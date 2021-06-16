Ngon 'siêu cấp' với món sầu riêng nướng cực đơn giản, cơm sầu dẻo dẻo bao phê, bao nức mũi

Thay vì ăn sầu riêng theo cách thường, bạn hãy thử nướng những múi sầu riêng vàng ươm lên. Chắc chắn bạn sẽ có ngay 1 món ăn "ngon siêu cấp", vượt ngoài mong đợi.

Trên group Yên Bếp bạn Heina Phương đã chia sẻ bí quyết làm món sầu riêng nướng có thể nói là "ngon vô đối", xuất sắc trên từng cây số cho hội chị em.

Sầu riêng nướng - món mới của dân nghiện sầu riêng

Với công thức đơn giản không ngờ nhưng bạn Heina Phương đã cho ra 1 món ăn cực kỳ ngon. Để làm món này, việc chúng ta cần chỉ là có 1 trái sầu riêng chín thiệt ngon, 1 cái lò nướng hoặc nồi chiên không dầu.

Để làm món này bạn chỉ cần 1 trái sầu riêng thật ngon Cho sầu riêng vào lò nướng lửa trên 225 độ 10’, sau đó lại 250 độ lửa dưới 10’ Vỏ xém xém là đã rất thơm, phần đuôi trong keo lại là sầu riêng đã dẻo lắm sầu riêng nướng có vỏ dai dẻo bên trong siêu mềm ngọt Bạn có thể nướng sầu riêng bằng nồi chiên không dầu: 200 độ 10phút 2 lần, lót giấy bạc nhưng không bọc, thành phẩm sẽ siêu thơm siêu siêu ngon Hạt sầu riêng nướng thơm thật thơm, dẻo chứ không bở như hạt mít

Hiện tại đang mùa sầu riêng, bạn hãy mua 1 trái thật ngon và thử làm món sầu riêng nướng ngay nhé.

Nguồn thông tin và hình ảnh: Heina Phương

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