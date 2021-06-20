Với khiếu nghệ thuật 'trời cho', cô gái Sài Thành bất ngờ 'si tình' với bếp và tạo ra loạt mẫu bánh đẹp 'hút hồn'

Mới đây, dân tình vô cùng trầm trồ với những mẫu bánh đầy sáng tạo và khéo tay đến từ cô gái Sài Thành. Đây cũng là những gợi ý để những chiếc bánh của bạn trông đẹp mắt và hấp dẫn hơn mà không cần phải suy nghĩ nhiều.
- Ngon 'siêu cấp' với món sầu riêng nướng cực đơn giản, cơm sầu dẻo dẻo bao phê, bao nức mũi
- ‘Ngon hết sẩy’ mâm cơm ‘nhà quê’ với cá lóc nấu canh chua, ốc kho xả ớt, ăn mà nhớ nhà quá chừng!
Mới đây, trong hội dành cho những người "Yêu bếp", cô gái có biệt danh là Mei Dung đã chia sẻ những hình ảnh về loạt mẫu bánh đẹp mắt và sáng tạo. Cô nàng tâm sự: "Em mê vẽ từ lúc được cô giáo mầm non cho đụng vô hộp bút màu, lúc bé thì vẽ thiệp, làm hoa giấy... Suốt mấy năm cấp 2, cấp 3 thì mình chuyển từ vẽ giấy sang vẽ trên bánh. Việc biết làm một món bánh đến khi có thể tự tin làm thành công, trang trí cho đẹp mắt cũng là cả một quá trình gian nan, ăn hết bao nhiêu mẻ bánh hỏng đến sợ hãi luôn".
Sau khi bài viết được đăng tải, khá nhiều bạn trẻ bày tỏ niềm phấn khích và dành "cơn mưa" lời khen cho cô nàng.
Với năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh, cô nàng đã thỏa sức sáng tạo với những chiếc bánh như nghệ sĩ thực thụ. Điển hình, những mẫu bánh khác cũng được cho ra lò vô cùng thu hút khiến nhiều người ngưỡng mộ và không nỡ ăn chúng.
Với nguyên liệu đơn giản và cách làm không cầu kỳ, bạn có thể làm ra được những khay bánh thơm lừng và đẹp mắt. Còn gì tuyệt hơn là nhìn ngắm thành quả của mình, cũng như nhận được sự tán thưởng hay góp ý thật tình từ những người bạn có cùng sở thích làm bánh.