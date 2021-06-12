Mới đây, trong hội Yêu bếp, cô nàng Châu Hoài Anh "nằm vùng" trong nhóm đã lâu, hôm nay bất ngờ "trình làng" với hàng loạt menu cho mâm cơm gia đình. Hoài Anh chia sẻ cảm giác e ngại vì trong hội nhiều "đầu bếp tài ba" nên đây là lần đầu tiên cô nàng thử một lần "chơi lớn" đăng mâm cơm chính tay mình làm. Bên cạnh đó, cô nàng còn nói rằng dù bận rộn công việc đến đâu, một tuần bạn cũng sẽ tranh thủ thời gian một ngày để nấu mâm cơm hoành tráng cho gia đình.
Điều đặc biệt, trong mâm cơm nhà Hoài Anh thường luôn có món tráng miệng kèm theo là đủ các loại chè. Chắc là cô nàng có sở thích đặc biệt với các món chè ngọt bùi, beo béo đây rồi! Một bữa cơm nóng đã ấm bụng, ăn thêm một chén chè lành lạnh nữa thì đã biết bao nhiêu phải không nào? Cùng xem cô nàng này gợi ý cho các mẹ những mâm cơm nào nữa nhé.
Những mâm cơm "chặt chém" thế này mà chủ thớt cứ bảo không đủ can đảm chia sẻ với hội nhóm. Nhìn cách trang trí đã đẹp mắt thế rồi thì đảm bảo là món ăn cũng ngon "không lối thoát". Phải công nhận một điều là các chị em nội trợ cứ hay khiêm tốn bảo rằng không giỏi bếp núc mà cứ đăng hình lên lại thấy độ nấu ăn "thượng thừa" không ai sánh kịp. Các mẹ hãy tiếp tục chia sẻ các bữa cơm gia đình hay công thức nấu nướng để cùng trao đổi kinh nghiệm, học hỏi với các bà nội trợ khác nha!
Bữa cơm gia đình vô cùng quan trọng, nó là sợi dây gắn kết các thành viên, là chia sẻ những câu chuyện xảy ra sau một ngày dài làm việc, đôi khi là câu mắng yêu của mẹ và văng vẳng đâu đó tiếng cười của cha.