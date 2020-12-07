Cách làm cà na ngâm chua ngọt siêu ngon đúng điệu

Vào bếp 07/12/2020 15:31

Cà na là món ăn vặt được rất nhiều người ưa thích bởi vị ngọt ngọt, chua chua, dai dai của thịt quả. Hãy cùng học cách làm cà na ngâm chua ngọt qua bài viết sau đây.

Cách làm cà na ngâm chua ngọt đơn giản nhưng không phải ai cũng biết. Từng trái cà na có chút vị chua, thấm đường, hơi mặn sẽ khiến bạn chỉ muốn ăn mãi không dừng.

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Cà na ngâm chua ngọt

Không hề khó như bạn nghĩ, cách ngâm cà na chua ngọt trên thực tế cực kỳ đơn giản. Kể cả những cô nàng hậu đậu thì cũng có thể thực hiện món ăn này tại nhà một cách xuất sắc. Thậm chí, nếu lựa chọn được những quả cà na tươi ngon, kết hợp cùng một công thức chuẩn thì bạn sẽ trở thành một cô nàng đảm đang đáng khen.

1. Cách làm cà na với các bước đơn giản

Hướng dẫn cách làm cà na ngâm chua ngọt với hỗn hợp muối đường

Chuẩn bị nguyên liệu:

Với cách muối cà na, yêu cầu nguyên liệu khá đơn giản. Chỉ cần nguyên liệu sẵn sàng, cùng một số loại gia vị đơn giản như muối, ớt, đường thì mọi công đoạn sẽ được thực hiện chỉ trong tích tắc.

- 1 kg cà na

- 1 kg đường

- 1/4 kg muối

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Chỉ cần nguyên liệu sẵn sàng, cùng một số loại gia vị đơn giản

+ Sơ chế cà na và các nguyên liệu khác:

- Khi mua cà na về hãy mang chúng đi rửa thật sạch. Tiếp theo, bắt đầu khứa dọc từ 4 – 5 đường xung quanh trái cà na. Lưu ý khứa từ chóp quả đến hết đuôi. Sau đóm ngâm cà na vào một chiếc chậu nước muối pha loãng. Ngâm qua đêm và để đến sáng hôm sau thì bắt đầu công đoạn ngâm.

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Rửa cà na sạch và khứa ở sóng lưng

Lưu ý: Cách làm cà na muối chua ngọt khi sơ chế thì bạn ngâm chúng cùng với nước muối qua đêm, đây là cách giúp loại bỏ các chất độc, nhựa trong trái. Vị của cà na cũng sẽ ngon hơn và đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Đừng quên, để cà na được thấm đều nước muối thì nhớ dùng một cái chén hoặc vật gì đó nặng để đè lên. Sau một đêm, khi quả đã sạch hẳn thì vớt ra, rửa lại một vài lần với nước sạch.

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Ngâm cùng với nước muối qua đêm

Cách muối cà na chua ngọt

+ Luộc cà na

- Cách muối cà na chua ngọt so với các món ngâm khác sẽ có một vài điểm khác biệt nho nhỏ. Đó chính là chúng ta phải tiến hành luộc chín cà na. Hãy bắt lên bếp một chiếc nồi, nấu ngập cà na với một lượng nước vừa đủ thêm vào 1 muỗng nhỏ muối.

- Chú ý nấu cho cà na mềm. Thử bằng cách bóc thịt quả thấy tróc là được.

- Sau đó vớt hết ra, xả với nước lạnh rồi để cho thật ráo.

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Nấu cà na cho đến khi mềm đi

+ Chế biến hỗn hợp cà na ngào đường

- Hòa tan 250g đường với 750 ml nước.

- Sau đó, thì đun sôi cho đường tan hết.

- Hãy đợi đến khi đường tan 100% thì đổ cà na vào, sau đó khuấy đều vài lần rồi tắt bếp. Nếu không thích bạn có thể bỏ qua công đoạn này. Có nghĩa là khi đường tan hết thì bắt xuống, cho nước đường nguội đi. Không cho trực tiếp phần cà na vào mà đến công đoạn kế tiếp sẽ ngâm sau.

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Đợi đến khi đường tan 100% thì đổ cà na vào, sau đó khuấy đều vài lần rồi tắt bếp

+ Tiến hành ngâm cà na chua ngọt

- Đổ hỗn hợp cà na cùng với đường vào một chiếc hũ nhựa hoặc hũ thủy tinh.

- Đậy kín nắp lại và bảo quản ở nơi thoáng mát, khô ráo, thoáng mát. Tránh đặt hũ ngâm vào những không gian có ánh nắng mặt trời, hầm, bí. Những nơi thế này sẽ khiến cà na bị biến chất, mốc.

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Ngâm cà na chua ngọt

+ Cách thưởng thức cà na muối chua ngọt

- Bạn chỉ cần để cà na chua ngọt qua một đêm là có thể lấy ra để chiêu đãi mọi người.

