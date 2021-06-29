Trai tân xa xứ khiến hội chị em 'thèm vật vã' với món bánh Nhật Bản mềm xốp, rung lắc 'núng na núng nính'

Nấu gì hôm nay 29/06/2021 12:30

Với món bánh bông lan phô mai của Nhật Bản, ai nấy cũng đều chóp chép khuôn miệng bởi vẻ ngoài "tròn trĩnh", mềm xốp và hương vị béo ngầy ngậy.

Trong hội những người "Yêu bếp", bạn có biệt danh là Herman Huang đã chia sẻ những "bí kíp" làm nên món bánh bông lan vị phô mai Nhật Bản "tan chảy" trong miệng ngay từ miếng cắt đầu tiên.

 

Anh chàng tâm sự: "Mình nhiều khi thèm bánh Uncle Tetsu mà chỗ mình không biết mua ở đâu nên lần này quyết tâm tự làm để tự thoả mãn. Tuy không thể so sánh với bánh nguyên gốc, nhưng chiếc bánh bông lan phô mai mới ra lò này của mình cũng đung đưa núng nính dữ dội, kết cấu bông xốp, mềm mịn, độ ngọt vừa phải ăn như tan ra mà chẳng hề ngán chút nào".

 

Sau khi bài viết được đăng tải, anh chàng khéo tay này đã nhận được rất nhiều lời khen bởi vẻ ngoài hoàn hảo, vàng mịn và bắt mắt của chiếc bánh bông lan.

 

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Bánh bông lan vị phô mai Nhật Bản "tan chảy" trong miệng ngay từ miếng cắt đầu tiên. Ảnh minh họa: Internet

 

Để hoàn thiện được món bánh này, bạn cần phải chuẩn bị sẵn những nguyên liệu cần thiết sau:

 

- 110g kem phô mai

 

- 30g bơ lạt

 

- 67ml sữa tươi

 

- 3 trứng gà

 

- 20g bột mì số 8

 

- 10g bột ngô

 

- 50g đường

 

- Nửa thìa cafe chiết xuất vani và nửa thìa cafe nước cốt chanh

 

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Các nguyên liệu chính không thể thiếu để tạo ra món bánh 'núng na núng nính' này - Ảnh: Internet

Dựa theo công thức được chia sẻ từ anh chàng, bạn không cần lo lắng trong lần thực hiện đầu tiên:

- Bạn trộn đều phô mai kem, bơ và sữa tươi trong tô, đặt lên trên nồi nước nóng và khuấy đều cho tan hoàn toàn. Tiếp đến, bạn cho 3 lòng đỏ trứng vào khuấy đến khi hoà quyện. Bạn bắc ra cho bột mì, bột ngô và chiết xuất vani vào trộn đều.

 

- Sau đó, bạn đánh lòng trắng trứng, đường và nước cốt chanh đến bông mềm rồi chia làm 3 đợt lần lượt trộn vào với hỗn hợp lòng đỏ.

 

- Bạn đổ vào khuôn 15cm rồi nướng trong lò ở 130 độ trong 60 phút, rồi tăng lên 150 độ nướng tiếp 25 phút.

 

- Bạn tắt lò, mở cửa lò rồi đóng lại và để bánh trong lò thêm khoảng 10 phút rồi mới lấy ra. Trong quá trình thực hiện, bạn nên chú ý đến độ bông của lòng trắng quyết định độ nở của bánh, nếu đánh không tới bánh sẽ không nở nhiều, đánh quá tay sẽ khiến bánh nở nứt mặt.

 

- Cuối cùng, bạn lấy bánh ra. thử chạm nhẹ, thấy bánh rung rinh thì là thành công.

 

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Miếng bánh bông lan với vẻ ngoài hoàn hảo và thơm phức mùi phô mai - Ảnh: FBNV
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Những miếng bánh tơi xốp và 'tan chảy' ngay trong miệng - Ảnh: FBNV

Với món bánh tráng miệng vừa dễ làm vừa tiết kiệm thời gian, bạn có thể liền tay "lăn" vào bếp để chiêu đãi cho người thân, bạn bè ăn chơi "giải sầu" trong thời gian chống dịch tại gia này.

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Không chỉ nỗ lực tập luyện thể dục, việc giảm cân của các mẹ bỉm sau sinh còn phụ thuộc vào một chế độ ăn kiêng hợp lý và tốt cho sức khỏe. Với thực đơn từ anh chồng đảm đang này, hội chị em phụ nữ có thể "tích lũy" cho mình vài món ngon vừa bổ vừa giảm cân hiệu quả.

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