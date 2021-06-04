Món chân gà sốt Thái đảm bảo làm bạn 'tê tái' với công thức 'bất bại' của mẹ trẻ xinh đẹp

Trong bài viết lần này, xin được giới thiệu tới các bạn công thức của món chân gà xốt Thái hấp dẫn. Đây là cách làm của bạn Quỳnh Mai, một thành viên trong hội Yêu bếp. Bật mí thêm, cô nàng cũng cho biết công thức cô mang đến làm chục lần vẫn "bất bại" đấy nhé! Hãy cùng bắt tay vào thực hiện ngay thôi:

Trong thời gian qua, món ăn vặt chân gà sốt Thái đang gây sốt những bạn đam mê ẩm thực Thái Lan. Món ăn mang lại cảm giác dai giòn sần sật khi thưởng thức, ngoài ra còn có hương vị đậm đà, hoà quyện từ phần xốt chua mặn ngọt vừa vặn và đặc sệt. Kèm món ăn này là các miếng xoài giòn chua ngọt cực kì hợp vị.

Bước 1: Chuẩn bị 1 kg chân gà và bóp thật sạch với muối. Sau đó, chân gà cắt bỏ móng, chặt đôi ra hoặc rút xương. Bắc nồi nước sôi để luộc chín chân gà với 1 nhúm muối, 3 củ sả, 1 nhánh gừng. Sau khi chân gà chín, vớt ra ngâm vào bát nước đá cho nguội hẳn thì đổ ra cho ráo nước.

Bước 2: Xoài xanh 2 quả (chọn quả cứng) gọt vỏ, thái miếng vuông, cóc bao tử nửa cân bổ miếng vừa ăn.

Bước 3: Pha sốt Thái (nguyên liệu đong bằng bát ăn cơm) :

2 bát nước mắm

2,5 bát đường

1 bát nước cốt quả quất (bỏ hạt)

1 bát tương ớt

0,5 bát ớt bột

0,5 bát ớt bột Hàn Quốc (có thể thay bằng 2 thìa ăn cơm tương ớt Hàn Quốc)

1 thìa vừng trắng rang

(Trộn đều tất cả nguyên liệu thành 1 hỗn hợp sốt sền sệt)

Phần nước sốt sau khi pha đều các hỗn hợp - Ảnh: FBNV

Bước 4: Thái lát mỏng các nguyên liệu sau: 4 củ tỏi to bóc vỏ, 6 củ sả, 5 quả ớt băm nhỏ. Sau đó, bắc chảo lên bếp, cho 1 muôi dầu ăn vào phi thơm, đảo liên tục. Đến khi thấy tỏi vàng, đổ tất cả hỗn hợp phần xốt bên trên vào đun sôi đến khi tan hết đường là được.

Bước 5: Để hỗn hợp sốt thật nguội, hơi ấm ấm cũng không được, sẽ làm cho xoài và cóc bị nhũn, chân gà bị đắng.

Đổ sốt đã nguội vào chân gà + xoài + cóc và trộn đều, sau đó, cho hỗn hợp vào để ngăn mát 4-6 tiếng là ăn được. Nếu thích ăn lá chanh thì khi ăn cho thêm lá chanh thái nhỏ (không cho lá chanh từ đầu dễ bị đắng, khi nào ăn mới cho).

Lưu ý: Để sốt thật nguội mới trộn chân gà. Trong quá trình trộn có thể nếm lại và điều chỉnh thêm chua, cay, mặn, ngọt cho phù hợp với khẩu vị.

Cho phần sốt Thái đã nguội hẳn vào âu chân gà - Ảnh: Cắt từ clip Trộn đều hỗn hợp cho thấm hết gia vị rồi để vào ngăn mát từ 4 đến 6 tiếng là dùng được - Ảnh: FBNV

Chân gà sốt Thái đủ làm bạn tê tái chưa? Hãy làm thử theo công thức "bất bại" của Quỳnh Mai cho gia đình bạn dùng thử, coi chừng ăn xong "dính" luôn đó. Nhớ chia sẻ những trải nghiệm nấu ăn cũng như thành phẩm làm được cho các mẹ nội trợ khác thêm kinh nghiệm nhé!