- Nếu không ăn hết, hãy đặt chúng vào ngăn mát tủ lạnh để dùng dần. Tuy nhiên, bạn không nên để quá lâu vì có thể khiến cà na không còn tươi ngon nữa.

- Thưởng thức cà na ngâm chua ngọt chuẩn nhất là cùng với chén muối ớt ở bên cạnh. Một đĩa muối ớt nho nhỏ có thể giúp kích thích vị giác của cả gia đình bạn vào những ngày cuối tuần.

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Ăn cà na ngâm chuẩn nhất thì không thể thiếu chén muối ớt 

Cách muối cà na chua ngọt cay với mắm đường ăn liền

+ Chuẩn bị nguyên liệu

- Cà na: 400g

- Nước mắm loại ngon: 100 ml

- Đường trắng: 50g

- Ớt xắt: 3 trái

- Rau mùi rửa sạch, ngâm muối loãng

- Một ít vỏ chanh rửa sạch, cắt nhuyễn

+ Cách ngâm cà na với mắm đường chua ngọt ăn liền

- Sơ chế, rửa sạch và để ráo cà na tương tự cách muối cà na chua ngọt ở trên.

- Thực hiện việc nấu nước mắm đường ngâm: bắc nồi lên bếp, bật lửa và cho nước mắm cùng đường trắng vào, quậy tan. Khi hỗn hợp nước mắm sôi lên, đường tan, thì tắt bếp và để nguội.

- Xếp số cà na vào hũ thủy tinh đã tiệt trùng, đổ tiếp nước mắm vào cho ngập trái cà na.

- Thêm tiếp rau mùi, ớt xắt, vỏ chanh vào hũ ngâm. Cách muối cà na chua ngọt đừng quên dùng một vật nặng để nén trái cà na cho chúng luôn ngập nước mắm đường.

- Đậy kín nắp hũ.

- Với cách làm này, bạn chỉ cần chờ khoảng 3 tiếng sau là có thể dùng ngay. Tuy nhiên, nếu ngâm càng lâu thì hương vị của món ăn sẽ càng ngon hơn.

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Ngâm cà na với mắm đường chua ngọt ăn liền

Gợi ý cách làm cà na ngâm muối ớt thơm ngon cay xé lưỡi

Khi thực hiện các món ăn, nếu còn dư một ít cà na thì bạn đừng vội vứt bỏ. Bạn vẫn có thể tạo thêm một hũ cà na ngâm muối ớt cực cay càng ăn càng nghiện. Nếu thưởng thức mãi món cà na ngâm chua ngọt đã ngán thì cà na muối ớt sẽ giúp bạn thay đổi khẩu vị đấy.

Sau khi đã sơ chế cà na với nước muối, hãy đem vắt thật ráo chúng. Khác với cách muối cà na chua ngọt, bước nấu cà na sẽ bị bỏ qua. Thay vào đó, bạn hãy trộn loại quả này cùng với tầm 150g đường và một ít muối. Trộn cho hỗn hợp thật đều, dùng màng bọc thực phẩm để đậy kín hũ lại, sau đó cho vào ngăn mát tủ lạnh.

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Cà na ngâm muối ớt thơm ngon cay xé lưỡi

Tốt nhất nên để qua đêm, có thể cho thêm muối ớt tây ninh vào, xốc đều lên cho ngấm gia vị. Đợi thêm khoảng 10 – 15 phút là bạn có thể thưởng thức ngay món ăn này. Cùng một nguyên liệu nhưng việc thay đổi cách chế biến sẽ giúp khẩu vị của chúng ta đa dạng hơn.

2. Công dụng của quả cà na

- Cà na tươi còn xanh dùng để giải độc rượu, chữa ngộ độc do cá độc.

- Cà na chín có tác dụng an thần, chữa động kinh.

- Người ta thường dùng cà na để chữa sưng amidan, sưng hầu, ho nhiều.

- Hạt cà na có thể trị được giun và hóc xương.

- Vỏ cây cà na thường dùng để trị đau nhức răng, dị ứng sơn.

- Nhựa cà na dùng để chưng cất lấy tinh dầu dùng trong điều chế nước hoa, xà phòng,...

- Ngoài ra, nhờ hàm lượng các chất dinh dưỡng cao cho cơ thể như: canxi cao, sắt, vitamin C mà việc ăn cà ra có thể giúp giải nhiệt, tăng sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa.

- Cà na thích hợp với trẻ em, phụ nữ đang mang thai và những người trung niên có cơ thể bị suy nhược.

- Tuy nhiên, không nên ăn quá nhiều món cà na ngâm chua ngọt nếu bạn đang có vấn đề ở dạ dày hoặc bị tiêu chảy.

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Quả cà na có nhiều công dụng tốt

Hy vọng cách làm cà na ngâm chua ngọt mà chúng tôi chia sẻ ở trên có thể giúp bạn có thêm một món ăn vặt ngon miệng để thưởng thức, trò chuyện cùng các thành viên trong gia đình.

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