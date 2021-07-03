Thử tài vào bếp với món bánh tiramisu 'lạ miệng' được làm từ... bia

Mới đây, trong 1 nhóm Facebook, Bạn An An đã chia sẻ công thức làm món bánh Tiramisu khá độc đáo, một trong những thành phần chính là bia. Mỗi miếng bánh là một sự kết hợp hoàn hảo giữa độ ngọt của cốt bánh, vị béo ngậy của phô mai mascarpone và thêm hương bia đầy lạ miệng.

Với những "tín đồ" mê đồ ngọt, món bánh Tiramisu mềm mịn luôn là một trong những món tráng miệng khiến ai nấy đều mê mẩn và chìm đắm trong hương vị ngay từ "lát cắt" đầu tiên. Tiramisu là một món bánh xuất xứ từ nước Ý và được xem là chiếc bánh tượng trưng cho tình yêu nồng nàn.

Trước khi thực hiện, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu, gồm:

Phần cốt bánh:

– 60ml bia.

– 6 lòng đỏ trứng.

– 120g đường.

– 60g phô mai Mascarpone.

– 300ml whipping cream.

– Bột cacao.

Phần hỗn hợp nhúng bánh:

– 200ml bia.

– 200ml cà phê đặc.

– 50g đường.

– 12 bánh ladyfingers.

Những nguyên liệu chính không thể thiếu của món bánh này - Ảnh: Internet

Dựa theo công thức dưới đây, bạn có thể hoàn thiện mẻ bánh tiramisu với hương vị bia độc đáo này.

– Bạn nên làm phần hỗn hợp nhúng bánh trước bằng cách đổ 200ml bia và 50g đường vào một cái nồi nhỏ, vừa đun vừa khuấy đều.

– Khi đường trong nồi tan hết, bạn cho cà phê vào, đun sôi hỗn hợp bia này lên cho đến khi hơi men trong bia bay hơi hoàn toàn và không còn ngửi được mùi bia nữa thì tắt bếp đi, để nguội.

– Với phần cốt bánh, bạn đánh bông 300ml whipping cream lên. Sau đó, bạn cho Mascarpone vào trộn cùng cho đến khi thu được 1 hỗn hợp đồng nhất, bóng mịn thì cho vào trong ngăn mát tủ lạnh.

Hỗn hợp được khuấy đều tay để món bánh được mềm mịn sau khi hoàn thiện - Ảnh: FBNV

– Lấy 1 cái tô sạch khác, bạn đánh đều 6 lòng đỏ trứng và 120g đường cho đến khi hỗn hợp bông cứng thì đổ từ từ 60ml bia vào, vừa đổ vừa đánh đều để thu được 1 hỗn hợp mịn và đồng nhất. Tiếp đó, bạn vừa đun cách thủy hỗn hợp trứng vừa dùng máy đánh trứng để đánh cho hỗn hợp bông cứng.

– Bạn lấy hỗn hợp whipping cream từ trong tủ lạnh ra, đổ từ từ vào tô hỗn hợp trứng bia đã đánh bông và trộn 2 phần hỗn hợp hòa quyện với nhau.

– Bạn nhúng từng chiếc bánh ladyfingers vào hỗn hợp cà phê bia ở bước 2 rồi xếp bánh vào khuôn (hoặc ly).

– Bạn xếp xen kẽ cứ 1 lớp bánh thì 1 lớp hỗn hợp kem mascarpone và 1 lớp bột cacao, làm như vậy cho đến khi đầy khuôn (hoặc ly) thì dừng lại và xếp sao cho lớp cuối cùng là một lớp kem, sau đó bạn rắc thật nhiều bột cacao lên trên để kết thúc là chiếc bánh đã hoàn thành.



Tiramisu thơm ngon và lạ miệng sau khi hoàn hiện - Ảnh: FBNV

Với cách làm biến tấu mang hương vị nồng nàn của vị bia, mùi vị của chiếc bánh này chắc chắn cũng sẽ có sự khác biệt đôi chút với những chiếc bánh Tiramisu truyền thống. Song, với các nguyên liệu dễ tìm và công thức có sẵn, bạn có thể làm những chiếc bánh tráng miệng này dành cho những người thân và bạn bè của mình ngay tại nhà.