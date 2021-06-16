Ngon 'siêu cấp' với món sầu riêng nướng cực đơn giản, cơm sầu dẻo dẻo bao phê, bao nức mũi

Thay vì ăn sầu riêng theo cách thường, bạn hãy thử nướng những múi sầu riêng vàng ươm lên. Chắc chắn bạn sẽ có ngay 1 món ăn "ngon siêu cấp", vượt ngoài mong đợi.
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Trên group Yên Bếp bạn Heina Phương đã chia sẻ bí quyết làm món sầu riêng nướng có thể nói là "ngon vô đối", xuất sắc trên từng cây số cho hội chị em.
Với công thức đơn giản không ngờ nhưng bạn Heina Phương đã cho ra 1 món ăn cực kỳ ngon. Để làm món này, việc chúng ta cần chỉ là có 1 trái sầu riêng chín thiệt ngon, 1 cái lò nướng hoặc nồi chiên không dầu.
Hiện tại đang mùa sầu riêng, bạn hãy mua 1 trái thật ngon và thử làm món sầu riêng nướng ngay nhé.
Nguồn thông tin và hình ảnh: Heina Phương