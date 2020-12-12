3 Cách làm chân gà rút xương thơm ngon và bổ dưỡng cho cuối tuần

Chân gà là một loại thực phẩm thú vị, dễ dàng biến tấu thành các món ăn ngon, bổ dưỡng. Các món ăn làm từ chân gà không chỉ xuất hiện ở những bữa cơm mà còn xuất hiện với vai trò là món ăn vặt của các chị em, hay trên bàn nhậu của cánh mày râu. Một trong những món rất được ưa chuộng từ chân gà đó là chân gà rút xương. Hãy cùng tìm hiểu cách làm chân gà rút xương trong bài viết sau.

Có nhiều cách để thực hiện món chân gà rút xương chua ngọt. Trong giới hạn bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn 3 cách làm phổ biến:

Trong chân gà chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể như: protein, chất béo, carb, các loại axit amin, các loại vitamin và khoáng chất khác như: phốt pho, canxi, vitamin A, B9… Ngoài ra, một điều mà ít người biết về chân gà đó là nó cung cấp lượng lớn collagen giúp da tạo tế bào mới, duy trì độ đàn hồi và sức khỏe , tăng khả năng hấp thu protein, canxi, giúp cơ thể sản xuất nhiều hồng cầu hơn, đồng thời tăng chuyển hóa chất béo của cơ thể và còn giúp giảm cân. Hơn thế, chân gà cũng được biết đến với nhiều công dụng nổi bật như: hỗ trợ chữa lành chấn thương, cải thiện tiêu hóa, giảm nguy cơ gãy xương, duy trì sức khỏe móng và nướu, cải thiện hệ miễn dịch…

Cách làm nộm chân gà rút xương chua ngọt

Nguyên liệu

Bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: 8 chiếc chân gà, 1 củ cà rốt, 1 củ hành tây, 1 quả ớt, 1 củ tỏi, 1 ít vừng, 1 quả chanh, 1 ít rau răm, đường, giấm, bột canh, nước mắm.

Các bước thực hiện

Bước 1: Sơ chế sạch các nguyên liệu. Đối với cà rốt bạn bào thành sợi dài, tiếp đến thái mỏng hành tây rồi ngâm với nước lạnh hoặc nước đun sôi để nguội có pha giấm. Bóc vỏ tỏi ớt, bỏ hạt, băm nhỏ.

Bước 2: Tiến hành pha chế nước trộn gỏi phù hợp với khẩu vị, đảm bảo có các nguyên liệu cơ bản sau: chanh, bột canh, đường, dấm, nước mắm. Sau đó cho thêm tỏi ớt băm nhỏ vào là được.

Bước 3: Cho khoảng 2/3 nước trộn đã pha chế vào bát đựng hành tây và cà rốt.

Bước 4: Phần còn lại của nước dùng cho vào bát đựng chân gà rút xương đã chuẩn bị. Đợi chân gà thấm vị trong khoảng 10 đến 15 phút.

Bước 5: Cuối cùng cho 2 bát xương gà rút xương và hành tây, cà rốt vào trộn đều, thêm chút rau răm để tăng mùi vị. Bày thức ăn ra đĩa rồi rắc vừng trắng lên là bạn đã có một món ăn vừa đẹp mắt vừa ngon miệng.

Rắc vừng trắng lên món ăn để tăng thêm hương vị và vẻ đẹp mắt – Ảnh minh hoa: Internet

Cách làm chân gà rút xương sả ớt

Nguyên liệu

Bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: 500g chân gà, 10 lá chanh, 3 cây sả, 6 – 8 quả quất, 5 quả ớt đỏ, 2 củ tỏi, 1 nhánh gừng, 10 thìa nước mắm ngon, 1 tô nước lớn, 10 thìa giấm, 4 thìa đường, 1 muỗng nhỏ bột ngọt, 1 muỗng nhỏ muối, cùng các gia vị nêm nếm khác.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Pha hỗn hợp ngâm bằng cách bạn cho khoảng 1 lít nước cùng nước mắm, đường, giấm vào nồi lớn. Đun sôi rồi để nguội, cho ra thau.

Bước 2: Sơ chế sạch các nguyên liệu. Cụ thể, rửa sạch sả, thái lát mỏng phần củ, phần thân đập dập. Thái nhỏ lá chanh, tiếp tục thái mỏng quất, bóc vỏ tỏi, thái lát và ớt cắt lá.

