gà sốt Thái đảm bảo làm bạn 'tê tái' với công thức 'bất bại' của mẹ trẻ xinh đẹp

Món ngon mỗi ngày 04/06/2021 06:28

Các món ăn Thái Lan hiện đang "làm mưa làm gió" với các tín đồ mê vị chua cay như gỏi đu đủ đâm, bạch tuộc sốt Thái,... Đặc biệt, một món ăn vặt khiến dân tình nghiện mê đắm hơn cả là món chân gà sốt Thái.

Trong thời gian qua, món ăn vặt chân gà sốt Thái đang gây sốt những bạn đam mê ẩm thực Thái Lan. Món ăn mang lại cảm giác dai giòn sần sật khi thưởng thức, ngoài ra còn có hương vị đậm đà, hoà quyện từ phần xốt chua mặn ngọt vừa vặn và đặc sệt. Kèm món ăn này là các miếng xoài giòn chua ngọt cực kì hợp vị.

Món chân gà sốt Thái đảm bảo làm bạn 'tê tái' với công thức 'bất bại' của mẹ trẻ xinh đẹp - Ảnh 1
Món chân gà sốt Thái khiến CĐM thèm thuồng mãi không thôi - Ảnh: FBNV

Trong bài viết lần này, xin được giới thiệu tới các bạn công thức của món chân gà xốt Thái hấp dẫn. Đây là cách làm của bạn Quỳnh Mai, một thành viên trong hội Yêu bếp. Bật mí thêm, cô nàng cũng cho biết công thức cô mang đến làm chục lần vẫn "bất bại" đấy nhé! Hãy cùng bắt tay vào thực hiện ngay thôi:

Bước 1: Chuẩn bị 1 kg chân gà và bóp thật sạch với muối. Sau đó, chân gà cắt bỏ móng, chặt đôi ra hoặc rút xương. Bắc nồi nước sôi để luộc chín chân gà với 1 nhúm muối, 3 củ sả, 1 nhánh gừng. Sau khi chân gà chín, vớt ra ngâm vào bát nước đá cho nguội hẳn thì đổ ra cho ráo nước.

chan ga sot thai 1
Chân gà luộc chín cho vào thố nước đá để nguội hẳn rồi vớt ra cho rớt nước - Ảnh minh hoạ: Internet

 

Bước 2: Xoài xanh 2 quả (chọn quả cứng) gọt vỏ, thái miếng vuông, cóc bao tử nửa cân bổ miếng vừa ăn.

Bước 3: Pha sốt Thái (nguyên liệu đong bằng bát ăn cơm) :

2 bát nước mắm

2,5 bát đường

1 bát nước cốt quả quất (bỏ hạt)

1 bát tương ớt 

0,5 bát ớt bột

0,5 bát ớt bột Hàn Quốc (có thể thay bằng 2 thìa ăn cơm tương ớt Hàn Quốc)

1 thìa vừng trắng rang

(Trộn đều tất cả nguyên liệu thành 1 hỗn hợp sốt sền sệt)

chan ga sot thai 2
Phần nước sốt sau khi pha đều các hỗn hợp - Ảnh: FBNV

Bước 4: Thái lát mỏng các nguyên liệu sau: 4 củ tỏi to bóc vỏ, 6 củ sả, 5 quả ớt băm nhỏ. Sau đó, bắc chảo lên bếp, cho 1 muôi dầu ăn vào phi thơm, đảo liên tục. Đến khi thấy tỏi vàng, đổ tất cả hỗn hợp phần xốt bên trên vào đun sôi đến khi tan hết đường là được.

Bước 5: Để hỗn hợp sốt thật nguội, hơi ấm ấm cũng không được, sẽ làm cho xoài và cóc bị nhũn, chân gà bị đắng.

Đổ sốt đã nguội vào chân gà + xoài + cóc và trộn đều, sau đó, cho hỗn hợp vào để ngăn mát 4-6 tiếng là ăn được. Nếu thích ăn lá chanh thì khi ăn cho thêm lá chanh thái nhỏ (không cho lá chanh từ đầu dễ bị đắng, khi nào ăn mới cho).

Lưu ý: Để sốt thật nguội mới trộn chân gà. Trong quá trình trộn có thể nếm lại và điều chỉnh thêm chua, cay, mặn, ngọt cho phù hợp với khẩu vị.

chan ga sot thai 3
Cho phần sốt Thái đã nguội hẳn vào âu chân gà - Ảnh: Cắt từ clip
chan ga sot thai 5

Trộn đều hỗn hợp cho thấm hết gia vị rồi để vào ngăn mát từ 4 đến 6 tiếng là dùng được - Ảnh: FBNV

Chân gà sốt Thái đủ làm bạn tê tái chưa? Hãy làm thử theo công thức "bất bại" của Quỳnh Mai cho gia đình bạn dùng thử, coi chừng ăn xong "dính" luôn đó. Nhớ chia sẻ những trải nghiệm nấu ăn cũng như thành phẩm làm được cho các mẹ nội trợ khác thêm kinh nghiệm nhé!

3 Cách làm chân gà rút xương thơm ngon và bổ dưỡng cho cuối tuần

3 Cách làm chân gà rút xương thơm ngon và bổ dưỡng cho cuối tuần

Cách làm chân gà rút xương chua ngọt như thế nào? Đây là câu hỏi được rất nhiều chị em quan tâm. Hãy cùng tìm hiểu câu trả lời trong bài viết sau.

Xem thêm
Từ khóa:   chân gà sốt Thái chân gà ngâm sả tắc cách làm chân gà rút xương sả ớt

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 5 giờ 6 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 5 giờ 36 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 5 giờ 56 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