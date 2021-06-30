Đừng bỏ lỡ món mỳ ý cá hồi sốt kem thơm ngon, béo ngậy, đảm bảo mê đắm từ miếng đầu tiên

Nấu gì hôm nay 30/06/2021 18:37

Cá hồi có hương vị thơm ngon, lại vô cùng bổ dưỡng, vì vậy, các bà nội trợ thường sử dụng loại thực phẩm này để chế biến nhiều món ăn ngon cho gia đình.

Một phần cá hồi có chứa khoảng 200 calo, ít chất béo bão hòa, nhiều protein tốt và đây cũng là một trong những nguồn vitamin B12, Kali, sắt và vitamin D rất dồi dào. Thế nhưng, bạn đã biết loại cá này sẽ chế biến được món ăn nào chưa? Nếu chưa thì hãy cùng chúng tôi tham khảo vạn món ngon từ nguyên chính là cá hồi theo công thức của chị Heina Phuong nhé!

Trên hội Yêu bếp, chị Heina Phuong cho biết rằng gia đình chị có một tình yêu bao la dành cho cá hồi vậy nên chị đã thực hiện rất nhiều món ăn để chiêu đãi gia đình từ ăn sống, muối thì là, ngâm xì dầu, đến sốt chanh leo, sốt nấm,... Đặc biệt, lần này chị muốn hướng dẫn hội chị em cùng bắt tay vào làm món mì ý cá hồi sốt kem. 

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Thành phẩm món mì ý sốt kem do chị Heina Phuong chế biến - Ảnh: FBNV

Để thực hiện món Mỳ ý cá hồi sốt kem, đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: 
- Mỳ Ý 
- Cá hồi
- Kem tươi
- BUTTER
- Muối

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Nguyên liệu để làm món mỳ ý sốt kem - Ảnh: FBNV

Sau khi nguyên liệu đã sẵn sàng thì chúng ta bắt tay vào thực hiện thôi!

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Đầu tiên, cắt nhỏ cá hồi thành những miếng nhỏ hình vuông - Ảnh: FBNV
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Phần mỳ ý bắc nồi nước sôi luộc chín rồi vớt ra rổ cho ráo nước. Lưu ý, khi luộc bỏ thêm 1 xíu muối để mỳ có hương vị ngon hơn - Ảnh: FBNV
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Cho phần cá hồi đã cắt nhỏ vào chảo, đảo nhẹ tay với bơ - Ảnh: FBNV 
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Sau đó, thêm kem tươi (whipping cream hoặc cooking cream), ít muối và 2 muôi canh nước luộc mỳ cho sền sệt - Ảnh: FBNV
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Cuối cùng, thêm mì vào đảo nhẹ cho thấm sốt là xong - Ảnh: FBNV

Ngoài món mỳ ý sốt kem, Heina Phuong cũng gợi ý rất nhiều món ngon từ cá hồi. Các gia đình nào cùng có niềm đam mê với loại cá này thì ghi chú lại ngay các món ngon của Heina Phuong để thực hành thử tại căn bếp của mình, biết đâu thành phẩm cũng vô cùng xuất sắc.

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Cá hồi sốt chanh leo đầy đủ mùi vị trong một món ăn - Ảnh: FBNV
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Thêm một món ngon cho những ai ăn được cá sống đó là cá hồi ngâm nước tương - Ảnh: FBNV
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Cá hồi sốt dầu nấm cũng là một gợi ý cho bữa cơm nhà - Ảnh: FBNV
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Cá hồi muối 'handmade' phiên bản của chị Heina Phuong - Ảnh: FBNV

Và còn rất rất nhiều món ngon đang đợi bạn thưởng thức. Hãy cùng trổ tài đầu bếp siêu hạng để trải nghiệm thời gian nấu nướng biết đâu bạn sẽ lại ghiền bếp núc thì sao? Bên cạnh đó, bạn cũng đừng quên chia sẻ những công thức, món ăn ngon của mình để hội chị em cùng tham khảo nhé!

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