Bước 3: Khi đã xong các bước chuẩn bị, bạn tiến hành cho sả, lá chanh, quất, ớt, tỏi vào thau nước mắm giấm đã pha.

Bước 4: Cuối cùng bạn cho phần chân gà rút xương đã chuẩn bị vào, đậy nắp lại và cho vào ngăn mát tủ lạnh.

Bảo quản món ăn này trong ngăn mát tủ lạnh để bảo quản được lâu hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm chân gà rút xương chua ngọt kiểu xào

Nguyên liệu

Bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: 500g chân gà rút xương, 1 nhánh gừng, 2 củ sả, 1 củ tỏi, 1 quả ớt, 2 muỗng tương cà, 2 muỗng giấm, 1 muỗng tương ớt, nửa muỗng đường, nửa muỗng nước mắm, cùng các gia vị nêm nếm khác.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Sau khi sơ chế sạch các nguyên liệu, bạn tiến hành rán vàng phần gà rút xương đã chuẩn bị. Khi đã vàng thì vớt ra đĩa có lót giấy thấm dầu.

Bước 2: Tiến hành phi thơm tỏi băm, ớt băm, gừng thái sợi. Sau đó cho sả băm, tương ớt, tương cà, giấm, đường, nước mắm vào.

Chú ý để lửa vừa phải để tỏi không bị cháy đen - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Lấy phần chân gà đã rán vàng ở trên cho vào chảo. Sau đó tiến hành đảo đều tay để chân gà thấm vị. Khi quan sát thấy chân gà cùng phần nước sốt sền sệt thì tắt bếp, bày trí ra đĩa. Vậy là bạn đã có món chân gà rút xương xào chua ngọt ngon đúng điệu, kết hợp thêm vài sợi ngò, ớt tỉa hoa phía trên sẽ tăng thêm thẩm mỹ cho món ăn.

Khi bày trí nên thêm hành, ớt để tăng thẩm mĩ và tạo thêm hương vị cho món ăn - Ảnh minh họa: Internet

Chân gà rút xương ngâm sả ớt.

Nguyên liệu:

- 500g chân gà.

- Sả, ớt, gừng.

- Gia vị: Đường, nước mắm, giấm, hạt nêm, muối, nước lọc.

Sơ chế nguyên liệu:

- Gừng cạo vỏ, đập dập.

- Sả và ớt rửa sạch. Sả cắt khoanh hoặc tước sợi dài khoảng 3 – 4 cm, ớt thái lát mỏng.

- Chân gà rửa sạch với nước muối loãng, cắt bỏ móng, sau đó chặt bỏ phần trên của chân gà, chỉ giữ lại phần các ngón nhiều thịt.

- Luộc chân gà khoảng 15 phút với vài lát gừng để tạo mùi thơm.

- Sau khi luộc xong, vớt chân gà ra chậu nước đá lạnh ngâm trong khoảng 10 phút.

- Để ráo và chuẩn bị rút xương.

Tiến hành rút xương:

- Dùng dao rạch một đường từ đầu ngón chân thẳng xuống phần thân.

- Ở vị trí ngón trỏ và ngón cái đẩy phần da ở đầu móng xuống sao cho lộ ra đốt xương đầu tiên.

- Sau đó, lần lượt bẻ các khớp xương, tách da cho đến khi lấy hết xương ra ngoài, giữ phần gân lại.

- Cuối cùng, cho vào tủ lạnh khoảng 30 phút để chân gà rút xương có độ giòn nhất định.

Ngâm chân gà:

- Pha 500ml nước lọc cùng 3 thìa cà phê đường, 6 thìa cà phê giấm, 1 thìa cà phê hạt nêm, khuấy đều.

- Đun sôi hỗn hợp này trên lửa vừa.

- Chờ cho hỗn hợp thật nguội, thêm 3 thìa canh nước mắm, sả, ớt vào trộn đều.

- Xếp chân gà vào hộp, trút hỗn hợp nước ngâm vừa làm lên, đậy kín, cho vào tủ lạnh khoảng 1 ngày là có thể ăn được.

Pha nước chấm:

- Bắc chảo lên bếp, để lửa vừa, rang ít muối ăn.

