Đừng bỏ lỡ món mỳ ý cá hồi sốt kem thơm ngon, béo ngậy, đảm bảo mê đắm từ miếng đầu tiên

Một phần cá hồi có chứa khoảng 200 calo, ít chất béo bão hòa, nhiều protein tốt và đây cũng là một trong những nguồn vitamin B12, Kali, sắt và vitamin D rất dồi dào. Thế nhưng, bạn đã biết loại cá này sẽ chế biến được món ăn nào chưa? Nếu chưa thì hãy cùng chúng tôi tham khảo vạn món ngon từ nguyên chính là cá hồi theo công thức của chị Heina Phuong nhé!

Trên hội Yêu bếp, chị Heina Phuong cho biết rằng gia đình chị có một tình yêu bao la dành cho cá hồi vậy nên chị đã thực hiện rất nhiều món ăn để chiêu đãi gia đình từ ăn sống, muối thì là, ngâm xì dầu, đến sốt chanh leo, sốt nấm,... Đặc biệt, lần này chị muốn hướng dẫn hội chị em cùng bắt tay vào làm món mì ý cá hồi sốt kem.