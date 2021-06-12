Các mẹ thường hay khiêm tốn nhận mình không có tài bếp núc nhưng mà mâm cơm nào được đăng lên "một phát" thì lại y như rằng "hót hòn họt".

Mới đây, trong hội Yêu bếp, cô nàng Châu Hoài Anh "nằm vùng" trong nhóm đã lâu, hôm nay bất ngờ "trình làng" với hàng loạt menu cho mâm cơm gia đình. Hoài Anh chia sẻ cảm giác e ngại vì trong hội nhiều "đầu bếp tài ba" nên đây là lần đầu tiên cô nàng thử một lần "chơi lớn" đăng mâm cơm chính tay mình làm. Bên cạnh đó, cô nàng còn nói rằng dù bận rộn công việc đến đâu, một tuần bạn cũng sẽ tranh thủ thời gian một ngày để nấu mâm cơm hoành tráng cho gia đình.

Mâm cơm nhà tươm tất còn có thêm cả món tráng miệng: Canh đuôi heo hầm củ sen, rau muống xào, trứng cuộn, thịt xá xíu, cà teo Nghệ An và tráng miệng là chè bưởi - Ảnh: FBNV

Điều đặc biệt, trong mâm cơm nhà Hoài Anh thường luôn có món tráng miệng kèm theo là đủ các loại chè. Chắc là cô nàng có sở thích đặc biệt với các món chè ngọt bùi, beo béo đây rồi! Một bữa cơm nóng đã ấm bụng, ăn thêm một chén chè lành lạnh nữa thì đã biết bao nhiêu phải không nào? Cùng xem cô nàng này gợi ý cho các mẹ những mâm cơm nào nữa nhé.

Mâm cơm giải nhiệt đây rồi: Cà tím sốt chua ngọt, cà muối xổi, canh mồng tơi, tôm rang muối, đậu hũ sốt nấm, tráng miệng có bánh da lợn và chè đậu đen thạch - Ảnh: FBNV

Mâm cơm giản dị mà các mẹ thường hay nấu gia đình lắm đây: Canh rau lang nấu bột tôm, cá cơm kho tiêu, khoai mỡ ninh nhuyễn, trứng cuộn, cà muối xổi và tráng miệng là chè khoai dẻo - Ảnh: FBNV

Có món quen món lạ trong mâm cơm này, các mẹ thử làm theo để đổi vị cho gia đình: Canh ngô khoai sườn sụn, thịt đông, dưa bắp cải muối, rau sống chấm tóp mỡ sốt cà chua và tráng miệng có bánh chuối hấp cốt dừa - Ảnh: FBNV

Mâm cơm này gồm có: Canh cải nấu mọc, cá nục kho gừng, cà trộn lá chanh, nộm dưa chuột, chả trứng hấp và tráng miệng là chè ngô - Ảnh: FBNV

Có ai thấy nồi chuối nướng mà phát thèm không ta? Mâm cơm đầy đủ chất dinh dưỡng này gồm có: Canh rau ngót nấu cá trắm giòn, tôm rim, dưa xào tóp mỡ, cà muối xổi và tráng miệng chuối nếp nướng - Ảnh: FBNV

Hoài Anh còn gợi ý thêm mẹt bún đậu cho những ngày ngán cơm: Bún đậu mắm tôm, bò sốt vang và tráng miệng với chén tàu hũ trân châu đường đen - Ảnh: FBNV

Mâm cơm này cũng khá lạ khi có kết hợp thêm bánh ít trần: Thịt quay ăn kèm củ kiệu muối, canh sụn gà hầm củ sen, nộm rau muống chẻ tai heo, măng trúc xào thịt bò, bánh ít trần - Ảnh: FBNV

Có ai đắm đuối với mẹt gà 6 món này không: Gà nướng, gà trộn gỏi, miến gà,... - Ảnh: FBNV

Những mâm cơm "chặt chém" thế này mà chủ thớt cứ bảo không đủ can đảm chia sẻ với hội nhóm. Nhìn cách trang trí đã đẹp mắt thế rồi thì đảm bảo là món ăn cũng ngon "không lối thoát". Phải công nhận một điều là các chị em nội trợ cứ hay khiêm tốn bảo rằng không giỏi bếp núc mà cứ đăng hình lên lại thấy độ nấu ăn "thượng thừa" không ai sánh kịp. Các mẹ hãy tiếp tục chia sẻ các bữa cơm gia đình hay công thức nấu nướng để cùng trao đổi kinh nghiệm, học hỏi với các bà nội trợ khác nha!

Mẹ trẻ khoe mâm cơm 4 người ăn, toàn món dễ nấu nhưng ngon xuất sắc, hội chị em mau chóng lưu lại menu để học hỏi Bữa cơm gia đình vô cùng quan trọng, nó là sợi dây gắn kết các thành viên, là chia sẻ những câu chuyện xảy ra sau một ngày dài làm việc, đôi khi là câu mắng yêu của mẹ và văng vẳng đâu đó tiếng cười của cha.

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