- Lấy muối rang trộn với các nguyên liệu: nước cốt chanh, ớt, hạt tiêu, 2 thìa đường, ít sữa tươi không đường, quấy đều hỗn hợp cho hòa tan hoàn toàn.

- Vắt thêm chanh cho dậy mùi thơm.

Cách làm chân gà rút xương ngâm sả ớt tuy kỳ công ở khâu rút xương chân gà nhưng lại cho ra món ăn có hương vị vô cùng tuyệt vời.

Nộm chân gà rút xương đơn giản

Nguyên liệu làm món nộm chân gà rút xương:

15 cái chân gà ta hoặc công nghiệp (các bạn lựa chọn thực phẩm sạch và an toàn nhé)

- 2 quả dưa chuột, 1 củ cà rốt, 1 củ hành tây, 2 quả chanh, rau mùi ta và rau mùi tàu.

- Ớt quả, tỏi, gừng, bột canh, giấm, đường, ½ củ su hào.

Các bước thực hiện món nộm chân gà rút xương:

Bước 1: Chân gà rửa sạch với dấm và chút rượu.

Bước 2: Luộc chân gà trong nước có pha chút giấm cho trắng trong khoảng 15-20 phút. Sau đó vớt chân gà thả vào bát nước to có thả vài viên đá cho chân gà giòn. Sau đó vớt ra để ráo nước và để vào tủ lạnh khoảng 10 phút cho dễ tách xương.

Bước 3: Xem cách rút xương chân gà.

Bước 4: Chân gà sau khi rút xương xong có thể cắt làm đôi hoặc ba tùy ý thích (nếu các bạn không tách được xương thì chặt chân gà làm đôi, chẻ các phần ngón ra nhé).

Bước 5: Tỏi,ớt,gừng băm nhỏ.

Bước 6: Ướp chân gà với 1 thìa cà phê bột canh, 1 nửa chỗ hỗn hợp tỏi ớt gừng vừa băm (một nửa để riêng ra), 2 thìa cà phê đường,1 quả chanh. Bạn có thể nêm nếm gia vị cho vừa miệng và hợp khẩu vị. Để chân gà cho ngấm gia vị. Mình rắc thêm một chút vừng vào cho bùi, ai thích thì cho vào nhé.

Bước 7: Dưa chuột rửa sạch ngâm trong nước muối 15 phút, bỏ ruột thái mỏng (có thể để cả vỏ hoặc gọt vỏ). Xu hào, cà rốt bào sợi, hành tây thái mỏng.

Bước 8: Lúc này trộn su hào, cà rốt, hành tây, dưa chuột cũng với 1 thìa cà phê bột canh, 2 thìa cà phê đường, ½ quả chanh, ½ chỗ gia vị ớt, tỏi gừng lúc trộn với chân gà còn lại, trộn đều các nguyên liệu và gia vị với nhau.

Vậy là đã xong nộm chân gà rút xương, các bạn đem trộn phần chân gà rút xương đã ngấm gia vị với phần xu hào, cà rốt, dưa chuột, nêm nếm lại một lần nữa cho vừa miệng, rắc thêm rau mùi ta và rau mùi tàu thái nhỏ vào. Để ngăn mát tủ lạnh cho nộm giòn trước khi ăn khoảng 10-15phút.

Những lưu ý khi làm món nộm chân gà rút xương:

- Chân gà muốn trắng đẹp bạn thêm giấm vào nước luộc.

- Muốn chân gà giòn, không nát bạn luộc tới chín, ngâm trong nước đá lạnh để chân gà giòn hơn.

- Chân gà công nghiệp to, nhiều thịt hợp với món rút xương làm nộm, nếu bạn làm bằng chân gà ta rút xương sẽ rất lâu và ăn bị khô.

- Dưa chuột muốn ngon bạn cần phải tách bỏ phần ruột.

Cách làm chân gà rút xương chua ngọt vô cùng đơn giản, bạn có thể dễ dàng thực hiện tại nhà. Đây là món ăn không chỉ ngon miệng, thú vị, dùng được cho nhiều mục đích ăn uống mà còn rất bổ dưỡng. Mong những chia sẻ xoay quanh chủ đề cách làm món chân gà rút xương chua ngọt có thể giúp ích cho các bạn.