Với khiếu nghệ thuật 'trời cho', cô gái Sài Thành bất ngờ 'si tình' với bếp và tạo ra loạt mẫu bánh đẹp 'hút hồn'

Mới đây, trong hội dành cho những người "Yêu bếp", cô gái có biệt danh là Mei Dung đã chia sẻ những hình ảnh về loạt mẫu bánh đẹp mắt và sáng tạo. Cô nàng tâm sự: "Em mê vẽ từ lúc được cô giáo mầm non cho đụng vô hộp bút màu, lúc bé thì vẽ thiệp, làm hoa giấy... Suốt mấy năm cấp 2, cấp 3 thì mình chuyển từ vẽ giấy sang vẽ trên bánh. Việc biết làm một món bánh đến khi có thể tự tin làm thành công, trang trí cho đẹp mắt cũng là cả một quá trình gian nan, ăn hết bao nhiêu mẻ bánh hỏng đến sợ hãi luôn".

Sau khi bài viết được đăng tải, khá nhiều bạn trẻ bày tỏ niềm phấn khích và dành "cơn mưa" lời khen cho cô nàng.